2本繪本教「放手」的藝術 學優雅退場 療癒在分離焦慮中掙扎的父母｜好書推介

在教養的漫長旅途中，我們花了很多時間學習如何照顧孩子，卻鮮少有人教我們如何放手。看着身邊的孩子，昨日明明還像無尾熊一樣黏在身上，連走到哪裏都要亦步亦趨地跟着。今天卻已經背起書包，甚至步入青春期，開始有了自己的心事與緊閉的房門。我們常常以為是孩子離不開我們，其實到了最後，往往是父母捨不得放開孩子的手。今期選擇的兩本繪本，不只讀給孩子聽，更是用來療癒每一位在分離焦慮中掙扎，學習優雅退場的父母。

兒童繪本推介1：《阿文的小毯子》

面對年紀較小的孩子，我們常常急於讓他們長大，甚至習慣用大人的標準去衡量他們的依賴。《阿文的小毯子》這本經典繪本，便精準地捕捉了這個階段的拉扯。小老鼠阿文有一條形影不離的小毯子，那是他安全感的來源。眼看着阿文就要上小學，爸媽覺得帶着小毯子上學實在太不成熟，於是試了各種強硬的方法，試圖讓他徹底戒掉這條破舊的毯子，但全都失敗了。

（圖片來源：受訪者提供）

慢慢放手 將依賴轉化為勇氣

在現實中，我們何嘗不是如此？我們常常急着剝奪孩子對某種習慣的依賴，深怕他們長不大。但這本書裏的媽媽，最後展現了極高的智慧。她沒有強行扔掉毯子，而是把它剪成了一條條小手帕。阿文可以把手帕帶在身上，既保留了他的安全感，又能讓他順利地進入小學生活。

（圖片來源：受訪者提供）

成長的蛻變不需要一刀切斷的殘忍。有時候，放手是一種折衷的藝術，我們幫助孩子把龐大的依賴，轉化為可以隨身攜帶的勇氣。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《有一天》

《有一天》是一首母親寫給孩子的散文詩。從看着孩子在雪地裏品嘗初雪；再到有一天，孩子長大成人，離開家門，甚至看着母親自己老去。書中的文字極度精煉：「有一天，很久以後的某一天，你的頭髮會在太陽底下閃着銀白色的光，到那個時候，親愛的孩子，你會想念我。

（圖片來源：受訪者提供）

愛是為了目送你遠揚

每一次翻閱這本書，都能瞬間擊中父母的淚腺。尤其是當家裏的大孩子開始有了自己的社交圈，不再在街上緊緊牽着我們的手時，那種感覺格外強烈。

我們總以為，愛是把你緊緊留在身邊。世上所有的愛都以聚合為目的，唯有父母對孩子的愛是以分離為目的。看着孩子漸漸強大，我們最大的成就，便是學會慢慢地退後。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

飛向屬於你的一片天空

父母的放手，從來不是撒手不管，而是一場深情的守望。我們在一次次的退後中，見證了生命的成長。放手，或許是教養旅途中最艱難的一門功課，但唯有我們願意鬆開緊握的雙手，孩子才能真正迎風展翅。

愛你，就是為你裝上翅膀，然後笑着目送你飛向屬於你的一片天空。

（圖片來源：受訪者提供）

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

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