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Save Lily︱非常父母欲「遣返」4歲女 瑞典當局拒評案件 惟指依法申監護令

社會
更新時間：19:13 2026-06-01 HKT
發佈時間：19:13 2026-06-01 HKT

一對港人於2023年底在瑞典非法居留期間，2歲次女Lily被當地社福局強制看管。二人其後回港，並在港誕下幼子Danny，惟兩人拒絕入境處的DNA檢測要求，令已滿兩個月的幼子至今仍未辦理登記，成為無身份嬰兒。他們近日開設社交專頁「Save Lily」爭取讓Lily回港，當地政府回覆傳媒查詢時表示，基於保護兒童利益不評論個案。

入境處回覆表示，就有指兒童被外國政府接管的查詢，入境處在接獲相關求助後，已透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐瑞典大使館了解情況，並已按相關當事人意願提供適切意見及可行的協助。

瑞典非法居留期間 次女遭社福局帶走

兩人的4歲女兒Lily目前由瑞典政府看管保護，根據瑞典當局官方文件，兩人曾於芬蘭自行分娩誕下長女，但不幸夭折。兩人因此遭芬蘭政府通緝，隨後偷渡並非法居留於瑞典。次女Lily同樣在芬蘭出生，且一直沒有辦理出生登記。2023年底，兩人在瑞典非法居留期間，當時約2歲的Lily被瑞典社福局以保護兒童為由強制帶走。根據瑞典當局與法院文件披露，Lily被接管時僅穿睡衣，全身骯髒，牙齒嚴重受損。

二人近日開設名為「Save Lily」的社交專頁，聲稱瑞典移民局已對Lily發出遣返令，文件指出Lily為中國公民並擁有香港居留權，應遣返回港，但當地社福局仍把Lily扣留在瑞典。

相關新聞：「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法

林雪坪政府：情況嚴重可依法申請監護令

針對此宗個案，瑞典林雪坪（Linköping）政府在回覆傳媒查詢時表示，基於保護兒童利益的原則，無法就個別案件發表評論。當地政府解釋，當社會服務部門收到資訊或擔憂某個兒童可能處於危險之中時，為確保該兒童是否需要支援，當局會啟動評估程序，包括對兒童、照顧者及周邊其他關鍵人物進行訪問。在多數情況下，評估程序會與家庭協商進行，如有必要亦會聯繫幼兒園、學校、兒童保健中心或警察局等單位，以全面了解兒童的實際狀況。

評估及分析完成後，相關部門會優先提供自願性質的介入措施，包括家庭支援、心理諮商，或將兒童安置在另一個家庭或住宿機構中。然而，若情況嚴重、自願性質措施未能解決問題，又或者照顧者拒絕接受支援時，社會服務部門會根據瑞典法律《LVU》（Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga）的規定，向法院申請監護令以提供照顧和保護。當地政府強調，只有當情況嚴重至兒童需要進一步保護，且自願性服務已不足以防止兒童的身心發展受損時，才會採取此類司法行動。

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