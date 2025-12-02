大埔宏福苑五級火︱有棚網樣本燒分半鐘才熄滅 安基苑今拆棚網 居民憂增維修費

大埔宏福苑奪命火，同為採用「鴻毅建築師有限公司」作大維修顧問工程公司的安基苑，工程承建商偉利建築工程周一（1日）在安基苑示範燒棚網，惟有棚網起火後維持約1分30秒才熄滅。《星島》記者到現場了解，承建商今早(2日)開始拆除D座棚網，更有棚工透露將拆除屋苑所有棚網。

居民直指承建商偷工減料

居民謝小姐稱昨日測試棚網時，「只有A座合格，其餘B、C及D座均不合格」，所以拆網是必須的。她認為現時的承建商，「偷工減料」、「貪污」，不值得被信任。住在C座的郭小姐對「一啲燒唔著、一啲燒得著」的棚網很不滿意，認為與先前承建商說明該棚網符合英國BS476標準不符，認為有魚目混珠之嫌。不過她表示目前維修費已經十分高昂，「大單位要畀13萬，細單位要10萬」，直言如果拆網的錢都由業主承擔，將百上加斤。她最後希望法團和管理公司能夠多加監督，避免任何「枱底交易」。

鄰近居民提高警覺 加強防火意識

住在牛頭角上邨的賴女士表示，自火災發生後，會特別留意自己屋邨有沒有搭棚，或工人吸煙情況，深怕重演宏福苑悲劇。她又稱屋邨已加強火災時應變措施，例如透過宣傳、教育和進行火警演習等，加強居民對火警的認知及逃生的意識。

住在麗晶花園的楊小姐表示「沒想到一個棚網竟然釀成大禍」，更指安基苑的棚網質素參差，形容是「腐敗」表現，臨時拆棚網亦是一種「逃避」。她又稱今後若有屋主因冷氣機滴水等原因搭棚維修，會仔細留意其建築物料是否合乎標準，避免釀成大禍。

記者：曾智華

攝影：何健勇

