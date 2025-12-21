願望是孩子給世界的一封信 2本繪本讓人知道願望為期待帶來力量︳好書推介

好書推介︳生日的時候，我問：「你會怎樣許願？」他說：「閉上眼睛，心裏想一件最想要的東西，再吹蠟燭。」我忍不住追問：「為甚麼要閉上眼睛？」他想了想：「因為這樣願望才看不見，就不會被別人拿走。」在孩子眼中，願望不是說出來的願景，而是一份藏在心裏的珍貴信件。

兒童繪本推介1：《許什麼願望好呢？》

在繪本《許什麼願望好呢？》，我們跟着七歲的卡梅拉，在生日當天踏上了她的冒險之旅。她不是去公園，也不是去樂園，而是跟着哥哥走過擁擠的車站、工廠、老人院，最後抵達洗衣店。

（圖片來源：受訪者提供）

一場日常願望的旅程

在這一連串看似平凡的街景中，卡梅拉拿着一朵蒲公英，一邊走，一邊思考要許甚麼願望。她想要一部糖果機，希望於高級酒店裏從早到晚為客人鋪床的媽媽可以睡在一張高級的床上，也想爸爸快點回家。每一個願望都不華麗，卻真實得讓人心酸。

那不是單純的幻想，而是一個孩子對生活的渴望。一朵蒲公英，成了一扇在很多家庭現實的窗。作者用簡單的日常細節，讓我們聽見那些孩子心中說不出口的說話和希望。

願望，在這裏不是逃避現實，而是讓現實變得可以承受一點點。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《聽說這樣許願會成功喔》

另一本風格截然不同的繪本《聽說這樣許願會成功喔》，作者吉竹伸介以31則天馬行空的小願望，繪出一個奇幻又親切的世界。

（圖片來源：受訪者提供）

聽說，把擦膠放在枱面上，事情就會順利進行；

聽說，多看可愛的東西，就會變得更可愛⋯⋯

這些「聽說」像是口耳相傳的小魔法，讀起來有點無厘頭，又有點詩意。這些方法，看起來好像沒甚麼道理。但是，當我們真的在生活裏覺得「有一點難」的時候，能不能做一件很小、很小、但由自己決定的事？它們的本質，其實與卡梅拉手握蒲公英時的沉思一樣，都是用來對抗焦慮的方式。

一本願望的百科全書

有時候，大人常說孩子「亂許願」。當他們害怕考試、擔心明天的比賽、心裏覺得自己不夠好時，有時候並不需要大道理，只需要有一個看起來有點傻，但很好笑，又有一點點可信的小動作。

這些「聽說」不一定會真的改變世界，但會默默改變心情。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

兒童繪本書店

讓繪本成為親子最美好的回憶

www.kadeyjadeybook.com

