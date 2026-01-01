Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼

《星島頭條》繼續為大家送上2026馬年的十二生肖運程整合！今次輪到著名堪輿學家麥玲玲師傅，為大家詳細解析2026馬年的十二生肖運程。麥玲玲師傅今次除了點評各生肖的吉凶變化及犯太歲情況，麥師傅亦會提供開運錦囊，助您在新一年趨吉避凶。本文將整合各生肖的運勢預測，讓您一文掌握馬年運程要點。

麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測  

來到2026馬年，今年將是充滿變動與機遇的一年，尤其有四個生肖需要注意「犯太歲」。屬馬者迎來「本命年」，運勢起伏最大；屬鼠者「沖太歲」，事業與感情面臨衝擊；屬牛和屬兔者則分別為「害太歲」及「破太歲」，需慎防小人與人際關係破裂。與此同時，屬羊和屬狗者與太歲相合，整體運程順遂亨通；屬雞者更是吉星高照，無論財運或桃花運均有亮眼表現。其他生肖運勢亦各有不同，麥玲玲師傅提醒，各生肖應根據自身運勢，採取相應策略趨吉避凶。以下除了文字整理外，亦準備了簡單圖輯，助您迎接馬年到來：

麥玲玲2026運程│屬馬：本命年犯太歲！容易受傷 宜辦大事沖喜

麥玲玲2026運程│屬馬：本命年犯太歲！容易受傷 宜辦大事沖喜
麥玲玲2026運程│屬馬：本命年犯太歲！容易受傷 宜辦大事沖喜

麥玲玲師傅指屬馬人士來到馬年是本命年，中國傳統認為犯太歲的年份，適合有傳統的大喜事沖喜，所謂一喜擋三災，無喜是非來，太歲當頭坐，無喜必有禍。

事業運看好 須警惕凶星

犯太歲的年份如果有傳統的大喜事，包括結婚、添丁及買樓當然是最好，如沒有的話就要預備是變化較多的年份，幸好有一些吉星照著。有將星，是領導才能的星，代表如果從事武職工作，例如是紀律部隊會相當不錯，領導才能都得以發揮。

宜佩戴羊的生肖飾物

歲駕星代表皇帝出巡的星，事業表現仍然好，惟要小心一眾凶星，包括太歲、劍鋒。太歲本身代表容易受傷，而劍鋒則是受金屬所傷，另外，三刑亦是代表容易受傷，所以今年身體健康方面要特別小心。同時來說，如果有開車的話當然要小心道路安全。

今年是本命年加上迎太歲，麥玲玲師傅建議可佩戴屬羊的生肖飾物就可保平安。

麥玲玲2026運程│屬羊：合太歲 財運/人緣不俗 建議裝修驅凶星

麥玲玲2026運程│屬羊：合太歲 財運/人緣不俗 建議裝修驅凶星
麥玲玲2026運程│屬羊：合太歲 財運/人緣不俗 建議裝修驅凶星

屬羊來到馬年是合太歲，因羊和馬本身是好朋友，所以這年份算是很不錯。但麥玲玲師傅提醒，合太歲年份仍需留意，因為有30%會如沖太歲一樣，變化比較多，尤其是家宅運要特別注意；70%算是相當不錯。

吉星相助 1行業易財運亨通

今年也有吉星照著，有太陽星，代表遠方的星，有這星其實出外工作很好，因太陽本質是照遠不照近，宜多點走動是不錯。而太陽也是男性的貴人星，如做生意是跟男士有關，例如男士服裝、汽車或模型等，以男性顧客為主的話，今年可以說是財源滾滾。另外還有天空，代表天馬行空，今年的想像力不錯。至於歲合則是一個桃花星，但人際關係也會很好。

注意凶星的影響

凶星方面有晦氣星，代表與人溝通不足，所以雖然今年很多人找你或朋友較多，但容易得罪人而不自知。這年份最好就是裝修一下房子，不論是更換大型家俱或更換床墊、窗簾都不錯，可令家宅運更好，長輩的健康更好，自己運氣也更好。

