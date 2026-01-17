李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花

李丞責2026馬年運程｜踏入2026丙午馬年，十二生肖的運程將迎來充滿變數與機遇的新篇章。李丞責師傅以精闢的奇門遁甲，深度剖析來年運勢。今年犯太歲的生肖眾多，肖馬者值太歲、肖鼠者沖太歲，而肖兔及肖牛者則分別迎來破太歲與害太歲之年，整體挑戰重重；其餘生肖則在吉凶星並存下，各有發展良機與潛在風險。《星島頭條》將為大家全面整合各生肖的事業、財運、愛情及健康走向，助您在新一年趨吉避凶，掌握先機！

李丞責馬年運程預測｜2026年12生肖事業、愛情、健康、財運一文睇清

李丞責2026馬年運程｜屬馬值太歲之年 挑戰中求穩定 把握事業良機

2026年為肖馬人士【太歲】星入命，指的是當值太歲星君之方位與生肖相符，是為值太歲年，又稱為本命年，屬犯太歲之一。李丞責指如果年青時運勢較差，尤其虛齡十六歲之前，家境較貧困、缺乏家庭溫暖、或生活刻苦，在犯太歲年，影響其實不太大，流年運勢不會太差。相反，年輕時若果非常幸福，遇上犯太歲年，則要多加注意，事事小心。

整體運勢：關顧健康 廣結善緣

犯太歲年，通常不利自身及家中長輩的健康，因此，多關心長輩健康，本年肖馬人宜盡量避免出席負面磁場的地方；宗教若沒抵觸，最好盡早做前往所屬的宗教地點，誠心進行敬拜、祭祀、化煞、祈福及「攝太歲」儀式，祈求神明庇佑；除此之外，日常多作善舉，都能助化解冥冥之中的負面影響，既利人又利己。

同時，可選擇配戴梵文種子字守護神吊墜、首選「羊形」、其次「虎形」或「狗形」吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

事業前景：將星入主，利於發揮個人才華

先談本年吉星，有【將星】，代表有一夫當關萬夫莫敵之力量，個人能力見提升，表現得到發揮，尤利於發展專業或一人公司，若工作性質需要對外，或牽涉外地的生意，又或是時下流行的網上生意，通常都需要面對陌生的客人，此星都會有利。但此星有發揮個人之氣勢，意味著團結性、群體合作之力可能有不足，

同時，此星利於對外，不宜坐着靜待機會，加上有【歲駕】星入命，同樣表示動態更容易發揮出優勢；歲駕是古代皇帝出巡的御駕，套於現代，緣份相配者會有機會買車，另方面，從事與車或相關物品的行業，及交通、運輸、物流、航空業等肖馬人士，其發展亦會比較順利。值得一提，本年有機會出現奔波勞碌的狀況，當注意休息和補充所需。

財運走向：金匱守財，理財宜穩健

財運方面，當把握本年有【金匱】入命，是盛載金錢的器具，代表儲蓄能力有所提升，如能增加收入，是積聚財富的好機會；換句話說，不宜過於進取或冒險的財務策略。

生肖屬馬遇上馬年，有如並列飛馳，有競逐、競爭、充滿鬥心之勢頭，論輸贏，會是決定性的一年。有戰鬥心之餘，肖馬人也需留意流年見【三刑】，此星含刑罰的意思，在人情和事理上容易吃虧，故宜加強奉公守法的精神，輕如違例泊車、亂拋垃圾也不要犯。

健康狀況：凶星環伺，慎防意外血光

流年命宮有不少凶煞，【劍鋒】【羊刃】，代表容易被刀劍利器所傷，工作、運動、表演時也當注意安全，如斬瓜切菜、舞刀耍劍也當留神。鋒，指尖銳之物，引伸為有需要接受針藥、或進行手術。另有【伏屍】，伏，埋伏，潛藏於環境的危險，又或指因潛伏在身體內的毛病，而需要治理和休息。

值得一提，本年的太歲和五黃災星在南，南正是馬所對應的方位，加大了五黃災星的損傷威力。因此，宜採取些化解方法，如選擇接種適合自己的預防針或進行合規的針灸療法等；而傳統上亦有提及捐血救人之方法，可積福行善，又有洗牙、拔牙、鑲牙等，因為都是見血光的小手術；亦可及早做些身體檢查，定期留意健康狀況，日常生活也當注意安全，少做電話低頭族。此等都有助應驗凶星的煞氣，盼能減輕其負面的影響。

