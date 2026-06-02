Save Lily｜港人父母押返警署扣查 幼子Danny送明愛醫院檢查 社署人員到場了解

一對港人父母被揭在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管，而幼子Danny出生大約兩個月仍未領取出世紙，引起廣泛關注。保安局局長鄧炳強今日（2日）表示，警方以涉嫌疏忽照顧兒童罪，於長沙灣區拘捕兩人。

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消息指，兩人今日下午在長沙灣廣場被警方拘捕，之後分別帶到長沙灣警署及紅磡警署，現正被扣留調查，至於Danny則被送往明愛醫院檢查。至下午近5時，數名社會福利署人員到院探望及了解後，乘坐私家車離開。

數名社會福利署人員下午曾到明愛醫院探望Danny。

數名社會福利署人員下午曾到明愛醫院探望Danny。

保安局局長鄧炳強指，兩人早前與入境處聯絡，宣稱Danny是其家中生產的兒子，當局其後要求他們提供證明，惟他們未能提供任何醫療紀錄，且拒絕提供DNA比對，甚至是女方懷孕的相片亦沒有，他質疑嬰兒出生後未曾身體檢查，很明顯已構成疏忽照顧。