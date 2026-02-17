2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子

踏入新的一年，許多人都希望能夠掌握先機，了解來年的運程起伏。為了幫助大家趨吉避凶，《星島頭條》特別綜合了香港5位著名玄學家有關12生肖的年度運勢，包括蘇民峰、麥玲玲、李丞責、雲文子及唐碧霞，由事業、財運、感情到健康等各個層面，為大家提供獨到的見解及開運建議，助您新一年做好萬全準備，迎接順遂豐盛的馬年。

12生肖馬年運程逐個點評！5大玄學家助趨吉避凶

屬馬︰今年犯太歲！事業財運佳 慎防意外血光

屬馬者︰今年犯太歲！事業財運佳 慎防意外血光

蘇民峰︰

屬馬者今年「犯太歲」，運程反覆。事業因「將星」助力有望晉升，財運也獲「金匱」吉星相助，有利儲蓄，尤其秋冬出生者更佳。然而，感情易因犯太歲而生變，若無結婚、添丁等喜事，關係或現危機。健康方面，受「劍鋒」等凶星影響，需慎防筋骨受傷，長者則要留意牙齒問題。整體而言，春夏出生者宜守，秋冬出生者在管理好情緒的前提下，則可嘗試突破。

麥玲玲︰

屬馬者本命年犯太歲，運勢變化多端。傳統上宜辦喜事沖喜，否則波折難免。事業上得「將星」及「歲駕」襄助，領導才能得以發揮，表現不俗。然而，受「太歲」、「劍鋒」等凶星影響，身體易受損傷，尤其需防金屬利器及交通意外。麥玲玲師傅建議佩戴羊形飾物以保平安，化解不利影響。

李丞責︰

屬馬者在2026年值太歲，事業上迎來【將星】，個人能力得以提升，是充滿機遇的一年。財運方面有【金匱】相助，利於儲蓄財富。然而，【劍鋒】、【伏屍】等凶星警示可能出現意外血光之災。感情運平淡，建議將重心放在事業發展上，同時加倍關心自身及家中長輩的健康，特別要提防利器傷害與潛在疾病。

唐碧霞︰

屬馬者2026年「值太歲」，人生變化較多，可透過結婚、添丁或創業等喜事沖喜。幸得「金匱」、「將星」吉星加持，財運與事業運理想，領導才能得以發揮。然而，「劍鋒」、「伏屍」等凶星預示易有血光之災及家宅運不佳，建議保持謹慎，並可佩戴飾物或主動捐血洗牙以化解。

雲文子︰

2026年屬馬者為本命年，同時「值太歲」兼「刑太歲」，運程疲弱。不論事業、人際關係都充滿阻滯，容易錯失良機。事業上付出與回報不成正比，打擊自信。愛情方面波折重重，需慎防「爛桃花」。財運平平，投資觸覺薄弱，有財來財去之象。今年應沉著氣，處事分清輕重緩急，方可安然度過。

屬羊︰與太歲相合！太陽星照 事業財運皆旺

屬羊︰與太歲相合！太陽星照 事業財運皆旺

蘇民峰︰

屬羊者今年與太歲相合，事業運程相當不錯。得「太陽」男貴人星及「扳鞍」星拱照，地位有望提升，人際關係和諧。但需留意「晦氣」星可能導致事情在最後關頭突生變故，功敗垂成，凡事須跟進到底。感情方面，人緣極佳，已有伴侶者關係穩定和順。單身者桃花較弱，要把握農曆正月及七月的機會，否則可能要等到2028年。

麥玲玲︰

屬羊者與太歲相合，整體運程不俗。受「太陽」星照耀，大利出外發展，且有男性貴人相助，從事男性相關行業可財源滾滾。「歲合」星亦帶來良好人緣。不過，需注意「晦氣」星影響，易因溝通不足而得罪他人。家宅運稍弱，麥玲玲師傅建議可透過裝修或更換傢俬來提升家宅運。

李丞責︰

屬羊者在2026年迎來六合之年，整體運勢明顯好轉。得【太陽】吉星照耀，容易獲得男性貴人相助，有利於變動環境及發揮創意。愛情方面有桃花出現，但關係可能若即若離。財運一般，理財需謹慎。健康上需注意【扳鞍】星帶來的意外風險，以及【晦氣】星可能引致的呼吸道問題與人際間的誤會。

