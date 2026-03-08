2本大師級兒童繪本推介 解開人生迷團 在世界中尋找屬於自己的顏色 ｜好書推介

好書推介｜我們花了大半輩子的時間，試圖回答兩個問題：第一，「我屬於哪裏？」第二，「為甚麼我跟別人不一樣？」小時候，我們渴望跟別人一樣，因為「不一樣」意味着孤單，會被指指點點；長大後，我們又害怕跟別人一樣，因為「一樣」意味着平庸，也意味着面目模糊。

兩本大師級作者的繪本，李歐．李奧尼（Leo Lionni）的《小塊》與大衛．麥基（David McKee）的《大象艾瑪》，剛好是這兩個人生大哉問的解答。

兒童繪本推介1：《小塊》

先來說說《小塊》（Pezzettino），主角是一個橙色的小方塊，名字就叫「小塊」。它生活在一個巨人的世界裏，身邊的朋友都是巨人。相比之下，它又小又弱。這讓小塊產生了一個合乎邏輯卻又令人心碎的懷疑：「大家都那麼大，我這麼小，我一定是某個傢伙身上掉下來的一小塊碎片吧？」

我是誰的碎片？

於是它踏上了旅程，逢人就問：「我是你的一小塊嗎？」這像極了我們在實際生活的樣子，試圖透過跟隨更強大的人和事來定義自己的價值。我們總覺得自己不夠，一定是哪裏缺了一角，或是誰的附屬品。

直到小塊來到一座荒島，不小心跌得粉碎。當它慢慢把自己拼湊回來時，它突然頓悟，原來自己也是由好多小塊組成的。無論你多微小，你都不是別人的碎片。你本身，就是一個完整的宇宙。

兒童繪本推介2：《大象艾瑪》

《大象艾瑪》（Elmer）故事中的艾瑪是一隻花格子大象，身上有黃色、紅色、紫色⋯⋯就是沒有大象該有的灰色。牠是大家的開心果，但牠卻不快樂。因為牠覺得大家笑是因為牠長得「怪」。

當彩色大象想塗成灰色

「誰聽說過世界上有彩色的大象呢？」這句話背後，藏着多少孩子（甚至大人）想隱藏自我的痛苦？作者大衛．麥基（David McKee）創作這個故事的靈感，來自於一次令人心碎的經歷。他的女兒因為混血膚色，在街上被指着罵。這讓他決定寫一個故事，告訴孩子：「你的不同，不是缺陷，而是天賦。」

故事中有一幕讓人印象深刻，艾瑪找到了一些灰色的果實，然後把全身塗成了灰色，偷偷回到大象群。牠終於「正常」了，大家也都認不出牠了。但結果呢？大象群變得死氣沉沉，安靜得可怕。直到艾瑪忍不住笑了出來，這場變裝才被打破，大家跟着哄堂大笑。

其他大象說：「艾瑪，我們比較喜歡你原本的樣子。」

擁抱那個格格不入的自己

像小塊一樣，不要向外尋找歸屬感。你不必成為強者身上的一塊才算有價值，你只要完整地成為那個橙色的小方塊，就足夠了。像艾瑪一樣，不要為了合群而褪色。這個世界已經有太多灰色的普通大象了，需要的是一種幽默和溫暖的花格子色彩。

這是很奇妙的療癒。我們常常不自覺地把孩子打磨成完美無瑕，或者塗成統一的灰色，但這兩位繪本大師提醒我們：

如果你是小塊，就做一個快樂的小塊；

如果你是花格子，就大膽地在陽光下閃耀；

因為，唯有當你接受了「我是我自己」，世界才會開始擁抱你。

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

兒童繪本書店

讓繪本成為親子最美好的回憶

www.kadeyjadeybook.com

