2本繪本拯救孩子失去的自信 拒絕被標籤的勇氣 肯定自己內在價值｜好書推介

好書推介｜在香港這個講求效率和競爭的城市裏，我們從小就習慣了被評分。在學校，成績表上的甲乙丙丁決定了孩子的排名；在家裏，我們也常常不自覺地運用獎勵貼紙，來鼓勵孩子做好規矩。表現好，得到一顆星星；做錯事，可能換來一個交叉。久而久之，孩子們（甚至身為父母的我們）都養成了一種習慣，用外界給予的標籤，來衡量自己內在的價值。然而，當一個孩子身上貼滿了代表失敗的灰點點，或是因為害怕得不到金星星而不敢嘗試時，我們該如何拯救他們失去的自信？

兒童繪本推介1：《你很特別》

《你很特別》（You Are Special）是生命教育領域中不可逾越的經典。故事發生在一個叫做「微美克村」的木頭人小鎮。微美克人每天只做一件事：互相貼貼紙。木質好或跨越障礙的人，會被貼上閃亮的金星星；而那些木質粗糙或甚麼都做不好的人，則會被貼上醜陋的灰點點。

兒童繪本推介1：《你很特別》（圖片來源：受訪者提供）

標籤只有在你真正在乎的時候才會黏住

主角胖哥就是一個貼滿灰點點的木頭人。它無論多麼努力想表現，總會搞砸，然後換來更多的灰點點。它自卑到了極點，甚至不敢出門。直到它遇見了木匠伊萊 —— 創造了所有微美克人的造物主。

「你很特別，不是因為你很聰明、很美麗、有才華，你很特別，因為你是如此如此特別，你獨一無二的。」

（圖片來源：受訪者提供）

我們常常以為，用分數或成就來定義孩子，可以激發他們的上進心。但事實上，條件式的愛只會製造出兩種孩子：一種是被灰點點壓垮，放棄自我的孩子；另一種則是為了維持金星星，而活在極度焦慮中的孩子。作為父母，我們就是孩子的「木匠」。我們能給予孩子最堅固的盔甲，就是讓他們深信，無論你的成績是全班第一還是最後，無論你身上有多少世俗的標籤，你在我眼中，都是獨一無二且無可取代的。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《 點》

當孩子因為害怕失敗而拒絕嘗試時，我們該如何推他們一把？《 點》的主角葳葳，就是一個被完美困住的孩子。圖畫課結束了，她的圖畫紙依然是一片空白。充滿智慧的美術老師依然耐心地引導她：「妳就畫幾筆吧！」為了證明這一點，葳葳拿着筆，往紙上用力一戳，留下了一個再普通不過的黑點「●」。

兒童繪本推介2：《 點》（圖片來源：受訪者提供）

允許自己畫一個不完美的點

幾天後，葳葳驚訝地發現她畫的那個充滿怒氣的小黑點，竟然被配上畫框，高高掛在牆上！這個小小的舉動，瞬間打破了葳葳對空白的恐懼。於是，她開始嘗試畫出各種顏色和大小的點。

（圖片來源：受訪者提供）

很多時候，孩子說「我不會」，其實潛台詞是「我怕我做出來不夠好，會被貼上失敗的標籤」。美術老師的金色畫框，是一種全然的接納。重要的不是一開始就畫出滿分的作品，而是身為大人的我們，願不願意給孩子勇氣，讓他們在白紙上留下屬於自己的那一個點。

（圖片來源：受訪者提供）

成為接納孩子的「畫框」

在教養的路上，我們都難免會陷入比較和評估的漩渦。看着別人的孩子多才多藝、成績優異，我們也會不自覺地拿着金星星去丈量自己的孩子。

一個內心強大、擁有抗逆力的孩子，絕不是靠無數的金星星堆砌出來的。他們的力量，來自於有一個安全的避風港，允許他們笨拙。

（圖片來源：受訪者提供）

面對被大環境標籤壓得喘不過氣的孩子，我們不妨學習木匠伊萊，告訴他們「你很特別，不需要任何條件」。當我們願意放下世俗的評分表，那些負面的灰點點，自然會從他們身上一一掉落。而他們，也終將長出勇氣，畫出屬於自己最璀璨的人生軌跡。

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

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