Save Lily︱孫玉菡：社工多次登門造訪、等到深宵均未能接觸該對父母 終以電郵取得聯絡正安排約見

港人夫婦於2023年底在瑞典非法居留期間，2歲次女Lily被當地社福局強制看管。夫婦其後回港，並在港誕下幼子Danny，惟兩人拒絕入境處的DNA檢測要求，令已滿兩個月的幼子至今仍未辦理登記，成為無身份嬰兒。夫婦近日開設社交專頁「Save Lily」爭取讓Lily回港。

指多次登門造訪、等到深宵均未能接觸該對父母

勞福局局長孫玉菡今早（2日）回應事件表示，理解現在社會十分關注嬰兒Danny的狀況，指政府高度關注事件，相關政府部門、包括社會福利署正在積極跟進當中。孫玉菡說，社署上周四（5月28日）起已經透過不同的方法嘗試去聯絡相關父母和家庭，包括社工連日都有登門造訪。

孫玉菡更指，有一天等到差不多深宵都嘗試於上、下午不同時段去尋找他們，亦留下了不同的聯絡方法，但是上星期一直都沒辦法可以接觸到他們。直至昨日（6月1日），社工同事終於以電郵的形式和相關父母取得聯絡，現正積極爭取安排與他們會面。

強調本港有整全機制處理兒童福利問題

孫玉菡指，當前最關心的是嬰兒的健康和安全，目前最大的目標是希望可以安排到嬰兒接受健康檢查和評估。他強調，香港有一套整全的法律制度和運作機制去處理牽涉兒童福利的問題，在處理這件事時，首要任務和關切點是嬰兒的健康和安全。在處理過程當中，政府會秉持法、理、情都兼顧的原則，當局會全力跟進，期望可以盡快妥善處理事件。