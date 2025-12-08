Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉結果︱民建聯取20議席 地區直選總體得票率較上屆大減近25萬票

政情
更新時間：09:58 2025-12-08 HKT
發佈時間：09:58 2025-12-08 HKT

民建聯今屆派出26人參選，包括13人參與地區直選、5人競逐功能界別及8人競逐選舉委員會界別，最終取得20席，較上屆19席更多。但地區直選方面，派出13人參選，但總體得票率較上屆大幅減少近25萬票。

功能界別派出5人，當中會計界黃俊碩、社福界朱麗玲及商界（第三）張琪騰落敗；漁農界陳博智，以及「港區人大政協」界別陳勇成功當選。而選委會界8人，葛珮帆、陳仲尼、林琳、陳永光、陳恒鑌、何俊賢、朱立威、洪錦鉉，全數成功當選。

地區直選方面，民建聯雖在全港10區皆取得一席，但連同落敗3人，13人總得票為432,473票，較上屆僅派出10人參選10區，取得680,563票，足足減少了248,090票。

2021年地區直選選舉結果  民建聯得票
香港島東： 梁熙        26799
香港島西： 陳學鋒     36628
九龍東： 顏汶羽     64275
九龍西： 鄭泳舜    64353
九龍中： 李慧琼    95976
新界東南： 李世榮    82595
新界北： 劉國勳   70584
新界西北： 周浩鼎  93195
新界西南： 陳恒鑌  83303
新界東北： 陳克勤  62855 
總數： 680,563

 

2025年地區直選選舉結果  民建聯得票
香港島東： 植潔鈴   22054   李清霞 16458                 
香港島西： 陳學鋒  30543
九龍東：              張培剛  29116   顏汶羽 24250        
九龍西： 鄭泳舜  41767
九龍中： 李慧琼  53529
新界東南： 葉傲冬  26250
新界北： 姚銘     33389
新界西北： 周浩鼎  42347  盧婉婷 34138
新界西南： 郭芙蓉  37020
新界東北： 陳克勤 41612
總數： 432,473

記者：郭詠欣

