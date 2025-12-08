立法會選舉︱陳克勤 : 於宏福苑相關票站 民建聯得票率均位前列 證明災民對該黨有期望

新一屆立法會選舉結果塵埃落定，民建聯最終取得20席，較上屆增加1席，繼續是立法會第一大黨。民建聯主席陳克勤今日（8日）總結選舉時表示，民建聯將全力支持大埔宏福苑火災受災居民的重建工作。他透露，於宏福苑相關票站中，民建聯得票率均位於前列，説明宏福苑災民及廣福邨居民對該政黨有所期望。該黨目前已在大埔找到一塊熟地，可立即啟動重建，又承諾在立法會復會後，優先推動災後重建及相關政策改革，包括支持特區政府落實大廈維修與安全監督改革。

將持續改進工作以回應社會期望

該黨今屆直選總得票只有約43萬票，相較上屆的約68萬票大幅減少近25萬票。陳克勤表示，雖然總議席較上屆增加一席，但總體得票率有所下降，有兩位現任議員未能連任。民建聯將認真總結選舉結果，持續改進工作以回應社會期望。

陳克勤表示，今屆選舉在遭遇重大火災的背景下順利完成，投票率超越上屆，展現社會團結應對災情、推動發展的決心。民建聯認為本次選舉公開、公平、廉潔，過程平穩有序，特區政府及公務員團隊在宣傳、票站安排等方面工作到位，為選舉成功奠定基礎。陳克勤強調，未來將繼續與特區政府及社會各界團結合作，堅決挫敗任何反中亂港分子的企圖，維護香港穩定繁榮。

陳克勤：民建聯於受災情影響票站中得票率位於前列

大埔宏福苑早前發生五級大火，居民流離失所。陳克勤表示，於受災情影響的三個票站中，民建聯得票率均位於前列，説明宏福苑災民及廣福邨居民對該政黨有所期望。他指，民建聯已在大埔找到一塊熟地，可立即啟動重建，該地位於富善邨，認為其適合發展，並提及附近臨時巴士廠可擴建，但具體建設規模與時程需待特區政府專業評估，強調最終決策權在政府。

在災後重建方面，陳克勤表示，災民意願多樣，有人希望原區安置，亦有人因「觸景傷情」不願重返原居地。他強調，當務之急是制定長遠重建方案，並依災民個別訴求及業權狀況提供具體對策。

植潔鈴358票之差險勝 陳克勤：「雙候選人」策略旨在「優中選優」

民建聯在三個選區各派出兩人參選，選情均較為激烈。其中，港島東的植潔鈴僅以358票的微弱優勢險勝自由黨候選人阮建中，問及選後是否會就此進行日後檢討。

陳克勤表示，此決定經過執委會深思熟慮，主要基於兩大原因，一是為市民提供更多選擇，讓選民能在「優中選優」；二是希望藉此動員所有支持者出來投票，並激勵候選人積極爭取每一張選票，使其政綱與主張更貼近當區需求。

陳克勤表示，今次策略雖與以往不同，但在選舉過程中，六位候選人表現優異，得票率不俗，獲得不少市民支持。他認為，這一策略已帶來正面效果，既能強化地區代表性，也有助提升選民參與度。

陳克勤又指，民建聯將自我檢討選戰策略與政綱內容，並注意到此次選舉中，各選區均有多名優秀候選人參與，其政綱與民建聯相近且具可行性。他強調，不僅民建聯候選人，其他五位競逐連任的直選議員得票亦普遍下跌，反映市民在選舉中有更多元選擇，選票流向不同政團候選人。

陳克勤最後與所有出席活動的當選人鞠躬感謝選民的支持。

新民黨 : 對結果很滿意 得票率沒有減少

另一政黨新民黨議席由6變3，其中港島西陳家珮轉戰成功，新界東北議員李梓敬與選委界何敬康成功連任，其餘5名「新丁」均落敗。該黨指今次派出8人參選，共獲得147,113票，對結果很滿意，又指新民黨得票率沒有減少，與上屆相若。

記者：黃子龍

攝影：盧江球