麥玲玲2026運程│ 屬猴：運勢平穩 文昌星助力 需多加關注長輩健康

麥玲玲2026運程│ 屬猴：運勢平穩 文昌星助力 需多加關注長輩健康
麥玲玲2026運程│ 屬猴：運勢平穩 文昌星助力 需多加關注長輩健康

屬猴來到馬年沒沖沒合，算是相當不錯。今年還有驛馬吉星照著，逆馬顧名思義代表走動，所以今年宜多點出差，做生意拓展海外市場都是相當不錯。今年宜動不宜靜，因今年是動中生財的年份。另外還有文昌星，對讀書考試特別有利，所以如是打工的朋友，今年考升職試或正在讀書的的話，思路都會特別清晰。

注意家庭健康 與伴侶舊地重遊/尋找共同興趣

當然今年有些凶星，包括喪門星和地喪星，要注意家宅運，要多加留意老人家的身體健康。要提升家宅運，的確裝修一下會更好，或是更換一些家俱都會更好。另外有孤辰星，所謂男怕孤辰，女怕寡宿，代表與伴侶溝通不足，可以舊地重遊或尋找一些共同嗜好，去一些不同的地方都是一個好的選擇。

麥玲玲2026運程│屬雞：吉星眷顧 財源廣進 單身者機會多

麥玲玲2026運程│屬雞：吉星眷顧 財源廣進 單身者機會多
麥玲玲2026運程│屬雞：吉星眷顧 財源廣進 單身者機會多

麥玲玲師傅指屬雞來到馬年算是相當不錯，因有吉星照著，包括太陰星、紅鸞星和天乙星。太陰是女性的貴人星，也是一顆財星，不過這財星不宜太急進，所謂財不入急門。而太陰亦是女性的貴人星，代表如做跟女性有關的生意，例如美容生意或女士服裝，今年可以說是財源滾滾。

愛情運勢不錯 事業進展看好

另外還有紅鸞星，顧名思義是桃花星，今年是一個可以結婚的年份，但已婚的朋友就不要對人太熱情，因容易引發三角關係，屬雞男士如果是單身，今年遇上合適對象的機會很高，惟太陰代表年紀較大的女性，如不介意姊弟戀，這段感情可以開始。另外還有天乙貴人星，事業上如果從事見人的工作，是一個不錯的年份。

至於凶星有貫索星，代表金錢瓜葛，所以今年如果投資或者與人合作，記得數目要清楚。

麥玲玲2026運程│屬狗：事業、愛情、財運有吉星助力

麥玲玲2026運程│屬狗：事業、愛情、財運有吉星助力
麥玲玲2026運程│屬狗：事業、愛情、財運有吉星助力

屬狗來到馬年算是相當不錯，因狗和馬本身是好朋友，當和太歲是好朋友，做事自然順利一點。

麥玲玲師傅今年有幾組吉星，包括三台星，三台就像樓梯一樣步步高陞，所以今年事業運、愛情運或財運都有進步空間。另外有地解星代表搬遷，無論工作的地方或者住的地方今年都有機會遷動。至於華蓋星，是皇帝出巡時的天蓋，一把很漂亮的羅傘，代表才華會被人欣賞，不過，華蓋相當孤單，代表沒什麼朋友，所以華蓋不利桃花。

文件合約宜看清 避免官司訴訟

至於凶星方面，有五鬼星和官符星，五鬼是疑神疑鬼，要特別留意與伴侶的溝通，而官符顧名思義代表官非，麥玲玲師傅特別提醒屬狗人士 今年文件合約的事看清楚一點，當遇到這方面的問題，應請教專業人士，能避免官司訴訟。

麥玲玲2026運程│屬豬：事業有變化 單身者會遇到新對象

麥玲玲2026運程│屬豬：事業有變化 單身者會遇到新對象
麥玲玲2026運程│屬豬：事業有變化 單身者會遇到新對象

屬豬來到馬年是一個重新開始的年份，因去年曾經歷犯太歲，這個沖太歲變化很多，感情運可能經歷離合，事業運也有一些變化。來到馬年就穩定很多，今年吉星有月德星，是貴人星，還有玉堂星代表金玉滿堂，所以今年的財運會變好。

