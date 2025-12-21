蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單

蘇民峰2026馬年運程︱蘇民峰分享2026年馬年的12生肖運勢！蘇師傅這次以整體運程、財運、事業、愛情、健康等幾方面，為12生肖逐一分析其馬年運勢！還會根據寒命人及熱命人的分別，將12生肖作出24種分析！當然不少得每個生肖在馬年的吉星及凶星簡介。即睇內文蘇民峰馬年12生肖運勢預測！

蘇民峰2026馬年運程│12生肖財運/愛情/事業/健康運勢預測 凶星吉星一文睇清

屬馬本命年犯太歲！長者牙齒易出事 拖友宜結婚生仔沖喜

整體運程︰

屬馬者如生於3月5日至8月8日的平命熱命人，今年運氣一般，加上犯太歲，所有事情宜守不宜攻、宜靜不宜動；而生於8月8日後至3月6日前的人，雖然是犯太歲，但如情緒問題控制得宜，今年有新機會可放膽嘗試。

財運︰

屬馬今年吉星有「金匱」，「金匱」對財運有利，有利儲錢，尤其是秋冬天出生的人，做生意財運不錯。

事業︰

屬馬今年吉星有「將星」，「將星」提升權力地位，2026年對屬馬的打工仔來說容易升職。

愛情︰

屬馬者於2025年是桃花年，但桃花有時會延續至2026年的1、2月，尤其是2月是屬馬的桃花月，如2025年桃花年都沒有成果的話，2026年2月還可把握機會。

然而，犯太歲年於感情、住屋或事業上都可能出現變化。正所謂「一喜擋三災，無喜心情壞」，喜事非結婚及生子，如非結婚又非生子，但現正拍拖，於犯太歲年會出現危機，容易分手，尤其是36及48歲的人，易產生悲觀及負面情緒，影響感情。而24歲更要特別留意，最容易出現感情變化。

健康︰

今年犯太歲有凶星「劍鋒」、「伏屍」，要特別留意筋骨手腳受傷，如駕車容易撞車，尤其是農曆5月、11月，可以捐血或洗牙化解。

12、36及48歲的情緒問題較大，適合外遊散心，尤其是農曆5月出生的屬馬者，而寒命人適宜去東南方、熱命平命人就適宜去西北方，千萬不要去錯，否則會有反效果。

60歲長者亦需特別留意身體，尤其牙齒方面，如果嘴唇暗黑、嘴角下垂或者門牙早已脫掉的人，要及早驗身。

另外可以「顏色」化解，平命熱命人需穿白、金、銀、黑、灰、藍色；寒命則需穿青、綠、紅、橙、紫色。用對顏色，發生意外機會較少，否則就要格外留神。

屬羊太歲雙合！有男貴人相助 小心被人截糊

事業︰

屬羊吉星有「太陽」、「歲合」及「扳鞍」，「太陽」即有男貴人幫助，「歲合」為貴人扶助，「「扳鞍」則有利地位提升。而凶星有「天空」及「晦氣」，「天空」代表計劃容易落空，宜見步行步；「晦氣」則會有點麻煩，被人「雞糊截爆棚」，談好的都會容易告吹，所以要著緊一點。

愛情︰

屬羊今年是太歲相合，「合」代表人緣好，正在拍拖的可以繼續維持下去，已結婚的2026年感情穩定；如單身則機會不大，因2026年並非桃花年，惟有把握農曆1月及7月的桃花月，否則要等到下一個重桃花年就是2028年。

屬猴驛馬星動！較大機會搬屋轉工

整體運程︰

平命熱命人運勢一般，宜守不宜攻，要等到2028秋天才是好運。而寒命人則要積極進取，因現時已進入大火運的第二年，如果馬年都不行動，到2027年羊年恐怕時間較緊迫及不夠。

事業︰

屬猴今年有吉星「驛馬」，代表有遷移外出變化之象，可能會有更多旅行、搬屋或到外地的機會。但其實「驛馬」相對無吉無凶，故運勢相對較平穩。然而，屬猴亦有凶星「孤辰」，如在外地公幹或經常被公司派駐外地，容易覺得孤獨、不開朗。

屬雞紅鸞桃花年！職場有女貴人相助

整體運程︰

屬雞今年是紅鸞桃花年，有桃花代表交際應酬人緣好，間接對事業都有幫助。桃花力量比「羊刃」大得多，即使是行逆運，生於5月6日至8月8日，運氣一般，但來到馬年也看高一線。如果是3月6日到5月6日屬平穩命格，桃花年都有機會有少許進展。當然最好是正在行好運的寒命人，所以如果生於8月8日至3月6日，有任何新機會都可放膽嘗試去積極進取。

事業︰

除紅鸞之外還有吉星「太陰」，即是女貴人之助。如上司、拍檔、下屬是女人的話，都更容易獲幫助。馬年沒有凶星只有「羊刃」，「羊刃」不算是凶星，代表自己控制不到情緒，容易發脾氣。

愛情︰

馬年有吉星「紅鸞」相助，單身者容易有認識異性的機會。而正在拍拖的則有結婚的機會、已婚則有懷孕的機會，所以紅鸞桃花無論感情、人緣等各方面都是看高一線。即使已婚，別人對你觀感都有改善，做事自然容易點。