感情關係：姻緣平淡，用心維繫現有關係

由於流年吉星帶有氣勢迫人之特性，本年的肖馬人更應留意與人溝通的態度，避免與人衝撞，尤其流年命宮未見有關姻緣的星曜，對宮及三方四正亦欠缺助力，未能延續去年之精彩，本年是平淡的一年，整體不利追求愛情或尋求突破，或把握一些流月的愛情小運氣；可把重點放於事業、健康、關心家人，已婚人士更應對伴侶多加體諒，用心維繫。

總括而言，本年是肖馬人士的值太歲年，即本命年，普遍需要加緊關心自身及家中長輩的健康，並要提防被尖銳利器所傷及注意潛藏身體的疾病和隱藏於環境上的危險。姻緣路上未見突破，宜專注事業，將能發揮個人能力，但需留意待人接物的態度。盡量避免出席負面磁場的地方，宗教無抵觸者，可及早前往祈福和攝太歲；當存好心，常做好事；有需要人士可選擇配戴梵文種子字守護神吊墜、羊形、虎形或狗形吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

李丞責2026馬年運程｜屬羊六合之年 貴人助力 變中求勝

羊，喜歡走到山上的懸崖峭壁，看着日出日落，引伸出代表理念的意思。故此，屬羊的人，在十二生肖中，可說是最講求理念、理想、胸襟了。羊的另一特性是溫馴不勇猛，偶爾會給人缺乏力量、停滯不前的感覺；部份肖羊者可能因為性格關係，在遇上壓力或強權時，容易作出退出或逃避的選擇，個人成就往往因此等特質而拖慢了步伐，如能修改一下，終生的運勢將會有望提升。

羊，為合群性中帶溫馴，馬，為合群性中存鬥心；肖羊遇上馬年，即羊需要配合馬的條件，即肖羊人士宜於本年加強獨立性和競爭性；而生於冬天的羊人一般較見優勢。如要進一步加強運勢，可選擇經常配戴「豬形」吉祥物、「梵文種子字」守護神吊墜、五行水晶手串；常存好心，多做好事，並可借助運用風水的力量，以助催吉避凶，加強整體運勢。

對比去年之劣勢，李丞責指本年整體運氣得見好轉，既有星吉助力，本年亦是肖羊人士的六合年，有【歲合】星眷顧，與太歲相合，即代表能夠與大環境配合，得到發揮的機會，人緣助力不俗。

吉星有【太陽】，其特質是能照遍大地，有正面、開朗的意思，是對外的狀態；從另一角度，身處戶外才可得見太陽，即如戰將在野，相對於安定的狀態，肖羊人士本年有較多機會需要面對變動的環境，亦可理解為變動更能配合流年運勢。太陽，發光發熱，套用於現代，有博愛慷慨、造福人群的意思，從事社福工作之肖羊人士，本年更能發揮所長。另一方面，太陽星亦代表男性長輩、男性貴人，本年肖羊人能得到他們的助力。

另有【天空】星，有如天馬行空，既利於創作思維，同時帶有樂觀、自由、海闊天空的意思，緣份配合者有出門出外的機會，可以是因為工作、升學、外遊、郊遊，亦有利於從事旅遊業、航空業，及其相關工作。

愛情運勢：桃花隱現，關係微妙

愛情運勢，有太陽出來，可代表有男性對象的出現，間接地有利部份肖羊人士的姻緣運勢。值得一提，太陽星加上天空星，有如一段若即若離的愛情故事，對於單身人士來說，可能會令愛情生活增添一點短暫色彩，但若發生在已婚之人或已有穩定關係者，如果處理不當，將會帶來麻煩，嚴重者，甚至有惹上緋聞，甚至破壞原本關係的機會，當留意留意。

事業財運：事業順利，理財需謹慎

工作運不俗，但財運卻一般，因自身流年命宮不見明顯與財運相關的星曜，對宮及三方四正之助力亦不算太強，參考對應方位，更有破財之象，因此，本年當以正財為主，避免追求橫財偏財，更要提防失物或被竊的事情。本年進財之方向，宜採取腳踏實地、穩健保守、多行善德為主要策略。

健康人際：提防意外，注意言行

不利之星方面，有【扳鞍】星，原意是指從馬鞍上失足墜下，現今可指攀爬和上落交通工具的危險，如駕駛車輛、電單車、單車、騎馬及時興的腳踏車，操作要倍加小心，上落樓梯也提防踏錯腳步。