唐碧霞︰

屬羊者2026年與太歲相合，加上「太陽」、「金輿」等吉星高照，事業與財運皆旺，尤其易得男性貴人扶持，利於從事男性相關行業。創意工作者靈感不絕。但「扳鞍」凶星影響下，或有工作環境變動，考慮轉職時需審慎評估，以免得不償失，造成越轉越差的情況，要三思而後行。

雲文子︰

屬羊者在2026年運勢氣勢如虹，貴人運旺盛，是開創新局面的絕佳時機。事業上天時、地利、人和俱備，應把握機會開發新市場。桃花運極旺，魅力四射，脫單機會多不勝數。財運上正財、偏財皆有斬獲，加薪幅度理想，亦是置業良機。整體而言，勇敢踏出舒適圈，便能邁向更豐盛的人生。

屬猴︰驛馬星動利事業！慎防孤單損家人健康

屬猴︰驛馬星動利事業！慎防孤單損家人健康

蘇民峰︰

屬猴者受「驛馬」星影響，今年變動機會較多，例如外遊、公幹、搬遷或轉工，事業運相對平穩。運程視乎出生季節，秋冬出生的寒命人運勢向好，應積極進取；春夏出生的平命、熱命人運勢則一般，宜採取守勢。此外，受「孤辰」凶星影響，經常出外的人士或會感到孤單，需要注意個人情緒的調節，以免影響心情。

麥玲玲︰

屬猴者流年運勢平穩，宜動不宜靜。吉星「驛馬」入主，意味動中生財，多出差或拓展海外市場將有佳績。「文昌」星則有利讀書考試及晉升。健康方面，受「喪門」、「地喪」影響，需特別關心家中長者健康。感情上或因「孤辰」星感到孤單，建議與伴侶增進溝通，尋找共同興趣。

李丞責︰

屬猴者在2026年獲【文昌】星入命，大利學業、事業與晉升，尤其對於從事文職及寫作的人士，容易得到賞識。正財運穩健，但不宜投機。【驛馬】星動，意味著奔波勞碌，有較多出門機會或工作生活環境變動。惟受【孤辰】星影響，姻緣運較弱，且需要多加關心家中長輩的健康狀況。

唐碧霞︰

屬猴者2026年「驛馬」星馳，適宜多出門走動，如出差或開拓海外市場，以「動中生財」。同時「文昌」星有利學習與晉升。但「孤辰」與「喪門」凶星影響人際關係與家宅健康，需多與伴侶溝通，並時刻關心自己與家中長輩的健康狀況，感到不適時應立即求醫，切勿諱疾忌醫。

雲文子︰

2026年屬猴者運勢先苦後甜，上半年波折較多，計劃可能因故延遲，令人氣餒。事業在入秋後將迎來轉機，甚至有轉職機會。愛情運浮沉，或會遇上霧水情緣，對心儀對象宜主動出擊。財運方面，上半年不宜作重大投資決定，應以穩健長遠為前提。建議上半年可到南方地區旅遊，有助提升氣場。



屬雞︰紅鸞星動人緣旺！太陰招財 慎防金錢轇轕

屬雞︰紅鸞星動人緣旺！太陰招財 慎防金錢轇轕

蘇民峰︰

屬雞者踏入「紅鸞桃花年」，人緣暢旺，對事業發展極為有利。在職場上，更有「太陰」女貴人星扶助，事半功倍。愛情運是今年的亮點，單身者有望覓得理想對象，戀愛中人則可能共諧連理。不過，需注意「羊刃」星或會令情緒不穩，容易急躁。健康上因「午酉相破」，屬輕微犯太歲，稍為注意肺、骨、喉嚨等部位即可，問題不大。

麥玲玲︰

屬雞者馬年運勢上佳。財運上獲「太陰」眷顧，從事女性相關生意可財源廣進。感情方面「紅鸞」星動，單身者機會大增，有望結婚，已婚者則要慎防三角關係。事業亦有「天乙」貴人扶持。惟需留意「貫索」星，慎防金錢瓜葛，投資合作需賬目分明，避免紛爭。

李丞責︰

屬雞者在2026年吉星高照，運勢強勁。得【天乙】大貴人及【太陰】星助力，能逢凶化吉，尤其易得女性貴人扶持，事業順利，正財興旺。【紅鸞】星動，桃花運極佳，大利婚嫁、添丁。惟需提防【貫索】星帶來的財務糾紛，以及【卒暴】星引發的突發性健康問題，應多加留意。