感情與財運的新局面

這個年份，如去年分手，今年都會遇到合適的對象，會經朋友或長輩介紹，但這段感情不可以太急進。而錢銀方面今年也是重新開始，可以儲一些錢，同時，做生意都會順利一點。

但凶星方面仍有劫煞、死符和小耗。小耗是一個小的破財星，做一些善事或做一些破喜財是可化解的，平時捨不得買的東西，今年都可買一點，這樣，自然財運也會好一些。

麥玲玲2026運程│屬鼠：變化多 財運起落較大 容易得罪人

麥玲玲2026運程│屬鼠：變化多 財運起落較大 容易得罪人
麥玲玲2026運程│屬鼠：變化多 財運起落較大 容易得罪人

麥玲玲師傅提醒屬鼠來到馬年要有心理準備，因十二生肖之中是變化最多，在犯太歲中是沖太歲，所以無論事業運及愛情運都不穩定，甚至財運都起落較大。如今年本身有計劃去變化，這反而是好；如本身沒有計劃去變化，則有迎來突如其來的變化，如沒有大的喜事沖喜，例如是結婚添丁或買樓，今年會動盪一點。打算結婚的話都要小心，就是在籌備過程中可能會跟伴侶吵架；沒有打算結婚或身邊已有固定伴侶，今年是一個所謂關口年，是容易分手的年份。

建議佩戴猴形與龍形飾物

今年有吉星，其實財運算是不錯，另有天廚星，是飲飲食食的星，很多朋友都會跟你聚會，唯一就是有歲破，代表會得罪人，而且有大耗星容易不見錢，盡量不要放太多現金在身，最好買一些實物但不要炒賣。

要保平安的話，戴猴形再加龍形的飾物，自然可以順遂一些。

麥玲玲2026運程│屬牛：害太歲 身邊小人較多 宜佩戴平安飾物

麥玲玲2026運程│屬牛：害太歲 身邊小人較多 宜佩戴平安飾物
麥玲玲2026運程│屬牛：害太歲 身邊小人較多 宜佩戴平安飾物

屬牛來到馬年是輕微的犯太歲，名為害太歲，害是遭人陷害的意思，代表今年小人相對較多，麥玲玲師傅建議做人做事要低調一點。幸好有一組吉星照著，包括紫微星、龍德星和國印星，紫微和龍德是強而有力的貴人星，原則上可以逢凶化吉，另外還有國印星，是掌管權力的歲印，事業會有進步。

財運波動 需小心投資

但凶星方面，要留意有暴敗星，代表三間窮五間富，財運方面不是太穩定，尤其是喜歡投資買股票的話，更加要記住見好就收。天厄、六害、天殺，代表出門時會有驚嚇，所以要小心行李以及不要參加高危的戶外活動。

攜帶吉祥物 增強平安

這個年份既然害太歲，一定要佩戴一些平安飾物，最好是屬蛇加屬雞的飾物，這樣就會對你有幫助。

麥玲玲2026運程│ 屬虎：做事要親力親為 多爭取出差 小心被捅背脊

麥玲玲2026運程│ 屬虎：做事要親力親為 多爭取出差 小心被捅背脊
麥玲玲2026運程│ 屬虎：做事要親力親為 多爭取出差 小心被捅背脊

屬虎來到馬年，由於沒有吉星照著，所以要有心理準備，很多事都要親力親為，沒有貴人照應。傳統上沒有吉星照的時候，就要借對宮屬猴的星過來，但借過來的力量只有三成，而借到的就是驛馬和文昌星。

借助驛馬與文昌星 

驛馬顧名思義是走動的星，所以屬虎如果今年多些走動或打工，多爭取出差機會，讀書的朋友也可往外走動。文昌星有利讀書，如今年出國讀書或進修是非常好的，做生意的朋友也不妨拓展一些海外市場。但剛才也提過，借來的星力量不是很大，今年還是要靠自己多一點。