另有【黃旛】星，指古代皇帝出行時的旛帳，本應氣派非凡，但套用於現今社會，則代表容易給人難以接近的感覺，或因為表現突出而招來別人的妒忌和是非。加上受【晦氣】星影響，容易因為說話語氣、態度和溝通問題而跟人產生誤會；此等星之組合，提醒肖羊人要注意個人態度，否則容易開罪別人。以健康角度，晦氣星亦代表呼吸道出現問題，宜多加保護，提防有關的疾病。

總括而言，本年是肖羊人的六合年，運勢比去年有好轉，得男性貴人助力，亦有男性對象出現的機會。容易發生若即若離的愛情故事，已婚人士當提防提防。有破財之象，不宜投機賭博，正財為主，宜多投放心力於造福人群，能發揮作用，亦有利從事創意、旅遊、航空的工作。本年特別多出門出外的機會，但需注意呼吸道問題，並提防失足意外。日常需留意個人的說話態度，避免招來妒忌和是非。如要進一步加強運勢，可選擇經常配戴豬形吉祥物、梵文種子字守護神吊墜、五行水晶手串；常存好心，多做好事，並可借助運用風水的力量，以助催吉避凶，加強整體運勢，更上一層樓。

李丞責2026馬年運程｜屬猴文昌入命 學業事業順遂 奔波中迎來發展

猴，其特性是精靈、聰明、活潑。肖猴的人，在十二生肖中，可說是最注重感情的一個，亦最懂得掌握時機，具機動性，應變能力又強。但亦因為多心，即想同時完成多項目標，事情往往難有進展，故略欠實踐能力。其重感情的性格，引致容易出現感情累事的情況，如能改善這一點，就更好了。

肖猴遇上馬年，猴，講求靈活，馬，講求速度，是不錯的配合；一些積存已久的事情，或計劃多時的發展，李丞責認為肖猴人士本年有機會得到解決或有所進展；但本年助力似乎不足，需要個人發力，幸而有吉星照耀，能有助提升個人力量。當存好心、常做好事；如要進一步加強運勢，可選擇配戴「梵文種子字」守護神吊墜、「蛇形」或「龍形」吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等。

事業學業：文昌星旺，利於晉升考試

相對於去年的財運，本年運勢轉好，平穩向上，流年命宮有【文昌】大吉星，利於讀書、考試、出門留學、爭取名譽和銜頭、申報、申請等，甚至求職、認可證明等，勝算也較高；對於從事寫作或文職的人士，特別容易得到賞識和表揚的機會。

財運分析：正財穩健，不宜投機

需留意文昌星喜正財而不喜偏財橫財，加上受到遠方損財之凶煞的干擾，正要提醒肖猴人本年不宜投機賭博，免招損失。

動態與健康：驛馬星動，奔波勞碌

寅申巳亥中的申，即猴，屬四驛馬之一，而肖猴人之流年命宮亦有【驛馬】出現，影響更見顯著。驛馬代表奔波勞動，利於搬遷、交通、運輸的行業；亦代表較多出門機會，若未能出門，則見走動頻繁，比較勞累，當補充身體所需，注意身心健康。此星有變動不定的特性，可以是生活環境，亦可以指工作環境，即有轉工或改變崗位的可能；而變動又可引伸為轉變的面孔，意味本年會增加接觸不同人士的機會。

另有【歲殿】星，是皇帝的宮殿，意味與樓房、辦公室、工作地方有關，有升遷的意思，工作運上揚；另一方面，亦可以指買賣、裝修、粉飾、設計等，從事這類工作之人士會容易取得較佳表現。

流年凶煞有【喪門】【地喪】和【地雌】，都是代表有需要為長輩健康而擔心，應表示更多的關懷，並減少與至親長輩發生磨擦，避免加重長輩們的精神壓力。同時要好好保護自己的運勢，如非必要，最好避免出席探病、問喪、拜祭的場所，以免沖犯煞氣及受到負面磁場的影響，招來病痛或不幸的事情。

若遇上必需出席的情況，則最好隨身佩帶護身符或吉祥物，出席後應盡快以玄學或宗教上的方法去安身、淨化負面氣場。地雌星另可指土地和住屋上出現爭拗，如租務糾紛、租約問題，甚至是不驚不覺、有意無意的違規事項；雌，指女性，地雌星出現，可提醒在與女性合作時有需要付出更多的心力和配合。

愛情人緣：姻緣平淡，廣結人緣為佳

姻緣方面，流年命宮未見明顯的桃花吉星，反而有【孤辰】【孤虛】出現，兩者都代表孤寂空虛，所謂男怕孤辰女忌寡宿，孤辰星尤不利肖猴男士的姻緣。追求愛情者可先結人緣，再待良機；已婚人士，不宜挑戰彼此關係，輕鬆相處有助平穩渡過。