唐碧霞︰

屬雞者2026年迎來「玉堂」、「太陰」及「紅鸞」等強力吉星，財運亨通，且有女性貴人相助。今年桃花運極旺，單身者有望覓得良緣，已婚者人緣佳，亦利於添丁。惟需注意「貫索」、「勾神」凶星，處理人際關係及金錢往來時應謹言慎行，避免因承諾而引致是非。

雲文子︰

屬雞者在2026年運勢否極泰來，人氣急升，但也因此迎來「是非之年」，應將心力轉移到提升個人價值上。事業得益於人際網絡，是開拓人脈的黃金時機，但需戒掉口不擇言。愛情上雖有機會，卻也可能陷入曖昧關係。財運隨人氣穩步上揚，優質人脈能帶來有利的投資資訊，宜作中長線部署。

屬狗︰吉星助事業穩步升！慎防小人暗算惹官非

屬狗︰吉星助事業穩步升！慎防小人暗算惹官非

蘇民峰︰

屬狗者今年與太歲三合，人緣運佳，能減緩春夏出生者平平的運勢，而秋冬出生的寒命人更迎來近年運勢高峰，應放膽嘗試。事業上雖有「五鬼」等眾多凶星帶來小人是非，幸得「地解」及「三台」星化解並提升地位。處理文件合約須格外小心，提防官非。感情狀況因相合而穩定，單身者則要把握農曆四月及十月的桃花月。

麥玲玲︰

屬狗者與太歲為伴，運勢頗為順遂。「三台」星助事業、愛情及財運穩步上揚；「華蓋」星則助你才華得以展現。不過，受「五鬼」星影響，易與伴侶產生猜疑，需加強溝通。同時「官符」星警示有官非風險，處理文件合約時必須格外謹慎，以免陷入法律糾紛。

李丞責︰

屬狗者在2026年迎來三合之年，整體運勢平穩，是穩守突擊的一年。事業上得【華蓋】與【三台】星相助，地位有望提升，特別有利於藝術、宗教及地產相關領域。但【官符】、【五鬼】等凶星警示可能涉及官非訴訟與小人作祟。姻緣運平淡，並需注意【披頭】星帶來的頭部相關健康問題。

唐碧霞︰

屬狗者2026年為「三合」之年，運勢穩定和諧。「三台」、「華蓋」等吉星拱照，事業步步高陞，尤其利於發揮藝術才華與創意。工作表現備受認同。然而，「五鬼」及「官符」等凶星入主，易致精神緊張，並需提防官非訴訟，處理文件合約時必須小心謹慎，以免陷入法律糾紛。

雲文子︰

2026年屬狗者運勢平穩，雖無大驚喜，但能安穩是福。今年是「文昌之年」，極利於學習、進修及考取專業資格，為自己增值。事業進展平穩，調節期望管理是關鍵。愛情運較為緩慢，需提升自信，可透過參加課程結識有緣人。財運一般，不宜高風險投資，最大的回報是投資在自我增值上。

屬豬︰運勢回穩獲貴人助！惟需慎防破財傷健康

屬豬︰運勢回穩獲貴人助！惟需慎防破財傷健康

蘇民峰︰

屬豬者今年與「太歲暗合」，事業上易得高層等「暗中貴人」扶持。財運有「月德」星守護，能逢凶化吉，但「劫煞」星代表人際關係上的破財，應避免為人作借貸擔保。愛情方面，相合年份有利於穩定現有關係，但單身者桃花較弱，可留意農曆三、八月的機會。健康上雖有「死符」星，但影響不大，毋須過份擔憂。

麥玲玲︰

屬豬者告別沖太歲，迎來穩定新開始。獲「月德」貴人星及「玉堂」星加持，財運轉好，生意漸趨順利。感情上，單身者有望經介紹結識新對象，但發展不宜過急。需注意「小耗」凶星帶來輕微破財，可購買心儀物品或做善事作「破喜財」，有助穩定財運。

李丞責︰

屬豬者在2026年運勢向上，事業與姻緣皆有不錯發展。得【月德】貴人星相助，能獲他人之力達成目標，尤其有利於男性的感情運。然而，【死符】、【劫煞】等凶星入宮，健康狀況堪憂，需注意休養生息，並嚴防金錢損失、盜竊或詐騙事件。理財應以保守為上，切忌高風險投資。

唐碧霞︰

屬豬者2026年得「月德」及「天乙貴人」兩大吉星照拂，事業發展順利，人際關係和諧，即使遇到困難也有貴人出手相助，凡事逢凶化吉。但「死符」、「劫煞」及「小耗」等凶星會衝擊家宅運與健康，易有意外及小破財。建議可為家居作小維修以提升家宅運，並謹慎理財。

