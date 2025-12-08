立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」

新一屆立法會換屆選舉結果塵埃落定，在新界東南選區，專業動力方國珊今次第六度參選立法會，終「一飛沖天」成為票后，以58,828票高票當選，她今早（12月8日）在商台節目向主持人分享心路歷程，認為其數年前改變路線，對於議政質素有明顯幫助。她又感謝義工及支持者，縱使其多次落選，但多年來對她不離不棄。

立法會選舉︱方國珊：以往年輕，爭取嘢比較激進

方國珊先感謝選民的信任和支持，自言勤力落區跟進市民個案，市民一定看得到，相信多年來累積服務大量個案，是其致勝的基礎。方國珊在舊選制下曾五度參選，她自言「人係會有成長同埋有經歷，我以往年輕，爭取嘢比較激進」。但她自言近幾年經歷增加，評論時政時多了以宏觀角度解讀，例如滙豐控股（0005）數年前停止派息，她以宏觀經濟角度接受本地和國際媒體訪問，向有關機構造成壓力。她認為自數年前起調整路線後，議政質素提高了，可更好服務市民。

方國珊：曾有人勸別再從政 惟堅持「嫁入社區」

方國珊本身是工程師、消防及安全工程學碩士，近期大埔火災後公眾正好關注其專業領域，被問到是否其致勝主因，方國珊明言這類大災難沒人想發生，但維修安全確實是現時市民關注點，一定會幫助居民避開這些事故。她認為近期事故涉及多方面成因，包括承辦商、採購、法團成立、物管公司等，關係千絲萬縷，要通盤考慮，而現實上小業主成立法團後，維修知識一般比較薄弱，所以要避免圍標狀況，要從根本做起。她亦指現時市建局「招標妥」門檻偏高，期望未來改善。

方國珊又坦言，過去未能當選後，都有人勸過她別再從政，專心當專業人士可能賺得更多，「但最終佢哋都知我鍾意（從政），我都決定嫁入社區，好多居民有咩需要，都係第一時間聯絡我」。她又提到已在新冠疫情期間離世的父母，指兩人是其「忠實粉絲」，出任區議員17年以來，母親將其不同年份的宣傳海報貼滿家中每個角落，如睡房、衣櫃等，雖然父母今日看不到其成就，有點可惜，但她最後亦透過主持人表示：「你個女得咗。」

此外在九龍東選區，工聯會現任議員鄧家彪以53,675票成功連任，成為「票王」。鄧家彪期望政府介入牛頭角安基苑的大維修事件，並從根本上改革現行招標制度，加強政府監管角色。

鄧家彪表示，所有選票皆是市民的託付，他將繼續把民眾關切的議題帶入議會，與政府共同推動解決。他指出，九龍東選民對議會及議員工作參與度較高，多年來已習慣向議員辦事處查詢及求助，彼此建立信任，這成為他爭取連任的有利條件。

建議由指定承辦商負責工程由政府監管

近日大埔宏福苑發生火災後，樓宇大維修的監管問題再受關注。鄧家彪提及，牛頭角安基苑目前正進行大維修，負責的工程顧問公司與宏福苑相同，而安基苑商場部分業權屬房委會，因此政府有責任介入事件。

他認為，社會普遍認同單靠業主立案法團難以處理複雜的大型維修工程，業主亦容易遭受批評與質疑，導致不少原本願意參與義務工作的業主卻步。鄧家彪建議政府徹底改革制度，例如由屋宇署統籌全港大型招標，當樓宇獲發強制維修令或申請「樓宇更新大行動」資助時，可由指定承辦商負責工程，並由政府直接監管，減輕法團在複雜工程決策上的負擔。他相信新一屆立法會匯聚各方專家，能為制度改革尋求新方向。

