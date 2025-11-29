宏福苑五級火｜屋宇署勒令30個私樓工程項目暫時停工 28個屬宏業建築承建項目

屋宇署發言人今日（29日）表示，已根據《建築物條例》發出命令，要求由宏業建築工程有限公司（宏業）作為註冊承建商的28個私人樓宇工程項目立即暫時停工。同時，署方也命令另外兩個在私人樓宇維修中使用塑料膠板的項目暫時停工，屋宇署亦已即時要求該兩個項目的註冊承建商（富林工程營造有限公司及源發建築工程有限公司）移除塑膠板，並會諮詢法律意見考慮法律懲處。負責上述30個項目的承建商要先為項目施工進行獨立安全審核，向屋宇署提交改善方案及完成落實改善措施以證明工程能安全進行，署方才會決定是否和何時容許項目復工。

屋宇署對宏業保障工地安全能力缺乏信心

針對宏業負責的28個項目作出暫時停工決定，是基於屋宇署對宏業保障工地安全的能力缺乏信心。大埔宏福苑五級火警揭示宏業在地盤安全管理有嚴重缺失，包括使用大量發泡膠板遮封維修樓宇的窗戶。由於屋宇署對宏業的地盤安全管理能力和意識存疑，因此根據《建築物條例》第23（1）（b）（iii）條向宏業發出命令，即時暫時停止由宏業作為項目主事承建商的工程，當中11項是由宏業作為註冊承建商的私人樓宇維修工程，而17項是由宏業作為註冊承建商的加建及改建工程。

大埔宏福苑五級火警揭示宏業在地盤安全管理有嚴重缺失，包括使用大量發泡膠板遮封維修樓宇的窗戶。

北角富澤花園及中環中旅大廈維修工程有塑膠板 遭下令暫時停工

此外，屋宇署在特別巡查行動中發現兩項樓宇维修工程以塑膠板遮封窗戶，包括一項位於北角的富澤花園（該項目的註冊承建商為源發建築工程有限公司，宏業以項目經理身份參與），以及一項位於中環中旅大廈的樓宇維修工程（該項目註冊承建商為富林工程營造有限公司）。屋宇署昨日（十一月二十八日）已即時要求該兩個項目的註冊承建商移除塑膠板，並會諮詢法律意見考慮法律懲處。為審慎起見，屋宇署亦命令該兩項目暫時停止工程。

屋宇署除發出暫時停工命令外，已要求上述承建商為項目進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待審視及確信其具備有效的安全管理系統，才會考慮讓承建商恢復進行工程。

暫時停工是要更好保障工人和用戶的安全。至於對工程進度的影響，則取決於承建商是否能夠盡快落實令屋宇署信納的工地安全計劃。

此外，屋宇署正繼續特別巡查行動，截至今日已巡查250幢進行外牆維修的樓宇，並向有棚網的樓宇取樣檢驗。如發現再有樓宇使用發泡膠或塑膠板遮封窗戶，或抽查檢驗結果顯示棚網不符合阻燃標準，會盡快向外公布跟進行動。