雲文子︰

屬豬者於2026年運勢生機勃勃，頭腦靈活，機遇處處。然而貴人助力一般，成功關鍵在於親力親為，「多勞多得」。事業上團隊向心力強，但需以身作則。愛情運佳，有機會與期待已久的對象結緣，或發展年齡差距較大的戀情。財運吉中帶險，偏財較弱，投資需做足功課，採取保本策略。

屬鼠︰沖太歲百事皆變！理財不慎 恐有大破耗

屬鼠︰沖太歲百事皆變！理財不慎 恐有大破耗

蘇民峰︰

屬鼠者今年「沖太歲」，運勢變動極大，好壞兩極。財運受「大耗」星影響，將有大額開支，若無置業等計劃，則要慎防無故破財。事業或有變動，寒命人可尋求突破，其他人則宜靜不宜動。感情關係處於「不結即分」的關口，單身者有機會，已婚者則要多加忍讓。健康方面，沖太歲易致筋骨損傷，需格外留神。

麥玲玲︰

屬鼠者沖太歲，是變化最多的一年，事業、愛情及財運皆起落不定。感情上易有離合，為「關口年」。財運方面，「大耗」星致使嚴重破財，不宜持有大量現金，應考慮購買實物保值。人際關係上亦因「歲破」而易得罪人。建議佩戴猴形及龍形飾物，以求運勢順遂。

李丞責︰

屬鼠者在2026年正沖太歲，是挑戰相當嚴峻的一年。運勢起伏不定，財運方面受【大耗】星影響，有大破財之象，理財應極度保守。【歲破】、【災煞】等凶星雲集，健康與人身安全成為首要關注點，須嚴防火險、水險及交通意外。感情路上難有突破，宜調整心態，謹慎行事。

唐碧霞︰

屬鼠者2026年「沖太歲」，運勢變動頻繁，若能以結婚、置業等喜事沖喜，則可化解不利影響。雖無吉星，但事業上有晉升機會。若無喜事，則需有心理準備迎接挑戰。受「大耗」、「歲破」等凶星影響，不宜作高風險投資，人際關係亦受考驗，做事易遇波折，應謹慎行事。

雲文子︰

2026年屬鼠者「沖太歲」，運勢荊棘滿途，壓力沉重，但得「值符」星護佑，能化危為機。事業上努力易付諸流水，更要提防小人。愛情運因情緒不穩而波折。財運方面，正財偏財皆不振，絕不宜作巨額或不熟悉的投資，並要慎防詐騙。多參與喜慶活動，有助提升運勢，化解衝擊。

屬牛︰獲雙貴人星扶持！雖犯太歲 事業仍大吉

屬牛︰獲雙貴人星扶持！雖犯太歲 事業仍大吉

蘇民峰︰

屬牛者今年事業運非常強勁。雖有輕微「太歲相害」，是非稍多，但得力於「龍德」、「紫微」這兩顆最強力的貴人星，能獲上司或客戶鼎力支持，所有凶星均不足為患，是發展事業的大好時機。運程主要視乎出生季節，春夏出生者運勢稍為停滯，建議行事謹慎；秋冬出生者則不宜過份冒進，整體以穩中求勝為佳。

麥玲玲︰

屬牛者害太歲，身邊小人較多，做事宜低調。幸得「紫微」、「龍德」兩大貴人星拱照，能逢凶化吉，加上「國印」星助力，事業仍有進步。但財運受「暴敗」星影響，起伏極大，投資時需見好即收。此外，「天厄」等凶星預示出門易有驚嚇。建議佩戴蛇形及雞形飾物保平安。

李丞責︰

屬牛者在2026年害太歲，需特別注意與六親的關係，容易產生磨擦。幸而命宮有多顆強大吉星如【紫微】、【龍德】拱照，事業運極強，權力與名聲有望雙豐收，是開創事業的好時機。然而，犯太歲年份仍會感到壓力，面對不少阻滯。應在挑戰中把握事業良機，並努力維繫人際和諧。

唐碧霞︰

屬牛者2026年「害太歲」，人際關係易受影響，宜「少說話、多做事」。幸得「紫微」、「龍德」兩大貴人星相助，事業發展順利，易獲提攜，更有「國印」吉星加持，有晉升良機。但「暴敗」星令財運波動，「天厄」則主出門不利，需提防意外或財物損失，凡事小心。