健康︰

今年是「午酉相破」，算是輕微犯太歲。火金交戰，肺部、骨、喉嚨、氣管都需要稍為留意，但整體來說這犯太歲都不算嚴重。

屬狗太歲三合！凶星最多 易招小人

整體運氣︰

寒命人運氣依然看高一線，會由2022年好運到2027年，有些是由2025年才開始行好運，會一直好運到2030年。但無論是何年開始，2026年都是短期內最好的年份，所以生於秋冬天的寒命人，今年有新機會可放膽嘗試。即使是生於春夏天，今年運氣一般，但因「太歲相合」及「太歲三合」，人緣都較好，會將下降軌跡減慢少許。

事業︰

今年屬狗是凶星最多的生肖，吉星有「地解」和「三台」。「地解」代表逢凶化吉，可減輕凶星之力；「三台」對打工有幫助，並有利做生意、名氣、權力、地位提升，生意自然容易上門。

凶星則有「五鬼」、「飛符」、「官符」、「年符」、「華蓋」，易招惹小心、惹人妒忌，亦易有突如其來的官非、是非及人事不和。但官非並非一定是犯官非，可能亂過馬路、亂丟垃圾亦可視為官非。建議簽文件及契約等要小心謹慎，並注意別酒後駕駛。

愛情︰

今年是「太歲三合」，代表人緣好，各樣事情都穩定，所以屬狗今年無論是桃花或財運，都是中上的生肖。不過今年不是桃花年，如果是單身，結識異性的機會不是很大，唯有把握農曆4月及10月的桃花月。如果正在拍拖或已婚，今年相對穩定。

屬豬太歲暗合！借錢予朋友易「有出冇入」

整體運程︰

運氣方面，3月6日到5月6日出生的人相對停滯，宜守不宜攻；8月8日至3月6日出生的，可積極進取些。

財運︰

屬豬今年吉星有「月德」，「月德」是逢凶化吉，能化凶星之力。凶星有「劫煞」、「小耗」和「死符」。「劫煞」代表會因朋友而破財，千萬不要借錢、擔保，如有好朋友非借不可，要預計對方今年內還不到錢。「小耗」是小破財，可買些平時想買又不捨得的東西，以應破財之說。

事業︰

屬豬是「太歲暗合」，容易暗中獲貴人輔助，暗中貴人可能是上司的上司。

愛情︰

屬豬單身者今年桃花較弱，建議把握農曆3月及8月的月令桃花，較容易發展出一段較為穩定的感情。由於今年是「相合」年，有伴侶或正拍拖的人，可維繫及發展穩定感情。

健康︰

今年有凶星「死符」，即是小疾病，但今年並非沖太歲或犯太歲，沒有特別嚴重的疾病，影響不是很大。

屬鼠沖太歲易破財！小心筋骨手腳受傷

整體運程︰

屬鼠今年沖太歲，沖就會動，就會有變化，有遷移、外出、變化之象，但沖太歲很極端，有人變好，有人變差。幸今年吉星有「月空」，能逢凶化吉，減免凶星之力。凶星有「天哭」、「大耗」及「歲破」，「歲破」就有犯太歲、沖太歲意思；「天哭」代表心情不佳及易哭。

財運︰

每次沖太歲會有凶星「大耗」跟隨，代表大破財，特別容易搬屋或買樓，需用到一筆錢。所以今年如非有這些計劃的，就可能會破財，建議盡量用錢買些較保值的物品，就不用白白破財。

事業︰

因為沖太歲，公司解僱、裁員或遣散也無可避免。生於3月6日到8月8日可以不動就寧死在原地不動，就算目前環境不好都要堅持，起碼待到2028年秋天才有第一個可以轉變的時機。相反，在8月8日至3月6日出生，有任何機會可以放膽嘗試。

愛情︰

單身者今年有機會認識新對象及發展新感情；未婚或正拍拖的屬鼠人士，要注意感情容易出現問題，可能是結婚或分手；已婚者則要留意夫妻間的關係，容易因情緒不穩而有爭吵，宜多互相包容。

健康︰

沖太歲與犯太歲一樣容易筋骨、手腳、背脊受傷，尤其是農曆5月和11月出生的，可以捐血或洗牙化解。

屬牛有貴人相助！易獲老闆賞識

整體運程︰

不少廟門前都會寫上今年屬牛是犯太歲，因屬牛是「太歲相穿」或者「太歲相害」，其實很輕微，毋須特意記住。但當然要視乎何時出生，如果生於8月8日後至3月6日前，不用積極進取；而生於3月6日後至8月8日前春夏天的，運勢較停滯，加上今年是非比較多，延遲、謹慎會較穩陣，不用惹是非。

事業︰

屬牛今年吉星有「龍德」、「紫微」，是最有力的貴人星，能得有力貴人輔助，是非自然不是太擔心。凶星雖然有很多，有「暴敗」、「天厄」、「六害」、「歲煞」、「天煞」、「吞陷」，但今年吉星有力，凶星無力。打工容易有老闆、上司扶助，做生意會因「龍德」、「紫微」而容易獲客戶欣賞，招來生意。

