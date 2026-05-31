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2本繪本 為人們帶來新希望 載體散落一地 記憶卻不會被燒毀｜好書推介

親子
更新時間：13:58 2026-05-31 HKT
發佈時間：13:58 2026-05-31 HKT

好書推介｜一直以來，許多香港人都深信着一套安穩的哲學：努力工作，擁有一個安樂窩，便是最大的幸福。然而，那場大家都知道的屋苑大火，無情地將這種安穩燒出了一個大洞。

我們該如何面對這種被連根拔起的失去？今期，我們不談輕鬆的童話，藉着兩本繪本，給予所有經歷失去的人一個擁抱。

兒童繪本推介1：《記憶的項鍊》

為甚麼被逼捨棄家當會這麼痛？因為我們捨棄的不是物品，而是歷史。面對大火的災情，最痛的往往不是失去電視機或梳化，而是失去那些無法用金錢衡量的紀念品。《記憶的項鍊》故事中的小女孩，有一串用鈕扣串成的項鍊。每一顆鈕扣都代表着過世母親的一段回憶：姨婆的洋裝、媽媽的高中舞會禮服……對蘿拉來說，這串項鍊就是母親存在的證明。有一天，項鍊不小心被貓咪抓散了，鈕扣散落一地。蘿拉崩潰了，彷彿失去了鈕扣，就等於第二次失去了母親。

兒童繪本推介1：《記憶的項鍊》（圖片來源：受訪者提供）
兒童繪本推介1：《記憶的項鍊》（圖片來源：受訪者提供）

當記憶的載體散落一地

這不正是災民們在火災後的寫照嗎？在短短的執拾時間裏，我們被逼捨棄那些充滿回憶的舊相簿、舊衣物、舊玩具。項鍊雖然斷了，但那些與母親共度的愛與記憶，早已刻在靈魂裏，永遠不會因為實體物件的消散而消失。 

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《媽媽的紅沙發》

面對災後空蕩蕩的新生活，該如何自處？凱迪克大獎繪本《媽媽的紅沙發》，鼓勵我們在廢墟中重建生活。故事裏的小女孩，家裏發生了一場可怕無情的大火。那漫天的大火把所有的家具、衣服和心愛的玩具都燒成了灰燼。鄰居和親戚幫忙湊齊了床鋪和家具，讓他們在新居所安頓下來，但家裏依然空蕩蕩的。為了讓疲憊的媽媽下班後能好好休息，一家三代開始在一個大玻璃罐裏存硬幣。經過漫長的時間，他們終於買下了一張柔軟而美麗的紅沙發。

兒童繪本推介2：《媽媽的紅沙發》（圖片來源：受訪者提供）
兒童繪本推介2：《媽媽的紅沙發》（圖片來源：受訪者提供）

在灰燼中慢慢存下新的希望

這個故事沒有說「舊的不去，新的不來」這種風涼話，它如實呈現了失去一切的錯愕與空虛。在被逼斷捨離之後，我們依然可以擁有期待。那個存硬幣的玻璃罐，存的不止是錢，更是重建生活的意志。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

記憶不會被燒毀 愛會帶我們回家

面對這場不幸，任何安慰的說話都顯得蒼白。對於被逼離開家園的居民來說，這段時間的心痛和徬徨，旁人難以完全感同身受。捨棄那些帶不走的家當，就像是割捨身上的一塊肉。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

但請相信，火災能燒毀實體的牆壁，能逼迫我們捨棄沉重的行裝，卻燒不毀我們腦海中的記憶，更燒不毀家人之間緊緊相依的依靠。當歲月美好的幻象破滅，我們或許只能帶着寥寥幾件行李重新出發。

願失去家園的人們都能像繪本裏的那家人一樣，在新的空間裏，慢慢存滿一個玻璃罐，早日迎來那張溫暖的紅沙發。

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey

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IG@kadeyjadey
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