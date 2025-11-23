貓咪與孩子一起長大的故事 兩本與貓主題兒童繪本 讓生命在愛裏繼續︳好書推介

好書推介︳窗邊有一隻貓，靜靜坐着，望着門口。牠只是等，等待那個總是叫牠名字的孩子回來。從孩子學會走路，到每天上學，再到越來越少回家，貓一直都在。

牠不吵不鬧，只是安安靜靜地守着某個角落。那是牠和孩子一起玩過的地方，也是牠最熟悉的溫暖。

有些事，看起來微不足道，卻藏着很深的愛。貓和孩子的故事，就這樣靜靜發生，又慢慢改變。

兒童繪本推介1：《你可以忘記我》 溫柔地說再見

於《你可以忘記我》，作者用貓的視角來說故事。從牠遇見還是嬰兒的孩子開始，陪着孩子長大，一起吃飯、睡覺、看風景。牠從不說話，只用行動陪在孩子身邊。

（圖片來源：受訪者提供）

日子久了，孩子也變了。貓開始習慣孤單，但牠沒有生氣，也沒有責備，只是輕輕說了一句：「你可以忘記我。」

這句話，其實也是一種愛。牠不是希望被遺忘，而是想告訴孩子你可以往前走。繪本中沒有太多文字，卻讓人感受到很深的情感。一種安靜的道別，是動物給我們的體貼與祝福。

（圖片來源：受訪者提供）

畫面裏的光線、窗邊、坐着的角落，每一頁都像生活中熟悉的樣子。我們會發現，原來最美的回憶，不是特別的大事，而是那些每天都在發生的小小事情。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《 大貓，小貓》生命在愛裏繼續

另一個故事，也是關於貓。《 大貓，小貓》一開始，大貓一個人住，有着牠的生活規律。後來，小貓來了，牠們變成朋友。大貓教小貓怎麼生活和玩耍，一起過每一天，生活很快樂。

（圖片來源：受訪者提供）

但某天，大貓變得很安靜。慢慢地老了，然後離開了，再也沒有回來。小貓很難過，但還是繼續生活。直到有一天，又來了一隻新的小貓。這一次，小貓成了大貓，輪到牠來照顧別人。故事就這樣重複下去。

繪本很簡單，畫面也多是黑白的，但說得很清楚：愛會延續。雖然有人離開了，但我們記得那些美好的日子，也會把那份愛傳下去，這就是生命的樣子。

（圖片來源：受訪者提供）

愛的樣子 原來就是這樣

我們會懂得，有些離開不是因為不愛，而是因為愛得太深，不想拖住對方；我們會明白，愛不是結束，而是從一個人，傳到另一個人，像接力棒一樣，一直延續下去。

這兩本繪本沒有直接告訴我們甚麼是愛，也沒有教我們怎麼面對失去。貓咪只是安靜地陪着我們，用一頁一頁的畫面，說出那些我們心裏知道，卻不太會說的事。

（圖片來源：受訪者提供）

如果你曾經養過一隻貓或經歷過告別，你一定懂。

如果你是父母，正看着孩子一天天長大，漸漸獨立，這些故事會讓你放慢腳步，看看自己在陪伴中留下了多少溫柔。

「你可以忘記我。」這句話，不是結束，而是一種深深的祝福。生命總會繼續，愛會一直留在你我心裏，不會走遠。

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

兒童繪本書店

讓繪本成為親子最美好的回憶

www.kadeyjadeybook.com