至於進取的方法，可從化煞和提升氣場方面着手，環境上可採用專業的風水佈局，個人方面，選擇較多色彩的衣著打扮（亦可參考自身的五行屬性）、多點出席別人的喜慶活動，如婚禮、壽宴等，切莫收藏自己，閒時相約親朋好友，或把握本年文昌星的力量，參加實體的進修課程或興趣小組，既可增值，又可結識新朋友。值得一提，孤，孤身，即助力不足，意味事情往往需要親力親為，付出較多。

總括而言，本年是肖猴人事業大順，正財運轉好之年，但不宜投機冒險。工作運特別有利文職人員和讀書進修；從事商業樓房有關的工作亦會相對見優勢。驛馬星動，利於走動、交通、物流，但容易奔波勞碌，尤其本年凡事需親力親為，當注意作息和保養身體。姻緣運則較弱，不是追求突破的時候。需特別留意長輩的健康狀況，避免出席負面磁場的地方。當存好心、常做好事；如要進一步加強運勢，可選擇配戴梵文吉祥種子字守護神吊墜、蛇形或龍形吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等。

李丞責2026馬年運程｜屬雞吉星高照 貴人相助 把握桃花與事業良機

雞，目光銳利，啼聲不絕。肖雞人士同樣是眼光獨到、能言善辯，具有英雄氣概，能獨當一面。地支中的酉，即雞，屬四桃花之一，富藝術性，有着愛美的特質，不但注重外表，同時可說是最顧及面子的生肖。雖說懂得運用辭令，但偶爾也會給人留下牙尖嘴利、不留情面的印象，若有一時的疏忽而表達錯誤，將會招致是非纏身。值得一提，雞所對應的方位為西方，流年飛星三碧是非星本年就是到臨正西，以此分析，本年肖雞人更應提防，小心惹上是非；說話言辭往往是肖雞人士的成敗關鍵，如能調節一下，相信成就會更好更高。

延續去年之運勢，李丞責指出本年更得不少貴人坐陣，肖雞人當好好把握。如有需要加強運勢，當常存好心，多做好事；亦可選擇配戴「龍形」或「蛇形」吉祥物、「梵文種子字」守護神吊墜、五行水晶手串，及運用風水之力量等。

有【天乙】大貴人星入命，是貴人星之首，有逢凶化吉之力量，亦代表本年可以借助他人之力而達成目標和解決難題。又有【天貴】，即天上貴神之眷顧，若能信守承諾、踏實行事，自有受人器重及名望上揚的機會。

同時有【太陰】，代表慈愛、溫柔、緩慢、守候、女性貴人，故本年宜以不變應萬變為座右銘，切忌操之過急，其有利時段或成功機會大約會在下半年，甚至近乎年尾時段。容易得到女性貴人之幫助，桃花運亦較旺盛，整體運勢相對較為有利。太陰星帶着溫柔安穩的特性，太陰配合天貴，除了利於以女性為目標對象的業務，即如女士服裝、美容化妝、女性用品及消費品等外，亦與設計、創作、醫療、婦科等服務有關，發展將更見順暢。

桃花與財運：紅鸞星動，正財亨通

【紅鸞】星動，是正桃花之大吉星，桃花旺盛，宜結婚、添丁、追求對象；吉星所照，從事相關喜慶的工作，如婚姻介紹、婚禮統籌、美妝服飾等的肖雞人士，本年都較有得益。

天乙貴人主正財，不喜追逐橫財偏財，如果可以踏實工作，爭取表現，便能配合大吉星，生旺正財。因此，當注意本年有【貫索】和【勾神】，更要提醒肖雞人要量入為出；貫索，本來是指古時用紅線穿著的銅錢，引伸為財務糾紛和財務問題，應當做妥穩健的預算案。投資及借貸前宜三思，更不要胡亂做上別人的擔保人，與人合夥、合作或需要共同完成某些事情時，都要有防人之心。勾神，是指自己的舊事有機會被人揭露出來，當中可能會帶來一些麻煩，甚至演變成暴力事件。

健康狀況：留意突發狀況，關注身體警訊

健康方面，有【卒暴】，表示身體狀況出現突發性問題，應小心觀察和聆聽身體的訊息，不妨多做專業的身體檢查，若有潛伏隱患也得以及早診斷。值得留意，紅鸞星主姻緣及懷上寶寶，但對年長女性而言，則要特別留意婦科疾病。對應以上不利的凶煞，當存好心、做好事、多行善積德，盼能助化解冥冥中不利之氣場。

