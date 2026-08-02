2本繪本教孩子「簡單就是美」最簡單的畫面往往藏着最不簡單的世界｜好書推介

買玩具給小朋友的家長，大概都遇過這種情況：精挑細選功能一大堆的禮物，孩子玩沒幾下就擱在一旁，反而是那個裝玩具的紙箱，可以讓他們玩上一整個下午。大人在旁邊看着，多少有點哭笑不得。

其實這裏藏着一個我們常常忽略的道理。複雜不一定等於好，東西堆得越滿，也不見得越有價值。真正經得起時間考驗的，往往是懂得做減法的作品。要在一堆枝節裏認出最核心的那一樣，再狠下心把多餘的拿走，遠比不停往上添加來得困難。

17世紀的法國科學家、哲學家帕斯卡（Blaise Pascal），大概最明白這種難處。他曾在一封信的結尾向收信人致歉，留下一句流傳至今的話：「這封信寫得太長，只因為我沒有時間把它寫短。」把話說短，將事情做簡單，往往不是省下了工夫，而是多花了工夫。繪本也一樣，用最少的元素，留給讀者最長的記憶。

兒童繪本推介1：《不是箱子》 一條線 一個紙箱

《不是箱子》的主角是一隻用幾筆線條畫成的兔子，道具只有一個普通的棕色紙箱。畫外的大人一再追問：「你為甚麼坐在箱子裏？」、「你為甚麼站在箱子上？」兔子每次都理直氣壯地回一句：「這不是箱子。」

兒童繪本推介1：《不是箱子》（圖片來源：受訪者提供）

有趣的地方在於，大人由始至終只看到一個箱子，兔子看到的卻是另一個世界。翻過一頁，畫面仍舊是那幾條簡單線條，紙箱卻先後變成了賽車、高山，還有飛向太空的火箭。一個沒有既定玩法的箱子，能裝下的想像，比任何昂貴的電子玩具都要大。看到最後你會發現，我們給孩子的設定越少，他們自己想像出來的世界反而越大。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《小藍和小黃》兩種顏色 一段心事

《小藍和小黃》故事裏沒有人，也沒有動物。兩位主角只是兩張撕出來的色紙，一張藍，一張黃。小藍和小黃是最要好的朋友，有一天他們高興地抱在一起，竟然融成了一塊綠。回到家，兩邊的父母都認不出自己的孩子，說你不是我的小藍，你不是我的小黃，你是綠色的。他們傷心得哭了，流下藍色和黃色的眼淚，一直哭到整個身體都散成一小滴一小滴，才慢慢把自己拼回原來的模樣。後來兩家父母終於明白過來，開心地相擁，結果連自己也染上了對方的顏色。

（圖片來源：受訪者提供）

作者只用顏色的靠近和分開，就說完了一段並不簡單的心事。朋友走近時的興奮、貼得太緊時的自我模糊、不被最親的人認得的委屈，還有最後重新安放好自己的踏實感。要用這麼簡單的形狀去牽動讀者的情緒，本身就說明了為甚麼簡單比複雜更難。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

給孩子 也是給大人

這兩本繪本看似是給孩子的，讀起來卻常常是大人更有感觸。習慣了被資訊填滿的我們，一時之間並不容易接受畫面上那麼多空白。它們不給標準答案，只留下大片留白，等你用自己的經驗去補。

買一箱功能複雜的玩具不難，難的是忍住不買，把一個空紙箱和整個下午交給孩子。同樣，講一套大道理誰都做得到，可是要像小藍和小黃那樣，安靜地遞上一個擁抱，往往才是最難。

做加法容易，肯做減法，才見心思。

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

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IG@kadeyjadey

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