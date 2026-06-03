Save Lily涉事男女被捕前最後身影曝光 網民直擊長沙灣行蹤 奇特「遮尖」朝天、嬰兒狀況惹熱議｜Juicy叮

Save Lily事件｜一對曾在瑞典因非法居留而導致兩歲次女Lily被當地社福局看管的港人男女，回港後誕下幼子Danny，卻因拒絕進行DNA測試而令男嬰遲遲未能辦理出生登記。事件連日來引起全城關注，警方昨日（2日）在長沙灣尋獲兩人，並以涉嫌「疏忽照顧兒童」將他們拘捕。就在兩人落網前夕，有網民於社交平台Threads上載了這對男女被捕前的「最後身影」照片，其隨身物品及嬰兒的狀況成為網民熱議焦點。

落網前長沙灣廣場歎冷氣 網民直擊「最後身影」

昨日（2日）下午約2時48分，有網民在Threads發相發文，驚訝地表示自己剛吃完午餐，竟然在長沙灣廣場撞見這對近日頻頻上報的男女。

樓主在帖文中寫道：「食完晏，竟然見到呢對黐線父母......喺長沙灣廣場」。帖文引來大批網民關注，當網民追問他們是否已被捕時，樓主亦回覆指：「我影到之後先比人拉。」

相片細節惹關注：「床單」當孭帶？男嬰無著褲？

根據樓主隨帖文上載的相片可見，該對男女當時正身處商場內，兩人的衣著打扮與早前接受傳媒訪問時如出一轍，這對男女均穿著略顯寬鬆的白色短袖上衣及黑色褲，兩人均腳踏人字拖鞋，打扮隨性。

不過，相中最令網民感到揪心的，是男方胸前僅用一塊看似床單的單薄布料充當嬰兒孭帶，將幼子Danny掛在身前。雖然身處有冷氣的商場，但男嬰身上似乎只穿著一件單薄的白色背心及尿片，雙腿完全外露，未有穿上長褲或鞋襪。對於男方是否用「床單」當孭帶，有網民則認為只是普通布，「外國好多人用」。

不少網民對男嬰的狀況表示擔憂，直言「完全接受唔到BB唔著褲」，又指男嬰的雙腿看起來相當幼小，膚色偏黃偏黑，擔心其營養不良。有網民感嘆：「Danny咁樣係街有冇定時飲奶架，佢地唔似有準備BB用品。」

奇特「遮尖」朝天成焦點 網民分析心態

除了嬰兒的狀況，部分網民亦特別關注該對男女的手推買餸車中，一把長雨傘竟然是「倒轉」擺放，遮尖直指向上，毫無遮掩地展露在外，令人費解。

這種異於常人的擺放方式瞬間引起熱議，有網民大惑不解地問：「咩人放遮會尖向上...」，隨即引來各種猜測，有網民打趣形容這是「避雷針」，也有網民估計是因為「遮尖污糟，唔掂得袋」。不過，有網民指出這種放法相當危險：「盲舂舂舂落人哋度咩」、「唔殺死你但拮痛你」，認為此舉動略顯缺乏對周遭途人安全的考量。

網民力撐警方拘捕行動 盼風波平息：Save Danny才是當務之急

隨著兩人被警方拘捕的消息傳出，許多網民均留言對警方的拘捕行動表示支持，認為「終於對夫婦畀人拘捕暫時鬆一口氣」，有網民更將焦點由爭取次女回港的「Save Lily」口號，轉化為「Save Danny」，認為目前最重要的是確保幼子能獲得適切的醫療照顧與正常生活。

針對是次事件，保安局局長鄧炳強昨日（2日）已明確表示，行動一切以嬰兒安全福祉為首要考慮。當局早前已要求該對男女提供產前檢查紀錄及DNA比對等證明，惟兩人一直未能配合。鄧炳強指這對男女到現時也未能拿出任何確實親生證明，令Danny未能獲得身分和全面照顧，他與很多市民一樣「都覺得好心痛」。目前案件已交由警方處理，男嬰亦已被送往醫院接受全面檢查。

相片來源：kaic_sweetie＠Threads

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