雲文子︰

屬牛者在2026年「害太歲」，運勢暗湧頻生，小人當道，幸得家宅長輩緣之助。事業上雖有阻滯，但若能管理好情緒，保持正向思維，最終仍可衝出困境。愛情運虛浮，易遇上虛幻的假桃花。財運方面財來財去，投資時應聽取專業或長輩意見，切勿妄想一夜暴富，有時錯過時機反而是福。

屬虎︰三合之年無吉星！凡事靠己 慎防「指背」

屬虎︰三合之年無吉星！凡事靠己 慎防「指背」

蘇民峰︰

屬虎者今年與「太歲三合」，人緣運不錯，感情關係穩定。但因缺乏吉星進駐，凡事需靠自己努力，整體運程屬中游。事業上要提防「指背」凶星，易招惹背後是非，建議行事光明磊落，以減低影響。財運方面，秋冬出生的寒命人只要努力，便能憑藉自身力量獲得理想回報。單身者可把握農曆六、十二月的桃花機會。

麥玲玲︰

屬虎者馬年無吉星，凡事需親力親為。可借對宮的「驛馬」與「文昌」星，多出差或到海外進修有助運勢，但力量不強。今年要特別注意人際關係，因「指背」星代表易遭人背後中傷。加上「白虎」星影響，易遇上脾氣不佳的女性，凡事盡量忍讓，有助行事順利。

李丞責︰

屬虎者在2026年是三合之年，整體運氣平穩，宜採取守勢。事業上有發揮領導才能的機會，也利於進修增值以生旺正財。但需慎防【指背】星帶來的小人是非與口舌之爭。財運上不利地產投資，健康方面要嚴防【白虎】星帶來的交通意外、重型機器或動物所造成的傷害。

唐碧霞︰

屬虎者2026年與太歲三合，運勢平穩，人際關係理想，正財收入不錯。但吉星欠奉，且有「白虎」、「指背」、「飛廉」等凶星潛伏。需提防性格強勢的女性，避免捲入他人的是非紛爭。此外，健康運受影響，要特別小心意外受傷，進行戶外活動或駕駛時應加倍留意安全。

雲文子︰

2026年屬虎者福星高照，貴人運強勁，英雄有用武之地。事業順風順水，尤其利於創科、文化等行業，但需保持虛心，切忌驕傲。桃花運步步高升，魅力十足，有機會在職場或透過工作夥伴覓得良緣。財運迎來正財、偏財雙贏，有貴人指路，但要養成良好理財習慣，避免「財聚即散」。

屬兔︰破太歲！但吉星高照 桃花財運極旺

屬兔︰破太歲！但吉星高照 桃花財運極旺

蘇民峰︰

屬兔者今年運勢極強，財運與桃花運均高踞十二生肖榜首。「天喜桃花」入主，單身者極易覓得良緣；事業上亦有「天德」、「福星」等多位貴人相助，逢凶化吉。雖然「卷舌」星會帶來口舌是非，但在強大吉星及桃花年的人緣運下，其影響微不足道，只要多加忍讓即可。健康方面，需注意「披麻」星，多加關心家中長輩的身體狀況。

麥玲玲︰

屬兔者破太歲，人際關係易受破壞，需慎言。幸有多顆吉星守護，「天德」能逢凶化吉，「天喜」則帶來喜事，適合結婚或添丁。但受「卷舌」星影響，是非口舌難免，不宜多管閒事。「咸池」則為短暫桃花，投入感情前需多觀察。建議佩戴狗形飾物提升運勢。

李丞責︰

屬兔者在2026年破太歲，含有「破舊立新」的意味，若有意轉換環境反而有利。幸得【福德】、【天德】等財星高照，財運相當旺盛。【天喜】星也帶來喜事機會，利於婚嫁、添丁。但【咸池】等偏桃花星可能帶來複雜的感情關係，已婚者需特別注意。健康上要留意口舌及呼吸道問題。

唐碧霞︰

屬兔者2026年雖為「破太歲」，但整體運勢強勁，足以減輕犯太歲的影響。在「天喜」、「天德」、「福星」等吉星加持下，財運與事業運俱佳，更有機會迎來婚嫁、添丁等喜事。惟受「捲舌」、「披麻」等凶星影響，需避免口舌之爭，並多關心家宅運與家人健康。

雲文子︰

屬兔者在2026年「破太歲」，運勢一蹶不振，好事多磨，內心易感不安。事業上荊棘滿途，挑戰重重，公司變動加上小人作祟，令人心力交瘁。然而情場得意，桃花運生機勃勃，能彌補職場的失意。財運崎嶇，因「破」有破財之象，理財能力弱，投資宜守不宜攻，並慎防騙局及盜賊。

