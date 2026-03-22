2本關於馬的兒童繪本 一起放下完美清單 走進孩子的竹馬世界｜好書推介

好書推介｜今年迎來馬年。提起馬，我們總習慣聯想到「奔騰」、「活力」或是「一馬當先」。在這個彷彿永遠停不下來的時代，大人們每天都在社會的洪流中向前衝刺，自然也期盼着身邊的孩子能像小馬駒一樣，跑得快些、跑得遠些。但在這條不斷追逐的路上，我們是不是有時候太執着於尋找標準答案，而錯過了沿途最動人的風景？今次我們不談速度，來談談關於馬的其他姿態。

兒童繪本推介1：《橘色的馬》

台灣繪本作家劉旭恭的《橘色的馬》，宛如一齣披着童趣外衣的兒童哲學短劇。主角是一匹橘色的馬，隻身來到繁華的大城市，渴望尋找失散多年的兄弟。牠唯一的憑藉，是手上的「半張相片」。為此，牠在心裏列了一張清單：必須有橘色的外表、跑得快和擁有黑色的頭髮。然而，牠遇到的人和事，即使符合了清單上的某些條件，但當相片拼湊起來時，卻總是格格不入。

（圖片來源：受訪者提供）

完美清單 尋寶圖還是盲點？

看着這匹屢屢失望的橘色馬，我們不禁聯想到正處於尋求自我認同，建立專屬交友圈階段的孩子。而身為父母的我們，心底往往也暗藏着半張「相片」與一張「期望清單」。我們期盼他結交怎樣的朋友和考取怎樣的成績，甚至默默為他想像出未來的模樣。

（圖片來源：受訪者提供）

然而，這個故事戳破了我們一個巨大的盲點：誰說世界上對的人和事，就必須與你手上的相片無縫拼合？

當橘色的馬幾乎要放棄時，牠遇見了一匹咖啡色的馬。牠們趣味相投，咖啡色的馬剛好也有半張相片，但顏色根本不對！故事的結局，牠們沒有繼續執着地核對條件，而是拿起一把剪刀，把相片不吻合的邊緣剪去，重新拼湊在一起。

（圖片來源：受訪者提供）

這就是人與人之間最真實的磨合，不是天生的一模一樣，而是我們願意放下偏執，為了彼此修剪出一個相容的形狀。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《外婆家的馬》

《外婆家的馬》的故事從小男孩騎着一根「竹馬」來到外婆家拉開序幕。在他的想像裏，這絕不是一根枯燥的竹竿，而是五匹、十匹，甚至45匹活生生的馬！牠們擠在外婆狹小的房子裏洗澡、睡覺和開生日派對。

（圖片來源：受訪者提供）

最高級的愛 把韁繩交給孩子

面對這種無中生有的混亂，身為大人的我們通常會作何反應？「屋企已經夠細啦，仲要養馬？快啲收埋支竹！」我們總是習慣用現實的邏輯，去打破孩子那層脆弱的幻想泡沫。

（圖片來源：受訪者提供）

故事中的外婆堪稱「神隊友」。她一邊處理瑣碎的家務，一邊全盤接納了外孫的想像。男孩說馬要怎樣，外婆就耐心配合，連出門買菜都陪着外孫一起「騎馬」。在外婆無條件的包容下，男孩的想像世界變得無比真實且充滿安全感。

（圖片來源：受訪者提供）

對於小孩，遊戲就是他們的工作，想像是他們認識世界的方法。當外婆接納了這些看不見的馬，其實是接納了孩子最真實的內心世界。

除了速度 馬也有不同的姿態

這兩本繪本，為馬年寫下了最好的註腳。面對大環境的急躁，我們學習剪去對完美的偏執，接納生命裏那些意想不到的驚喜。放下大人的身段，陪孩子在有點窄的家裏，痛快地養45匹隱形的馬。

馬年，讓我們不催逼孩子做頭馬，只做一匹快樂自在的馬。

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

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