總括而言，本年肖雞人得貴人大吉星襄助，逢凶化吉，運勢可被看高一線。正財旺盛，名望上揚，紅鸞星動，大利姻緣，容易得到愛情、開花結果、懷上寶寶的機會。但容易發生財務上的糾紛或要面對舊有的財務問題。健康上要留意突發性的問題，不應掉以輕心。如有需要加強運勢，當常存好心，多做好事；亦可選擇配戴龍形或蛇形吉祥物、梵文種子字守護神吊墜、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢，更上一層樓。

李丞責2026馬年運程｜屬狗三合之年 穩守突擊 事業迎來新機遇

忠誠又喜歡冒險的肖狗人，注重信譽，愛護家庭，講究原則性，是思想家哲學家的好條件，並有利從事教育工作，或執行法規的崗位。唯欠突破及創作力，如可圓通一點，將更容易見到進一步的成果，終生的運氣自然可以提高。李丞責說肖狗人本身大多都以正財為主，橫財運一般，只要勤奮向上，定有受到賞識的機會。

肖狗遇上馬年，這個配合，代表本年是肖狗人士防守之年。三合之年，暗合太歲，運氣一般較為平穩，三合局為寅午戌，即要靠虎去合馬（年），然而，虎乃獨行俠，講求決斷力，以此分析，本年的肖狗人士當以個人決斷力為發揮條件。特別一提，本年的有利條件為與宗教研究、人工智能有關係。虎會是本年肖狗人的助力；方向上，東北位可放「虎形」擺設以合太歲（條件是不可沖肖猴的家人）；西北位可放「狗形」擺設（條件是不要沖肖龍的家人）。當存好心、常做好事；有需要人士可選擇配戴「梵文種子字」守護神吊墜、「虎形」吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，加強整體運勢，更上一層樓。

事業與財運：藝術地產領域見優勢，地位有望提升

流年命宮吉星有【華蓋】，代表藝術、美術、宗教性質工作，此星令人思潮起伏、靈感澎湃，能展所長及發揚理念；此星同時與田宅、居所、住屋方面有關，故有意置業的人士，本年有較高的成功機會，又或者是地產代理、裝修佈置、設計工作、建築工程等，發展亦會較為順暢。至於需要進行家居維修，重新改造，還是新居入伙的設計裝修，則視乎不同人士的運勢。

另有【地解】星，能幫助解決房地產問題。有意置業，投資房地產人士，可多作參考和研究，同時，亦有利從事地產經紀、設計、裝修、收購工程等事務。又有【三台】入命，台指頒獎台，即位烈三公，站於冠亞季三甲之內，意味地位可保持，甚至有上升的空間，特別有利參與比賽和爭取獎項。事業上有權力升遷的狀態，表現得到上司賞識和客戶支持。

感情與家庭：姻緣平淡，維繫關係為重

姻緣運勢未見突破，遠方之助力亦似乎不大，但始終是三合之年，運氣一般較有優勢；追求愛情之人，不妨從個人衣著上加多一點色彩，日常也可多點參與一些喜慶場合、看些令自己開心的喜劇、聽些令自己開心的歌曲等，都有助提高整體情緒和氣場的作用；已婚人士應多關心伴侶，莫因自己的脾氣而令大家不快。另一方面，應當勤加關心家人的健康狀況，多點陪伴。

健康與人際：慎防官非小人，關注頭部健康

凶煞方面，需要留意本年有【官符】【飛符】【年符】，即官票、告票、合約、法律文件等，代表有機會涉及官非爭訟的問題，除非從事法律工作、政治職務、政府工等的肖狗人士會較佔優勢，否則，可把握這段時間，主動接觸或辦理一些與法律有關之事宜，希望可以藉此應驗了凶星的威力，化解對運勢不利的力量。

符，是古代用作鎮攝之物，肖狗人士更應注意言辭、抱持以和為貴的態度，並以大事化小、小事化無為座右銘。【五鬼】代表有小人作祟，需提防遭人口舌、陷害或連累。五鬼星也容易令人胡思亂想，話雖如此，凡事也有好有壞，若從事創作、設計、藝術等需要抽象思維的人士，本年則大派用場，有所發揮。流年凶煞有牽涉到官非和爭訟，配合華蓋星與地解星，代表本年當加緊留意房地產的合約問題，不應掉以輕心。

