Save Lily｜Danny父曾為公屋分戶一事與弟互毆見血 驚動警方鄰居

「Save Lily」事件轟動全港，涉事父母早前被揭次女Lily因健康情況被瑞典強制接管，而幼子Danny則在家中出生，至今仍未領取出世紙。警方以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕43歲姓曾父親及39歲姓關母親，現正被通宵扣查。消息指，曾男與家人居於秀茂坪邨一單位，早年移民外國，至去年帶同關婦回流，與胞弟同住上址，惟雙方經常為瑣事爭執，更曾情緒激動大打出手，見血收場，最終更驚動警方到場。

相關新聞：宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人

據了解，曾男與關婦報稱居於荔枝角「饒宗頤文化館—翠雅山房」旅館，晚上警方將曾男押至上址搜證。有住客表示，曾男等人入住的房間為一間面積約200呎至300呎的開放式套房，今早8時曾目擊關婦抱住Danny坐在長椅上休息，其間一邊使用手機。

另有消息表示，曾男父母離異，母親已去世多年，未離開香港前，曾任職救生員。曾男在三兄弟中排行第二，他與兄弟居於秀茂坪邨秀樂樓一單位，大哥早已遷出，單位只有胞弟居住。去年他帶同關婦回流，與胞弟同住上址，惟相見好同住難，兩兄弟不時為瑣事爭執。數月前，二人曾為分戶問題一事吵架，其間更情緒激動互毆。鄰居指事件驚動警方到場，曾男兩個月前亦與關婦及Danny搬走。

相關新聞 : Save Lily｜Danny父稱不願做DNA測試非拒絕：政府需保障私隱權 拒公開宗教信仰