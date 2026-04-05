2本繪本教我們「消化情緒」 給悲傷一間小屋 給憤怒一個擁抱｜好書推介

在凡事講求效率的環境裏，似乎連「消化情緒」都成了必須追趕進度的目標。孩子跌倒落淚，大人的直覺反應往往是：「唔好喊啦，無事！」孩子脾氣失控，我們又急着嚴厲制止：「收聲！冷靜啲！」

我們總是太急於將負面情緒掃地出門，彷彿它們是必須立刻被消滅的洪水猛獸。這次介紹的兩本情緒繪本，正正反其道而行。它們帶出了一個重要的觀念：情緒不需要被消滅，它只需要被看見，然後被妥善地安放。

兒童繪本推介1：《當我難過的時候》

榮獲德國白烏鴉獎的韓國繪本《當我難過的時候》，故事中一個感到難過的孩子說：「我不是逃跑，我只是想一個人待著。」於是，他在心底築起了一間湖邊小屋，獨自走了進去，輕輕關上門。

兒童繪本推介1：《當我難過的時候》（圖片來源：受訪者提供）

允許悲傷 做一個溫柔的叩門人

這是一個極具層次的情緒隱喻。在日常的課室或家庭裏，當孩子面對無法言喻的失落時，他們其實不需要聽「明天會更好」的大道理，有時，他們真正渴求的，只是一個容許自己「暫時不快樂」的安全空間。

（圖片來源：受訪者提供）

小屋外面下着雨，這時傳來了輕輕的敲門聲。叩！叩！叩！那是沒有葉子的樹枝、雲朵、小鳥和風兒，他們象徵着外界默默的關心。但孩子沒有立刻開門，因為他還沒準備好。

（圖片來源：受訪者提供）

這正是這個故事最特別之處，它允許孩子慢慢來。療癒是需要時間積累的，身為父母或老師，我們的角色絕不是急躁地把那扇門撬開，而是做那個在門外耐心守候的風兒，讓孩子知道：「我就在這裏，等你準備好了再出來。」

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《魔法抱抱》

《魔法抱抱》描繪了孩子生氣時那種像失去理智的狀態。一隻小恐龍因為感到憤怒，化身為一隻極具破壞力的噴火龍，燒毀了爸爸的植物、媽媽的搖椅和弟弟的玩具，最後甚至連鏡子裏的自己都被無情灼傷。

（圖片來源：受訪者提供）

接納憤怒 用魔法擁抱融化噴火龍

這不正是那個偶爾情緒失控的小孩嗎？因為詞彙匱乏，他們無法精準表達內心的挫折，只能訴諸破壞來宣洩。但在這場狂風暴雨過後，小恐龍內心感受到的究竟是甚麼？是深深的孤單和罪惡感。牠討厭這樣失控的自己，更恐懼家人會因此收回對牠的愛。

（圖片來源：受訪者提供）

倘若這時大人選擇用更強烈的憤怒來壓制，小恐龍心底的火焰只會燒得更大。但故事中的家人卻做了一個充滿智慧的舉動，牠們不發一語，給了小恐龍一個溫暖的擁抱。這個無聲的擁抱，勝過千言萬語。

（圖片來源：受訪者提供）

孩子最真實的模樣

這兩個故事，道出了面對負面情緒的最高智慧。

當孩子悲傷退縮時，我們學會退後一步，做一個溫柔的「叩門人」；當孩子憤怒失控時，我們學會走上前去，給一個充滿魔法的「擁抱」。

情緒的風暴總會不期而至，也會隨風散去。我們無法替孩子擋下人生所有的風雨，但期許自己成為他們最穩固的避風港。

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

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