不利健康的還有【披頭】，代表容易出現頭痛或頭部問題，亦有機會因儀容而產生麻煩，有意進行科學美容、修補頭髮等改造療程前，務必參考專業意見，清楚了解風險，如果可以，押後計劃也是一個選擇，避免弄巧成拙的事件發生。流年方位不利肖狗人之健康運，當重整休養和保健的計劃。

總括而言，本年是肖狗人士的防守之年，三合太歲，整體運氣平穩，工作上有發揮機會，踏實工作，有權力升遷的機會，讀書進修也有助生旺正財；特別有利宗教研究、人工智能。但不宜逞強，並應小心處理與法律有關的事宜，避免官非爭訟。姻緣運略嫌不穩，已婚人士提防捲入麻煩之中。容易胡思亂想，並關注頭部問題，不應輕易改變儀容。當存好心、常做好事；有需要人士可選擇配戴梵文種子字守護神吊墜、虎形吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，加強整體運勢，更上一層樓。

李丞責2026馬年運程｜屬豬貴人相助運勢升 慎防破財保健康

肖豬人普遍喜歡講求公平公正，有犧牲精神，最適宜擔當仲介的角色，若從事與人事關係、旅遊、推介、經紀等的工作，表現會見不俗。又因興趣多多，個性好動，又重義氣，自然交遊廣闊。李丞責特別指出肖豬人擅於聯繫人際網絡，現今更可發揮在網絡世界，拉近彼此距離。然而，貫徹性略嫌不足，如能稍作調節，運氣自然更順利。

事業與姻緣：吉星拱照，同步上揚

本年事業和姻緣運勢向上，有【月德】，是一顆女性貴人星，農曆七、八、九月，影響力更大。若有德行者，運勢都會較順利。姻緣路上，月德亦是一顆有力的桃花星，意味肖豬男士之感情運更會被看高一線。至於女性貴人，可以是家中之賢內助，女性上司、下屬、工作夥伴、客戶等等。

有【玉堂】星，屬大貴神，代表能登大優雅之堂，同樣是有利名氣；此星亦與家居裝修、置業等有關，同時利於從事宣傳、推廣、展覽業、演唱會等工作。

又有【玉貴】助力，玉石好比誠信，即透過信譽而得到貴人的賞識，本年若能以誠信待人，自能得到貴人襄助。玉貴亦指珍貴的寶玉，日常如可多配戴亦有助增強自身運勢，對於有心投資珠寶首飾的人，可把握此星出現的機會。玉貴亦與皮膚有關，而有益的皮膚的生活習慣，將會是另一個直接提升運氣的元素；此星亦可引伸至樓宇的外牆或室內之保養和粉飾。

另有【遊奕】星，有變動不穩的含意，若不能出門出外，到郊外地方走一趟也是不錯的選擇；總之，多點遠離居住地點，往外走走，對身心都有益。變動之星，對於動態的行業會有助力，如旅遊、航空、郵輪、酒店、娛樂等，肖豬人士不妨好好把握。

健康警示：病星入宮，休養生息是首務

亥豬的對應方位為西北乾位，流年飛星為二黑病星，加上肖豬流年命宮受不利健康凶煞之干擾，代表本年當加強關心身體狀況。有【死符】，代表需要休養一段時間，可能因為過度消耗或受傷所致。死符星亦指可能需要經歷生離死別的事情，不論遠親或家中小動物也有機會受到牽連，有需要人士宜盡早前往所屬宗教場所，為自己及家人盡早辦妥化煞儀式、誠心祈福，盼能得到神明庇佑，另可從風水角度，擺放擋煞的物件；駕駛人士或職業司機更可考慮在車廂內掛上祈福飾品或風水小物以保平安。宗教若沒抵觸，最好盡早前往所屬的宗教地點，誠心進行敬拜、祭祀、化煞、祈福等儀式，盼能得到神明庇佑。日常應多作善舉，有助化解冥冥之中的負面影響，既利人又利己。同時，本年可選擇配戴「羊形」、「虎形」吉祥物、「梵文種子字」守護神吊墜、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

財運分析：正財為主，嚴防劫煞與騙案

財政方面，亥豬對應方位為西北，即為本年的劫煞，加上肖豬流年命宮亦有【劫煞】，代表有金錢損失、盜竊失財、被騙事件等，本年需要以更精明的頭腦以保護金錢財物，也要小心防範時下出現的電話騙案、網上理財或虛擬買賣等。另有【小耗】星，代表小破財，因此，投資宜審慎，當量入為出，避免追求不切實際的慾望，更不宜追求橫財或高風險回報，宜着眼於正財之路。好好控制吃喝玩樂的支出，因為此星同樣可指身體出現小耗損，加上死符星，應該多點調理身體，遵循健康生活。