盡量忍讓 人際關係會更好

還有一組凶星就是指背、白虎、大煞和飛廉。指背是人家捅你背脊，所以這個年份在人際關係方面要小心處理，很多時所謂言者無心聽者有意。另外，還有白虎星是好惡的女仔，今年遇到的女生脾氣都不好，所以今年盡量忍讓一下，人際關係更好，自然做事就順利。

麥玲玲2026運程│屬兔：破太歲 易與朋友有誤會 宜結婚/添丁

麥玲玲2026運程│屬兔：破太歲 易與朋友有誤會 宜結婚/添丁
麥玲玲2026運程│屬兔：破太歲 易與朋友有誤會 宜結婚/添丁

屬兔來到馬年是輕微的犯太歲，這叫破太歲。破是人際關係的破壞，今年容易朋友間有誤會，所以說話要小心一點，所謂言者無心，聽者有意，有時很少的事就會令人生氣。

可能會有幸運之財

猶幸今年也有吉星照著，有天喜星、天德星、福星和八座。天德是一個大吉星，有這個星的話都會逢凶化吉；至於天喜星代表喜事重重，如打算結婚或者添丁的話，今年可以落實執行；福星代表自己的心理狀態以及幸運之財，今年無論遇到什麼事都比較正面。

易生口角 盡量不要表達與與自己無關的事

至於凶星方面，由於有卷舌星，是是非口舌的星，今年與自己無關的事情盡量不要表達意見，否則容易被人誤會。今年還有咸池桃花星，是短暫的桃花，所以如想拍拖的話，暫不要投放太多心力，記得用時間去看清楚。

今年始終是一個犯太歲的年份，麥玲玲師傅建議佩戴一個狗形飾物在身邊，自然對運勢有幫助。

麥玲玲2026運程│屬龍：流年先難後易 出外要小心 

麥玲玲2026運程│屬龍：流年先難後易 出外要小心 
麥玲玲2026運程│屬龍：流年先難後易 出外要小心 

屬龍來到馬年沒有沖沒有合，算是平穩的。今年只有一個吉星就是天解星。麥玲玲師傅解釋，天解其實是一個半凶半吉的星，是一個解決困難的星，通常是有困難才去解決，即是說今年先難後易，所以做事上今年要有心理準備，開初的時候，尤其是上半年都會遇到一些困難，但慢慢就會順遂一點。而且天解如果有婚約，代表解除婚約，但在朋友關係之中這個星又不差，容易解開大家的誤會。

出門要買旅遊保險 感情關係可能有衝擊

除吉星天解之外也要小心，有一組凶星是天狗、吊客、寡宿和月煞。天狗和吊客代表出門之後，有少的驚嚇和危險，所以如出差或者經常四處走的話，記得今年要購買旅遊保險。另外寡宿星代表一個人睡，所以今年的感情關係方面可能會有點衝擊，而月煞代表女性帶來的麻煩，如做的生意或你經常要見到一大堆女生，今年小心她們，都會埋怨你或者溝通不足，而且如果與女生做生意，今年記得數目要分明。

麥玲玲2026運程│屬蛇：感情/財運逐漸穩定 多小病小痛

麥玲玲2026運程│屬蛇：感情/財運逐漸穩定 多小病小痛
麥玲玲2026運程│屬蛇：感情/財運逐漸穩定 多小病小痛

屬蛇來到馬年是一個重新開始的年份，因為在本命年時曾經歷一些變化，包括感情上都經歷離合或財運上有起落，終於來到馬年會穩定一點。

升職加薪有望

今年有吉星照著，有祿勳星代表朝廷的奉祿，所以今年升職加薪有望。去年轉工的朋友，這個年份仍面對一些壓力，所以凶星陌越星對自己有影響，容易睡不好，精神容易緊張，建議今年多做運動會更好。

凶星病符星 傷風感冒較多

另外還有凶星病符星本身不是大病痛，不過今年傷風感冒較多，還有亡神和地煞，所以今年身體健康方面會有多點小病小痛，記得留意家中的五黃和二黑，這些位置是病星的位置，不要動它們健康運自然更好。

 

同場加映：蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單

