宏福苑五級火｜黃偉綸 : 1555名居民入住應急住宿 何永賢 : 過渡性房屋支援災民帶同寵物入住

大埔宏福苑五級火致大批居民痛失家園。財政司副司長黃偉綸指截至今日（29日）下午，已有約1,555名受大埔火災影響的居民，獲安排入住房屋局的過渡性房屋單位、房協安置屋村單位，以及由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間，較昨晩大幅增加580名入住。

黃偉綸和何永賢到「路德會雙魚薈」了解接收受影響居民情況

黃偉綸和房屋局局長何永賢今日到過渡性房屋項目「路德會雙魚薈」了解接收受影響居民的情況。現場所見，社工積極為入住居民進行登記並關心他們的處境，而項目原本的居民也熱心地成為義工，幫助宏福苑的居民適應和安頓。

黃偉綸表示，多個政策局及部門正努力加強大埔火災跟進支援工作。政府會盡一切努力，為受影響居民提供應急住宿支援。現時全港有約1500個可供入住的過渡性房屋單位，隨時可接收受影響的居民。截至今日下午，已安排約982名居民入住，其中位於元朗八鄉粉錦公路160號的「雙魚薈」項目，差不多一半單位已有居民入住。另外，約517名居民亦已入住由民青局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間。

何永賢表示，各個過渡性房屋項目持續接收受影響的居民入住。截至今日( 29日 )下午6時，先後有共410個單位投入服務、982名受影響居民入住。隨着不同項目單位的流轉，當局目前還有逾1100個單位可供使用。另有19戶、共56人入住房協安置屋邨單位。換句話說，已經有1038人在這類可以住一段時間、也免租的地方安頓了下來。

作為營運了一段時間的項目，「雙魚薈」的配套支援齊全，有便利店、洗衣房，也有「惜食堂」的飯盒。社會各界人士也相當熱心，紛紛將物資送到「雙魚薈」，衣物、被鋪、煮食用具、暖風機等，供有需要人士取用。

住戶最掛心的始終是自己原本的家

一行人探訪了其中一位住戶，他表示在義工和社工的幫助下很快就安頓好，但最掛心的始終是自己原本的家。何永賢等安慰他，指現時整個特區政府都集中精力善後跟進，了解居民的期盼，會努力攻克難關。

「雙魚薈」表明會讓受影響家庭帶同寵物入住

過渡性房屋的營運機構也展示出對居民的理解，作更好的支援。當局更留意到有受影響居民家中有寵物，因此在選擇安置去向時也要顧及這些「家庭成員」。當局特別協調過渡性房屋項目在有關方面的安排，「雙魚薈」也非常理解居民的需要，表明一定會讓受影響家庭帶同寵物入住，相信其他過渡性房屋在可行情況下，都會提供同樣支援。

此外，入住過渡性房屋單位向來要自行添置家具電器，但考慮到宏福苑居民非常緊急的情況，信和集團主動聯繫房屋局，陸續送出數百張床；而京東集團、實惠及健康快車也將會提供數以百計的床予不同過渡性房屋項目，以盡快照顧受影響住戶的生活需要。房屋局正努力因應居民所需，迅速與各捐贈單位作出配對，預計未來數日將會有更多公司及慈善單位作出捐贈，盡快送到各單位，讓居民可以安心入住。