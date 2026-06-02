Save Lily｜Danny父被帶返翠雅山房旅館搜查 雙手被反鎖上手扣
更新時間：20:18 2026-06-02 HKT
發佈時間：20:18 2026-06-02 HKT
發佈時間：20:18 2026-06-02 HKT
一對港人父母被揭在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管，而幼子Danny出生大約兩個月仍未領取出世紙，引起廣泛關注。警方以涉嫌疏忽照顧兒童罪於長沙灣區拘捕兩人，而Danny被送往明愛醫院檢查。
被捕男女分別被扣留在長沙灣警署及紅磡警署，至晚7時左右，探員將男子帶返其女友報住的荔枝角「饒宗頤文化館—翠雅山房」旅館單位調查，逗留將半小時後離去。《星島頭條》在場所見，男子身穿白色短袖上衣，雙手反鎖被扣上手扣，一臉倦容。
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