屬龍︰「天解星」逢凶化吉！惟需慎防意外血光

屬龍︰「天解星」逢凶化吉！惟需慎防意外血光

蘇民峰︰

屬龍者今年運程平穩，與太歲無沖、無合、無刑，可平穩過渡。事業上，秋冬出生的寒命人運氣較佳，加上有「八座」吉星帶動，地位有望提升。春夏出生者雖或有晉升機會，但可能附帶煩惱，需權衡得失。感情運平平，關係穩定，單身者順其自然即可。健康方面有「天解」等吉星化解凶厄，雖有「血刃」星，但多為小意外，毋須緊張。

麥玲玲︰

屬龍者流年運勢平穩，整體先難後易。吉星「天解」能助你解決困難，但亦可能影響婚約。凶星方面，「天狗」警示出門易有小意外，需購旅遊保險。「寡宿」星影響感情關係；「月煞」則代表女性帶來麻煩，與女性合作時金錢往來要清晰，避免紛爭。

李丞責︰

屬龍者在2026年運勢平穩，得【天解】、【解神】星相助，許多累積已久的問題有望迎刃而解。但事業和財運未見突出，且需提防【豹尾】星帶來的恩將仇報。健康受【天狗】、【血刃】等多顆凶星干擾，需慎防意外、血光之災及水險。姻緣運較弱，尤其不利女性，難有突破。

唐碧霞︰

屬龍者2026年是多勞多得的一年，事業上得「八座」及「天解」吉星之助，能逢凶化吉，大權在握，可望升職加薪。然而，「吊客」、「天狗」、「血刃」等凶星雲集，對健康、財運及家宅運構成威脅。需特別注意身體健康，避免高危險活動，以防血光之災及金錢損失。

雲文子︰

2026年屬龍者運勢先弱後強，上半年因害怕失敗而狀態低迷，形成「拖延症」。下半年運勢將大逆轉，撥開雲霧。事業在下半年能走出樽頸，重拾熱情。愛情上需調整過高的擇偶要求。財運逐步回穩，正財有增長，投資宜放眼長線，並做好醫療保險規劃，方能穩健獲利。

屬蛇︰告別太歲運轉好！事業財運佳 慎防病痛

屬蛇︰告別太歲運轉好！事業財運佳 慎防病痛

蘇民峰︰

屬蛇者告別去年犯太歲，迎來「霧水桃花年」，運勢好轉，良好的人緣有助事業發展。吉星「陌越」亦主地位提升，名聲及形象均有進步。感情方面，社交生活多姿多彩，有利發展新關係，但關係或不穩定。需注意「亡神」星會導致遺失私人物品。健康上則有「病符」星，春季要多加留意小毛病，尤其夏天出生者要注意皮膚及腸胃。

麥玲玲︰

屬蛇者經歷變化後，馬年運勢漸趨穩定。事業上獲「祿勳」星加持，有望升職加薪。但「陌越」星會帶來面對新環境的壓力，易精神緊張，建議多做運動減壓。健康方面受「病符」星影響，雖無大礙，但傷風感冒等小毛病較多，需多加留意，並注意家中病星方位。

李丞責︰

屬蛇者在2026年擺脫去年不濟，運勢回升上揚。事業順遂，得【祿勳】吉星入命，正財收入有望增加，無論文職或武職都能嶄露頭角，但需避免驕傲自滿。姻緣運平淡，可多參與喜慶場合提升氣場。健康方面受【病符】星影響，需多加關注身體調養、情緒及睡眠問題。

唐碧霞︰

屬蛇者2026年思維活躍，利於進修，加上「祿勛」吉星高照，正財運及事業發展順利，可望升職加薪或覓得更好工作。但「病符」凶星提醒需多關心家中長輩健康。「陌越」則暗示可能要適應新環境。另外「亡神」星入主，容易健忘及遺失物品，出門時要特別留神。

雲文子︰

屬蛇者在2026年獲幸運之神眷顧，運勢如虹，機遇不斷，尤其有女性貴人鼎力支持。事業上勢如破竹，表現獲肯定，有晉升機會，從事女性客源行業回報更佳。愛情運穩步上揚，個人魅力飆升，應把握時機告別單身。財運緩緩上升，可落實理財計劃，多聽取女性前輩意見，有助穩定獲利。