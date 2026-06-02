Save Lily｜Danny父稱不願做DNA測試非拒絕：政府需保障私隱權 拒公開宗教信仰

「Save Lily事件」備受關注，港人夫婦於2023年底在瑞典非法居留期間，2歲次女Lily被當地社福局強制看管。夫婦其後回港，並在港誕下幼子Danny，惟兩人拒絕入境處的DNA檢測要求，令已滿兩個月的幼子至今仍未辦理登記，成為無身份嬰兒。男嬰父親曾先生今早（2日）接受電台節目訪問時聲稱，自己並非「拒絕」，而是「不願意」提供 DNA，批評入境處未有跟從私隱專員公署指引交出「私隱影響評估」。他又承認宗教是其中一個考量，但拒絕透露具體信仰。至今日下午，保安局表示警方剛在長沙灣找到Danny及其自稱父母的二人，Danny將送去醫院檢查，而其宣稱父母的兩人因疏忽照顧兒童罪拘捕。

男嬰父親企硬要求提供「私隱影響評估」

在電台節目中，主持陳志雲在多次追問曾先生「點解咁抗拒」、萬般不願意為兒子進行DNA血緣測試，以辦理出世紙。曾先生回應稱，他們已在法例要求的42天內向政府通報在家分娩，但質疑入境處資訊透明度不足，「網頁只有一張表格」，未有詳細指引說明需要甚麼「人證物證」。

曾先生稱，DNA屬高度敏感資料，他引用個人資料私隱專員公署指引，認為入境處作為收集資料的一方，有責任進行並向他發出一份「私隱影響評估報告」。他要求當局解釋為何在排除其他證據後，必須使用 DNA 測試，又稱主要責任在於政府，政府需保障其本人私隱權及Danny的基本權益。

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「因為我哋愛兒子 應話畀兒子知：要捍衛我哋嘅權利」

當被問及若僵持不下會否影響兒子福祉，以及會否為了兒子著想而提供DNA測試結果，曾先生回應稱，「因為我哋愛兒子，應該話畀兒子知，要捍衛我哋嘅權利，唔可以偏向兒童權利，而唔去保障我本人私隱權」。他又指，甚至不惜花兩三年時間進行司法覆核，「如果我進行完司法覆核，終審法院判定我一定要交的話，我就會交。」

承認宗教非最大因素 拒公開信仰

父母曾多次稱因宗教原因拒絕驗證DNA，曾先生在陳志雲多番追問下，承認宗教是其中一個原因，但形容屬「其次」，首要仍是探討私隱權益。至於具體信仰為何，曾先生避而不答：「唔想表達我哋嘅宗教，因為網上都有好多好混亂嘅信息......如果喺呢度講，會引起更多不必要討論，所以我哋都唔太想講。」

對於缺乏出世紙會否令 Danny 無法獲得醫療及教育等公共服務，曾先生不擔憂，透露早前已帶同 Danny 看了中醫及西醫，在出示父母的香港身份證後，診所均行使了「酌情權」為嬰兒診症。

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聲稱在家分娩「感染細菌機會較低」

談及為何選擇高風險的無醫護人員陪同下「在家分娩」，曾先生辯稱在家分娩與醫院分娩同樣有風險，但他認為家中環境較寧靜，且嬰兒毋須接觸陌生人，感染細菌的機會較低。他表示為此做了大量準備，包括準備消毒急救用品及自行監測產婦的脈搏、血壓等生命表徵。

教育方面，曾先生表示會尋求社工協助，了解是否有學校願意在無出世紙的情況下破例收生。陳志雲揶揄稱：「以你信念可能會鍾意在家教育呢」，曾生稱現時未決定，但他們會考慮Danny的能力、意願和諮詢專業人士意見後再作決定，將來或向當局申請「在家教育」。