整體而言，本年肖豬人的事業和姻緣運勢向上，能以誠信待人，自能得到貴人襄助，名氣提升。有利從事裝修、置業、樓宇保養、玉石、旅遊、娛樂等行業。有小破財，避免追求橫財或高風險回報，慎防金錢損失、盜竊失財、被騙事件。秋季時份容易得到愛情機會。身體狀況有過度消耗或受傷的可能，需要休養，亦有機會經歷生離死別的事情。多點遠離居住地點，往外走走，對身心都有益。避免出席負面磁場的場所，當存好心，行善積德，有需要人士宜盡早為自己及家人進行化煞、祈福；同時可選擇配戴梵文種子字守護神吊墜、羊形或虎形吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

李丞責2026馬年運程｜屬鼠正沖太歲挑戰多 守住錢財保平安

鼠，小巧靈活、機警敏銳，而肖鼠人士也有細緻、細心、富觀察力的特質，對藝術、美術、飲食、數字、法律亦非常有天份。著重人事關係的肖鼠人士，屬四桃花之一，人緣運不俗，桃花相當重，若處理不當，每每變成感情負累。有時略嫌過於挑剔或疑心過重，容易弄得神經緊張，如能稍為放鬆，廣闊胸襟，整體

就會更開心順利。

本年是肖鼠人的正沖太歲年，是犯太歲中最為不利。如果年青時運勢較差，尤其虛齡十六歲之前，家境較貧困、缺乏家庭溫暖、或生活刻苦，在犯太歲年，影響其實不太大，流年運勢不會太差。相反，年輕時若果非常幸福，遇上犯太歲年，則要多加注意，事事小心。宗教若沒抵觸，最好盡早前往所屬的宗教地點，誠心進行敬拜、祭祀、化煞、祈福及攝太歲儀式，盼能得到神明庇佑。日常應多作善舉，都能化解冥冥之中的負面影響，既利人又利己。同時，本年可選擇配戴「龍形」、「猴形」吉祥物、「梵文種子字」守護神吊墜、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

事業與財運：吉星力弱，嚴防破耗是關鍵

吉星有【唐符】，是古代用作收攝妖邪之物，套於現代，可引伸為有鋤強扶弱的精神，特別有利於從事法律或類似性質的工作，但其他人士則需特別留意，若事情處理不當，代表容易惹上麻煩。另一方面，此星亦帶充滿幻想的特質，若運用得宜，靈感澎湃，有利創作和創新，給人眼前一亮的表現；相反地，若只談空想，有欠踏實，則難以完成目標。另有【天廚】星，代表食神駕到，口福不淺，亦利於發揮廚藝，不但利於飲食行業，連帶有關健康食品和保健食療也會易得發展。

財運方面，流年上未見明顯與財運有關的吉星，有【大耗】，代表大破財、金錢損失、投資失誤，切忌投機賭博，宜保守穩健、量入為出，進財策略應以正財為主。大耗星亦是不利健康的凶曜，因此，不妨及早花費一點金錢於個人及家中長輩的健康上，盼能藉以應驗破財之象，如做身體檢查，又可請教專家意見，改變飲食的習慣，從食療、作息等作出調整，配合天廚星的力量。緊記金句：預防勝於治療，病向淺中醫。

健康與安全：凶星雲集，平安為首要目標

正沖年份，即不能與太歲配合，整體運勢不順，不利財運和健康。流年方位及命宮均見【歲破】星，代表破壞、不穩、受到衝擊，運程起伏不定；此星亦不利健康，同時代表需要為家中長輩的健康而擔憂，容易受積聚已久的身體問題所困擾。命宮亦見【災煞】星，代表特別容易受到災煞的影響，室內方面，留意家居的水險和火險，廚房和浴室就是最危險的地方，小心燙傷灼傷，故不要讓肖鼠孩童獨自進出廚房。另一方面，要小心冷熱之間的疾病，例如傷風、感冒。室外環境，要提防風暴、雷電所帶來的麻煩和危險，需要加強安全意識。加上有【飛刃】，代表突發事件引致的損傷，如交通意外、道路阻塞， 當中包括飛行的危險。日常當提高警覺，增強應變能力，保持冷靜，減少手忙腳亂的情況。特別留意，子鼠本身所對應的方位為北位，亦即本年的災煞位及歲破位，以此分析，肖鼠人當注意與火元素相關的危險，當加強防備及預早設計應對方案，緊記小心駛得萬年船。

