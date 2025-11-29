Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !

社會
更新時間：18:54 2025-11-29 HKT
發佈時間：18:54 2025-11-29 HKT

大埔居屋宏福苑周三（26日）發生五級大火，至今造成最少128人死亡，仍有150人失聯。留守第三天的薛女士向《星島頭條》記者透露，其住在宏昌閣1908室、38歲的妹妹已經失聯超過44小時，火災發生時只有她一人在家，最後收到求救是當天的下午3時，期間電話仍有響聲，但到了4時便沒辦法再聯絡上，直至現時仍沒收到任何消息。

坦言分分鐘鐘都係煎熬

她稱，最後收到消息是妹妹已被救出，並送到醫院，但仍不清楚生和死，惟醫院沒有相關記錄，「所有部門、全港醫院都找過一遍，都沒有她嘅紀錄。等咗咁多日，我都想知道究竟我哋可以做啲咩！」

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜社區中心變成認屍間 查看遺體相片覓親人 家屬苦等兩日兩夜無消息

大埔宏福苑五級火｜民政署18區設弔唁處 街坊眼泛淚光願逝者一路好走：希望家屬能捱過

薛女士現時每天都前往廣福社區中心，查看照片辨認失聯家人，「每一刻都好崩潰，每天去（辨認）都好崩潰，好唔想喺嗰度見到佢」，現在唯一心願便是「求佢爭氣，兩個小朋友都搵緊媽媽。」

她坦言「分分鐘鐘都係煎熬」，並「唔係坐喺嗰度輕輕鬆鬆，我哋親人喺邊都唔知，生死都要給個交代……我只想求下你哋，求下你哋幫幫忙，幫幫忙，真係好多人好煎熬，完全無從入手。」

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙、陳浩元

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
21小時前
02:28
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至128死83傷 150人仍失聯 44死者遺體有待辨認
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
3小時前
大埔宏福苑五級火︳救恩書院學生不幸離世 學校啟動危機處理機制取消考試
親子
6小時前
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
社會
4小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
11小時前
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮
時事熱話
4小時前