立法會選舉結果︱民建聯取20議席 地區直選總體得票率較上屆大減近25萬票
更新時間：09:58 2025-12-08 HKT
發佈時間：09:58 2025-12-08 HKT
民建聯今屆派出26人參選，包括13人參與地區直選、5人競逐功能界別及8人競逐選舉委員會界別，最終取得20席，較上屆19席更多。但地區直選方面，派出13人參選，但總體得票率較上屆大幅減少近25萬票。
功能界別派出5人，當中會計界黃俊碩、社福界朱麗玲及商界（第三）張琪騰落敗；漁農界陳博智，以及「港區人大政協」界別陳勇成功當選。而選委會界8人，葛珮帆、陳仲尼、林琳、陳永光、陳恒鑌、何俊賢、朱立威、洪錦鉉，全數成功當選。
地區直選方面，民建聯雖在全港10區皆取得一席，但連同落敗3人，13人總得票為432,473票，較上屆僅派出10人參選10區，取得680,563票，足足減少了248,090票。
|2021年地區直選選舉結果
|民建聯得票
|香港島東：
|梁熙 26799
|香港島西：
|陳學鋒 36628
|九龍東：
|顏汶羽 64275
|九龍西：
|鄭泳舜 64353
|九龍中：
|李慧琼 95976
|新界東南：
|李世榮 82595
|新界北：
|劉國勳 70584
|新界西北：
|周浩鼎 93195
|新界西南：
|陳恒鑌 83303
|新界東北：
|陳克勤 62855
|總數：
|680,563
|2025年地區直選選舉結果
|民建聯得票
|香港島東：
|植潔鈴 22054 李清霞 16458
|香港島西：
|陳學鋒 30543
|九龍東：
|張培剛 29116 顏汶羽 24250
|九龍西：
|鄭泳舜 41767
|九龍中：
|李慧琼 53529
|新界東南：
|葉傲冬 26250
|新界北：
|姚銘 33389
|新界西北：
|周浩鼎 42347 盧婉婷 34138
|新界西南：
|郭芙蓉 37020
|新界東北：
|陳克勤 41612
|總數：
|432,473
記者：郭詠欣
