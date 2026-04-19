2本無字繪本的留白哲學 過度言語成沉重說教 聽見善意與原諒的聲音｜好書推介

好書推介｜在這個時代，世界充斥着太多的聲音與文字。做父母的，也常常習慣用連珠炮發的言語去教導孩子。我們太依賴文字來傳遞道理，卻忘了有時候，過度的言語反而變成一種沉重的說教。

今次，不如讓我們暫時卸下文字的重擔，來談談無字繪本獨有的魔力。當書頁上一個字都沒有時，閱讀的主導權便完完全全交還給了讀者。我們被逼放慢腳步，用心去感受每一張圖畫。

兒童繪本｜兩部無字繪本

這次選擇了兩部無字繪本 —— 《每個微小善意》與《每份溫柔原諒》，皆出自斯洛文尼亞的藝術家瑪塔．巴托利（Marta Bartolj）之手。擁有深厚藝術底蘊的她，擅長抽離繁瑣的文字，純粹以細膩的圖像和巧妙的運鏡來說故事。在她的筆下，沒有語言的限制，反而讓跨越國界和年齡的讀者，都能在畫面的細節中讀出共鳴。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介1：《每個微小善意》

《每個微小善意》的故事，由一個弄丟心愛小狗的女孩展開。她帶着失落的心情出門張貼尋狗啟事，卻在半路上，將原本留給自己的蘋果，順手送給了街頭藝人。

（圖片來源：受訪者提供）

看見紅色的蝴蝶效應

這個微小的舉動，就像一顆投入湖心的石子，激起了善意的漣漪。看見這一幕的路人，默默撿起了地上的空瓶；目睹撿空瓶的小男孩，轉頭去幫助氣球飛走了的女孩……一個善意觸發另一個善意，最後兜兜轉轉繞了一大圈，竟不可思議地將好消息帶回了失去小狗的女孩身邊。

（圖片來源：受訪者提供）

作者沒有用一句大道理，她只用了一種顏色 —— 紅色，來引導我們的視線。從女孩的紅色蘋果，到流轉在不同過客身上的紅色物件。在略顯冷漠的城市裏，那一道紅色正是善意流動的軌跡。你永遠不知道，自己一個微不足道的善舉，會在世界的哪個角落開出花來。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《每份溫柔原諒》

另一本《每份溫柔原諒》中，小男孩因為朋友的不小心，讓心愛的藍色小鳥飛走了。他對朋友大發脾氣，轉身出門尋找小鳥。在現實生活中，當孩子發生衝突時，大人通常會急着介入，希望一秒鐘就皆大歡喜。

（圖片來源：受訪者提供）

給情緒一個消化的空間

但這個故事點出了一個真相，原諒是需要時間發酵的。小男孩在尋找小鳥的路上，以旁觀者的角度目睹了各種意外。他看見了犯錯者的懊悔，也看見了受害者的寬容。直到他自己回到家，也不小心打破了杯子並獲得爸爸的原諒後，他那顆憤怒的心才真正釋懷。隔天，他終於能以平靜的心與朋友和好。

（圖片來源：受訪者提供）

這一次，作者用藍色貫穿全書。這道藍色也引導我們，原諒不是一句口號，當我們願意給孩子（也給自己）一點消化情緒的留白空間，原本卡住的關係，自然會找到修補的出口。

（圖片來源：受訪者提供）

為彼此的心靈留白

面對大環境的喧囂，也許我們都需要練習在生活中留白。在中國傳統水墨畫中，最高級的技巧往往不是填滿，而是留白，教育亦是如此。

（圖片來源：受訪者提供）

與其依賴那些單薄且急於批判的文字，不如試着收起聲音，用真實的行動去示範。無論是在街頭默默給予陌生人一個善意的微笑，還是在孩子犯錯懊悔時，先給予一個不帶指責的空間。請相信，那些微小的善意與溫柔的原諒，早已超越了語言的界限。

文、圖：Kadey Jadey繪本童樂

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