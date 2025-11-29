宏福苑五級火｜麥美娟偕梁宏正到青年宿舍探望災民 為居民解答補助金申請疑問

大埔宏福苑大火導致大批居民無家可歸。現在已有517名宏福苑受影響住戶獲安排到酒店及青年宿舍暫住，另有1038名住戶獲安排到過渡性房屋暫住。民政及青年事務局局長麥美娟、副局長梁宏正等今日傍晚到東華．南昌匯及荃灣西如心酒店，探望受影響的宏福苑居民。席間有居民對各項補助金申請有疑問，局長一一為居民解惑。

問：一萬元應急錢如何申請？

答：政府會向每戶受影響的宏福苑居民派發港幣一萬元應急錢，宏福苑8座樓受影響的住戶（即居住於有關單位的居民，包括租戶）均符合資格申請。各庇護中心及大埔民政諮詢服務中心均會接受申請，並會盡快發放，以解居民燃眉之急。

政府推出「大埔宏福苑支援服務」專題網站，一站式提供住宿支援、物資援助、政府專項基金、經濟援助，以及醫療與心理支援等相關資訊及最新消息，方便市民查閱。

問：5萬元生活津貼如何申請？

答：下星期一起將透過「一戶一社工」，向每戶受影響住戶額外提供5萬元生活津貼，同樣是宏福苑8座樓受影響的住戶（即居住於有關單位的居民，包括租戶）均符合資格申請。尚未登記的住戶，請盡快致電社署24小時熱線182 183聯絡社署社工登記。

問：20萬元慰問金如何申請？

答：政府會為火災中每名死者的家屬提供20萬元慰問金，所有不幸過身的死者（包括外傭及任何在火災發生期間於宏福苑內工作的人）的家屬均可申請，並透過「一戶一社工」登記。未與社署聯絡的居民，請盡快致電182 183留下聯絡方法。

目前政府為所有受影響住戶提供所需的福利服務及其他支援（包括經濟援助），均會透過「一戶一社工」，並由專屬社工為居民跟進，居民不用四處奔走及處理各種填表事宜。社工亦會為居民提供支援住宿安排，所有短期或長期住宿安排均屬「免費」。未與社署聯絡的居民，請盡快致電社署24小時熱線182 183登記。

