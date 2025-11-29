大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !

大埔居屋宏福苑周三（26日）發生五級大火，至今造成最少128人死亡，仍有150人失聯。留守第三天的薛女士向《星島頭條》記者透露，其住在宏昌閣1908室、38歲的妹妹已經失聯超過44小時，火災發生時只有她一人在家，最後收到求救是當天的下午3時，期間電話仍有響聲，但到了4時便沒辦法再聯絡上，直至現時仍沒收到任何消息。

坦言分分鐘鐘都係煎熬

她稱，最後收到消息是妹妹已被救出，並送到醫院，但仍不清楚生和死，惟醫院沒有相關記錄，「所有部門、全港醫院都找過一遍，都沒有她嘅紀錄。等咗咁多日，我都想知道究竟我哋可以做啲咩！」

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜社區中心變成認屍間 查看遺體相片覓親人 家屬苦等兩日兩夜無消息

大埔宏福苑五級火｜民政署18區設弔唁處 街坊眼泛淚光願逝者一路好走：希望家屬能捱過

薛女士現時每天都前往廣福社區中心，查看照片辨認失聯家人，「每一刻都好崩潰，每天去（辨認）都好崩潰，好唔想喺嗰度見到佢」，現在唯一心願便是「求佢爭氣，兩個小朋友都搵緊媽媽。」

她坦言「分分鐘鐘都係煎熬」，並「唔係坐喺嗰度輕輕鬆鬆，我哋親人喺邊都唔知，生死都要給個交代……我只想求下你哋，求下你哋幫幫忙，幫幫忙，真係好多人好煎熬，完全無從入手。」

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙、陳浩元