兩本兒童繪本窺見廣闊宇宙 在浩瀚宇宙中找最真實的自己｜好書推介

好書推介｜最近，公開了很多關於UFO（不明飛行物體）的機密檔案。這個原本只存在於科幻電影中的情節，如今竟成了熱門的新聞焦點。當新聞報道和網上轉播着這些畫面時，高中學生或許已開始對浩瀚宇宙的物理奧秘產生求知的渴望；而年紀尚幼的孩子，可能只想趕快趴在地上，看看有沒有一架正冒着白煙的迷你太空船。外星人是否真實存在，這個懸而未決的謎題，向來是激發想像力最好的燃料。這次的兩本繪本，我們能窺見宇宙的廣闊，更能看見大人們遺忘已久的童心。

兒童繪本推介1：《鬆餅先生！》

世界上似乎有兩種人：具備想像力的人，在再小的牆角也能發掘出廣闊的宇宙；缺乏想像力的人，即使面對再大的天空也不懂得抬頭仰望。繪本大師大衛．威斯納的無字繪本《鬆餅先生！》，徹底顛覆了我們對外星人入侵的想像。

兒童繪本推介1：《鬆餅先生！》（圖片來源：受訪者提供）

從貓眼看出去的微觀宇宙

故事的主角「鬆餅先生」是一隻穿着白襪子的黑貓。如同許多被圈養的家貓，牠多半時間趴着不動。在鬆餅先生眼裏，家中的玩具簡直無聊透頂。直到有一天，一艘小巧的真正外星飛船迫降在玩具堆中。

（圖片來源：受訪者提供）

這本繪本最特別的地方，在於作者視角的巧妙切換。當我們看下來，降至一隻貓的高度時，眼前的角落便瞬間化為一個壯闊的星際戰場。對於迫降的外星人以及牆角裏的螞蟻而言，這隻懶惰的小貓，簡直就是巨大的哥斯拉。牠尾巴一掃，對這個微觀世界便具有核爆般的摧毀力。於是，外星人與昆蟲結為盟友，擬定了一場驚心動魄的逃亡計劃。

（圖片來源：受訪者提供）

小時候，我們都曾經蹲在地上觀察螞蟻，看牠們列隊搬運食物。長大後的我們只懂得購買殺蟲劑，將牠們視為在家中不容存在的害蟲。成長過程中逐漸流失的想像力，造就了許多平庸乏味的大人。正如故事所描繪的，只要願意蹲下身來，方寸之間便是宇宙。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《小外星人》

《小外星人》是另一位繪本大師馬努葉爾．馬爾索一首寫給宇宙和生命的抒情長詩，這是一本感性的繪本。故事描述一個穿着太空衣的小外星人阿斯特羅，降落在一個不知名的星球上。星球上的奇異生物對這個小外星人充滿好奇，其中一個生物和小外星人成了摯友。他們一起玩耍，一起探險。直到有一天，這個生物不在了。小外星人從無法接受到憤怒，最後重新踏上旅程，開始探問生命與宇宙的本質。

兒童繪本推介2：《小外星人》（圖片來源：受訪者提供）

浩瀚裏的純粹之愛

這部繪本其實是作者為了紀念在自己11歲時過世的父親所創作的。作者將自己化身為那個在陌生星球上迷失的小太空人，試圖克服失去摯愛的痛楚。這份在生死與歲月面前的無力感，正是面對浩瀚宇宙時最誠實的狀態。

（圖片來源：受訪者提供）

我們永遠無法完全參透生命的聚散，正如我們無法測量宇宙的邊界。即使形體消逝，曾經共度的時光也會像原子一樣重新排列，化作星星的粉末，永遠陪伴在我們身邊。

（圖片來源：受訪者提供）

在星塵中保持好奇

那些塵封的UFO檔案被逐一解密，是在尋找外星生物，也是給了我們一個重新觀看世界的理由。 我們身體裏的每一個原子都來自一顆爆炸了的恆星，人類本就是星塵。在真正的外星人造訪地球之前，帶着好奇，珍惜身邊每一個由星塵組成的奇蹟，這才是浩瀚宇宙給予我們最清晰的答案。

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

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IG@kadeyjadey

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