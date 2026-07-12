我們究竟能將甚麼據為己有？兩本繪本讓我們知道擁有的錯覺……｜好書推介

好書推介｜有些東西，你說不清楚它屬於誰。一頂帽子、一片海、一朵花、一座山。你伸出手，說：「這是我的。」然後你繼續走，繼續說，繼續要。從兩個不同方向問同一條問題：擁有這回事，究竟從甚麼時候開始，不再夠用？

兒童繪本推介1：《這不是我的帽子》

雍．卡拉森（Jon Klassen）的《這不是我的帽子》，是一場紙上的黑色喜劇。故事的主角是一條小魚，牠偷了大魚的圓頂帽，一邊游走，一邊在心裏建立防線：「大魚在睡覺，不會發現的。就算醒來，也不會知道是我。我要藏進水草裏，牠絕對找不到。」作者用最少的字，寫一個漫長的自我說服。這些內心充滿自信的獨白不是說給大魚聽的，而是說給小魚自己聽。

兒童繪本推介1：《這不是我的帽子》（圖片來源：受訪者提供）

自欺欺人的完美犯罪

然而，與小魚那份從容不迫形成強烈對比的，是畫面那條已經醒來，正不發一語地在水草間尾隨的大魚。故事就這樣走到了結尾，小魚不見了，帽子回到了大魚頭上。作者不解釋發生了甚麼，只讓頁面空在那裏。「小魚去哪了？」這個問題，比任何道德訓示都更有力量。

（圖片來源：受訪者提供）

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兒童繪本推介2：《福斯多的命運》

如果說小魚的貪婪是出於僥倖，那麼奧立佛．傑法（Oliver Jeffers）的《福斯多的命運》，則是另一種規模的故事。

兒童繪本推介2：《福斯多的命運》（圖片來源：受訪者提供）

世界上甚麼都是他的

福斯多是一個穿着筆挺西裝的男人。他走過一朵花，說：「你是我的。」走過一隻動物，說：「你是我的。」走過一棵樹、一片原野、一座山，全都低頭，全都答應。福斯多不是小偷，他連偷都懶得偷，直接宣示主權，連理由也不需要，他深信自己擁有世界上的一切。

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直到福斯多遇見了大海。他對大海說：「你是我的！」大海不為所動，平靜地回答：「我不是你的。」福斯多暴跳如雷，氣急敗壞地踏入海中，企圖用腳踹大海。結果，大海甚麼都沒說，只是把他捲走了。

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作者為了這本書嘗試採用傳統石板印刷 ，每一頁線條帶着手工的不確定感，像某本很久以前就存在的寓言，一個沒有人記得是誰先講的故事。或許正因為如此，福斯多讓人覺得不像某個特定的人，更像是一種我們在不同地方都見過的姿態。

（圖片來源：受訪者提供）

小孩子很少說「借」，他們說的是「給我」，或者直接拿走。大人會教他們說「請」和「謝謝」，教他們歸還。但有時候你看着一個孩子緊握住某樣東西，眼神裏有一種東西是連語言都遮不住的。那不是壞，只是非常誠實。兩個故事都沒有一個醒悟的結局。小魚沒有還帽子，福斯多也沒有學會謙遜。這兩本繪本都選擇以最誠實的方式，不告訴你應該怎樣，只是把那個想要的樣子畫得非常清楚，然後把剩下的空間，留給讀者。

那個握緊東西的衝動，從來沒有真正消失過，只是長大之後，換了更大的名字。

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

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IG@kadeyjadey

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