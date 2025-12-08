Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉結果︱工聯會7人當選保持現有7議席  經民聯8人當選  自由黨維持4席不變

政情
更新時間：08:46 2025-12-08 HKT
發佈時間：08:46 2025-12-08 HKT

工聯會今屆派出16人參選，7人當選，保持7議席與現屆相同，無加無減。9人出戰地區直選，只有會長吳秋北、副理事長鄧家彪及陳穎欣成功連任，而原勞工界議員郭偉強、原選委界議員陸頌雄轉跑道失敗；4名區議員出選亦以落敗收場。

至於功能界別方面，3名副理事長李廣宇、蘇柏燦及林偉江出戰勞工界，只有蘇柏燦落敗。選委會界別，現任議員兼理事長黃國，以及現任勞工界議員梁子穎成功連任，兩位女副會長馬光如和曾志文雙雙落敗。

現有9名議員的經民聯，今屆派出14人參選，只有8人當選，包括鄉議局劉業強、工業界（第二）吳永嘉、紡織及製衣界陳祖恒、商界(第一)林偉全、工程界卜國明、工業界（第一）黃永威；選委界梁美芬及鄧銘心。而地方選區4人全數落敗。共贏得8席，比現時少一席。 

現有4名議員的自由黨，今屆派出6人參選，同樣有4人當選，包括批發及零售界邵家輝，以及選委界李鎮強成功連任；法律界陳曉峰及飲食界梁進當選，保持4議席不變。

現有6名議員的新民黨，派出8人參選，終只有3人當選，包括選委界何敬康，原選委界轉跑道到港島西地區直選的陳家佩，以及新界東北李梓敬，成功連任，議席「斬半」。

記者：郭詠欣

