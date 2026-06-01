「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法

近日社交平台一個名為「Save Lily」的專頁受到關注。一對居於歐洲多年港人父母曾先生、關小姐，於2023年底在瑞典非法居留期間，當時兩歲的次女Lily被瑞典社福局強制帶走看管。而母親關小姐早前在香港家中分婏誕下幼子Danny，現時已兩個月大，惟至今未有出世紙，已超出現今法例42日內登記的規定，因入境處要求提交DNA檢測證明血緣關係，但二人以「宗教理由」拒絕提供。個案至今拉鋸中，換言之Danny目前仍是無身份嬰兒。

本身是社聯主席的立法會議員管浩鳴今早（6月1日）在商台節目形容，此情況聞所未聞，指這對父母做法完全偏離常人對初生嬰兒的處理，後者在此情況下不能獲得醫療、教育等保障，甚至「連個細路存唔存在都證明唔到」，嚴格而言已算疏忽照顧兒童，期望政府盡量介入處理，長遠而言要思考堵塞法律漏洞。

管浩鳴指做法不合常理 促修例規管在家分娩

就幼子Danny在香港出生兩個月仍未獲發出生證明書的問題，管浩鳴指該對父母的做法與一般常人的邏輯有很大距離。他解釋現時法例沒有限制孕婦不能在家中分娩，但正常情況下即使意外在家中分娩，事後理應第一時間前往醫院求助及檢查，而非「好似無端端有嚿嘢出咗嚟」，甚至連該名母親是否曾懷孕都無法證明，因此證明不了嬰兒的來源。他質疑現今社會已無「接生婆」，若父母第一時間將嬰兒送院，醫生便能即時掌握情況，不會演變成今日無證嬰兒的僵局。

針對父母拒絕提交DNA樣本爭議，管浩鳴指既然沒有醫院的出生紀錄，當局必須透過DNA檢測來證明雙方的血緣關係，以防範販賣人口、非法代孕等潛在問題。他直言：「唔係話你申請出世紙，就可以話嗰個（孩子）同你有血源關係。」若缺乏出生證明，小朋友將來根本無法在本地學校註冊就學，面臨「無書讀」的困境。

談瑞典接管長女Lily爭議：相信當地政府出於保護兒童

管浩鳴表示，父母自行在家為嬰兒剪臍帶而不作任何後續醫療跟進，嚴格而言已經構成「疏忽照顧兒童」。他指香港現時雖無法例明文限制在家分娩，但相關法例可能已經過時。他建議立法會未來需要探討並修改相關條例，規定即使在家中發生意外分娩，父母也有責任在指定時間內將嬰兒帶到醫院接受檢查，以保障初生嬰兒的安全與健康。

他直言，若父母是刻意在家分娩生下孩子，是非常不負責任，因為危險性很大；若是意外在家分娩，也應即時帶到醫院，但按照報道所得資訊似乎沒有，所以他認為這對父母嚴格而言已算疏忽照顧兒童。

至於該對父母在瑞典的兩歲次女Lily被當地社福局帶走看管一事，管浩鳴表示自身亦是透過報道了解事件，認為Lily並非在香港出生，理論上屬於瑞典當局的管轄範圍，香港方面難以介入。他坦言，目前社會聽到的只是父母一方的「一面之詞」，但單從兩人在香港處理幼子問題的反應，便可推斷出他們有著「超越一般人」的做法。

管浩鳴相信，瑞典當局絕對不會無理搶走別人的小孩，必然是經過風險評估，認為該父母觸犯了當地保護兒童的條例，出於保護兒童的角度才作出相關決定。

社聯主席管浩鳴。

陳文宜：男嬰處「身份真空」 醫療紀錄猶如白紙

社福界立法會議員陳文宜在同一節目指出，Danny目前處於一個「身份真空」的狀態，雖然在香港出生，但因為沒有辦理出生登記，在法律上並未被正式承認為香港居民。這種無證狀態不僅影響他日後獲取各項公共服務，更令他完全失去法律的保障。

陳文宜強調醫療保障方面帶來的隱憂，指兩個月大的Danny至今的醫療紀錄「係一張白紙」，既沒有看過醫生，也沒有接種任何疫苗，更錯失了新生嬰兒必須進行的相關疾病篩查。她表示，香港的母嬰健康院制度一直做得很好，但對於在家分娩的嬰兒，現有機制似乎出現漏洞，當局需要思考如何將醫療評估及檢查變成這類嬰兒的必須性慣例。

社福界立法會議員陳文宜。

籲父母顧及兒童權利 社會需平衡家庭自主與兒童安全

對於父母是否因為注重自身人權及權利而拒絕配合政府要求，陳文宜質疑，所謂「維護權利」不能忽視兒童本身一些基本保障：「如果我哋從權利嘅角度，都應該要保護兒童在先。」一個沒有身份證明的兒童，根本無法受到法律及醫療的保障。

陳文宜指，在處理這類個案時，社會不能單純以「尊重家庭自主」為由而忽略保護兒童的安全。她認為兩者之間必須取得平衡，現有制度必須設立風險評估機制，並要有負責任的制度去介入處理。