屬虎太歲三合！易招小人篤背脊

整體運程︰

屬虎都是「太歲三合」，合代表人緣好。但屬虎今年是位列較中游的生肖，沒有吉星相助，亦沒外來貴人輔助。

財運︰

屬虎今年是財運年，雖沒吉星相助但仍不錯，唯有自己靠自己，親力親為，積極一點。如生於8月8日後至3月6日前，憑個人力量都能夠有機會看高一線，進步比較快。如生於3月6日後至8月8日前，不宜太進取，退守較穩陣，盡力而為。

事業︰

屬虎凶星有「指背」，即被人篤背脊、講是非。正所謂「明槍易擋，暗箭難防」，處事只要「行得正、企得正」，盡量避免被人講是非，便可自保。

愛情︰

單身者要留意農曆6月及12月兩個重桃花月，但如果今年把握不到機會，亦毋須過份擔心，因為明年羊年是屬虎者的重桃花年，可多等一年。而有伴侶或正拍拖人士，因太歲三合，感情穩定。

健康︰

皮膚、腸胃一般，尤其是春天都特別留意這兩方面的問題。進入夏天後各樣事情會較穩定。

屬兔有正桃花 單身易脫單！長者留意健康

整體運程︰

屬兔今年運程不錯，因是天喜桃花加上財運年，所以十二生肖方面，財運排第一、桃花就排第二。

事業︰

吉星就有「天德」、「福星」及「福德」。「天德」即貴人星，是逢凶化吉的星。而「福星」、「福德」是普通貴人星，能得貴人輔助。至於凶星較輕微，有「卷舌」及「披麻」。「卷舌」容易跟人有口角，但因為今年是桃花年，有貴人輔助亦能逢凶化吉，並應盡量忍讓，退一步海闊天空。

愛情︰

「天喜」是僅次於「紅鸞」，屬正桃花，即是單身者容易結識可以長遠發展的對象。即使已婚者，人緣及魅力方面今年都容易有所提升，做事自然順利得多。

健康︰

有凶星「披麻」，要留意身體健康問題，尤其是家中長輩，更需特別留意。

屬龍易升職？春夏出生「唔升好過升」

整體運程︰

屬龍來到馬年不是沖，又不是合，亦不是刑，又不是桃花年，是個較平穩的生肖，所以毋須太擔心。

事業︰

生於8月8日後至3月6日前，即使今年沒有甚麼外來輔助，亦以看高一線。打工仔有吉星「八座」，有地位提升、升遷的機會。3月6日至8月8日出生的人，今年則有升職機會，但「唔升好過升」，即使晉升了可能更添煩惱。

愛情︰

今年桃花運普通，「有就有，冇就冇，冇的話最多等下一個桃花年」。但想盡快脫離單身的話，唯有特別留意農曆4月和10月的桃花月，宜積極一點。如已婚或有穩定伴侶的，今年感情較穩定，不容易產生爭拗或分手問題，一切都是平穩。

健康︰

今年吉星有「天解」、「解神」及「八座」。「天解」、「解神」代表逢凶化吉。凶星是「血刃」，容易受金屬所傷，會見血。但屬龍今年不是損傷年，不會有嚴重意外損傷，可能只是行街有少許撞傷。

屬蛇霧水桃花年！有吉星旺事業易升職

整體運程︰

如果是秋冬天出生，近年皮膚、腸胃出現問題機會不是很大，夏天出生的人可能會稍有是非，要留意身體。

運氣方面亦一樣，2025年受犯太歲情緒影響，如在2025年都可以進取，到2026年更加要積極一點。如生於3月6日至8月8日，因2025年犯太歲加上行衰運，各樣事情可能都不是很順利，沒壞事就當好運，不順利當正常。來到2026年桃花年會好一點，但不要期望太多，至少情緒好轉，人緣桃花好一點，總算是間接有幫助。

事業︰

今年是「霧水咸池桃花年」，對工作有利，別人對你觀感亦會提升，工作自然會順利一點，定必比2025年犯太歲好。

另外，今年吉星有「陌越」，有助地位提升，打工容易升職，做生意的話，別人對你的觀感亦較好，會多點尊重，或是在行內名譽、地位提升，間接對事業有幫助。凶星有「亡神」，容易遺失物品，如銀包、鎖匙、手提電話等。

愛情︰

屬蛇今年是霧水桃花年，有桃花和交際應酬人緣，間接對事業都有幫助。不過屬蛇於2025年是犯太歲，結婚或懷孕是可喜，但如果已婚或已分手，應盡快收拾心情，宜積極進取。因屬蛇犯太歲易有悲觀負面情緒，至今年農曆4月都容易受影響，要到6月7日才會完全脫離2025年的影響。

健康︰

特別要留意今年有凶星「病符」，代表有小疾病，「天官符」則是普通是非星。無論是「病符」或是「天官符」，最主要留意春季，特別是夏天出生，因近幾年是大火年，不利皮膚及腸胃，需加留意。

資料來源︰峰回運轉＠YouTube