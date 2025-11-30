宏福苑五級火︱安基苑工程同由「鴻毅」任顧問 承辦商：棚網符英國標準 明午即場燃燒釋疑

大埔宏福苑五級火災造成多人死傷，而維修工程顧問「鴻毅建築師有限公司」負責人早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕。同樣由「鴻毅」負責工程顧問的牛頭角安基苑今日（30日）舉行業主大會，講解外牆維修工程。

工程公司：棚網符合英國標準故無需拆卸

承辦商、偉利建築工程有限公司負責人表示，現有棚網符合英國標準，故無需拆卸。至於踢腳板及冷氣機上方的板材則會全數拆除，同時每層樓亦已加設滅火筒。整體工程預計於明年2月完工。工程公司將於明日（12月1日）即場示範燒棚網，釋除住戶疑慮。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，若現有棚網符合安全標準，應盡快完成餘下工程。他解釋，棚網能有效防止錘子或石塊從高處墜落，避免危及公眾安全，同時也符合屋宇署的規範要求。他進一步指，若此時中止工程，不僅會導致工程懸置，後續還可能衍生額外開支，造成更大不便。

攝影： 蘇正謙