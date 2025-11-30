大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚

大埔宏福苑上周三發生五級大火，導致大批居民家園盡毀、無家可歸。政府已即時安排受影響住戶暫住酒店、青年宿舍及過渡性房屋。房屋局局長何永賢表示，對事件感到非常難過，看到眾人合力協助災民，令她十分感觸：「其實我很感動，自己也忍不住自己的眼淚」，但她強調須收拾心情，盡快幫助有需要的居民。財政司副司長黃偉綸則指出，過渡屋可供有需要的災民長期居住。

宏福苑五級火｜現僅餘兩庇護中心有約40人留宿

黃偉綸今早（30日）在電台節目表示，火災發生後共開設了9個庇護中心，高峰期約有超過700名受影響的居民臨時留宿，隨着現時已有約1500名受影響居民入住政府安排的安置住宿，其中500人入住短期暫住酒店及青年宿舍，約1000人入住過渡性房屋，至昨日僅餘大埔兩個庇護中心仍有約40人留宿。

黃偉綸稱，明白部分居民希望暫時留在庇護中心，「不會強逼他們離開」，將繼續了解他們的需要，提供相應支援。他強調，過渡性房屋可供居民長期居住，無須擔心數周後需搬遷，亦不須交租，「有信心基本上可以讓他們一直住，待重建等種種問題解決了為止，政府會一直支援他們，免租安排亦會一直繼續。」有關過渡單位一般由社福機構營運，提供全套服務，配套齊備，包括社工支援及心理輔導等。

宏福苑五級火｜將盡快安排宏志閣居民返回單位

黃偉綸續指，宏福苑8座大廈中，宏志閣未受火災波及，若大廈水電及電梯等運作正常，安全沒問題時，將盡快安排居民返回單位；至於另外7座受火災影響的樓宇，則需先視察現場情況，再作進一步安排。

何永賢表示，過渡性房屋是居民安心的選擇，可讓他們長期安頓，配套完善，並有社工協助居民適應新環境。她理解寵物對居民而言是心靈慰藉，因此已溫情地修改規定，允許寵物入住。社會各界亦積極捐贈物資，展現互助精神。日前她與房屋局副局長戴尚誠前往大埔兩個過渡性房屋項目「樂善村」和「善樓」視察，見到居民獲妥善照顧，現場許多善導會社工及義工協助災民，各界人士亦慷慨捐贈物資，令她看到這場景，心情也很感觸，「其實我好感動，見到個情況都忍唔住自己眼淚，社工非常之幫手。覺得香港真係有需要嘅時候 ，大家都唔會計較一齊幫手。」

過渡房屋居民狀況已稍有改善

她亦提到，入住居民的狀況已略有改善，感覺他們「至少個心可以安咗落嚟」。被問到事件會否影響其他申請者入住過渡性房屋的安排，何永賢表示，受影響居民僅佔過渡性房屋入住比例的7%，個別項目設計本身已預留應急單位，有足夠空間應對。目前亦有其他過渡性房屋單位正在興建。她提到，過渡性房屋現時有18,400個單位，尚有二千多個會陸續落成，可以應付需求。

黃偉綸強調，政府會一路與居民同行，對於長遠安排，如會否拆卸重建等，他指，現時作評估是言之尚早，現時亦不宜猜測，但任何可能性都不會排除，重申政府一定會為居民提供協助。