感情與心態：姻緣不順，調整心態渡難關

健康方面，有【天哭】，提醒本年要注意眼部健康及視力、淚腺的問題，宜多保養。另一方面，天哭代表容易多愁善感，感到空虛寂寞，加上其他不利的凶煞，本年需要加強管理情緒，關注精神健康。

姻緣方面，流年命宮未見有直接相關的星宿，三方四正亦未見有助力，不宜刻意尋求突破，追求愛情之人，唯有嘗試把握部份有利的月令，亦不妨從日常的衣著上加多一點色彩，多點參與喜慶場合、看些令自己開心的喜劇、聽些令自己開心的歌曲等，都有助提高整體情緒和氣場的作用；已婚人士應多關心伴侶，莫因自己的脾氣而令大家不快。宜把重點放於工作及健康，更應關心家人的身體狀況，勤加問候，多點陪伴。

有【闌干】，代表做事需要一波幾折，難以一氣呵成；不妨調節目標，或把長遠的計劃修改為多個短期的項目，分段或分工，有望化解麻煩，整體就較容易成功。肖鼠人士更應多點鼓勵自己，保持心情開朗，幸而流年方位飛星為六白，乃貴人助力，本年可多與肖龍及肖猴人士合作，有助提升運氣，易見成果。

總括而言，本年是肖鼠人士的正沖太歲年，對應方位即正北方乃本年的災煞位及歲破位，需要特別小心突發性的危機、水和火的危險、容易因天氣問題而患病或受傷。犯太歲年尤不利個人和家中長輩的健康，關注積累已久的疾病。注意情緒問題和眼部問題。普遍發展容易出現阻滯，姻緣運亦未見突破。是破財之年，不宜進取、賭博、冒險，應以正財保守為主。整體運勢向下，避免出席負面磁場的場所，當存好心，行善積德，有需要人士宜盡早為自己及家人進行祈福和攝太歲，同時可選擇配戴梵文種子字守護神吊墜、龍形或猴形吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

李丞責2026馬年運程｜屬牛害太歲挑戰仍在 吉星高照事業強

本年是肖牛人士的害太歲年，如果年青時運勢較差，尤其虛齡十六歲之前，家境較貧困、缺乏家庭溫暖、或生活刻苦，在犯太歲年，影響其實不太大，流年運勢不會太差。相反，年輕時若果非常幸福，遇上犯太歲年，則要多加注意，事事小心。

人際與感情：太歲相害，慎處理六親關係

2026馬年，李丞責指有【歲害】星，即與太歲相害，又稱太歲相穿，代表難於與環境配合，同時亦須要注意長輩的健康狀況，應多關心。幸而害太歲在犯太歲之中的影響力算最輕，加上流年命宮有多顆吉星照耀，運氣平穩向上，但因同時受到不少凶煞干擾，應盡量少去負面磁場的地方，若宗教沒抵觸，可盡早前往所屬的宗教地點，誠心進行敬拜、祭祀、化煞、祈福及攝太歲等儀式，盼能求得神明庇佑；日常應多作善舉，都能助化解冥冥之中的負面影響，既利人又利己。同時，可選擇配戴「蛇形」、「雞形」吉祥物、「梵文種子字」守護神吊墜、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

事業藍圖：帝皇星照，權力名聲雙豐收

從吉而言，本年有【紫微】和【龍德】，整體上有更上一層樓之勢，尤其事業，得到權力和機會。紫微，是皇帝之星，是一顆大吉星，既有過人之處，亦有帶領的條件；而皇帝一般具備創造力及自主性的特質，套於現代社會，即利於開創事業，此星同時代表富有第六感，表現往往能獨創一格。至於龍德，是得到貴人賞識的大吉星，得名氣、揚名號，事業大有升遷的機會；亦可指受眾能力提升，時下的說法是粉絲數目增多，此星入命，有利現今網絡上的發展。又有【國印】星坐陣，國印是指古代皇帝的玉璽，有審批的意思，代表大權在握，行使權力。套於現代，尤利發揮專業知識，易得升遷、名望的機會，亦是有學習順利、易得成果的意思。印，與批核有關，即與申請、申訴、專業認可等有關，意味進行批核、辦理申請將會較取得成功。

健康與財運：壓力不減，保守理財保平安

始終是犯太歲年份，即不能與太歲配合，尤不利財運和健康。加上丑牛本身對應的方位為東北方，亦即本年的歲煞位，肖牛命宮亦見有【歲煞】星，代表事情特別容易遇上阻滯，考驗耐力，好事多磨，本年是肖牛人深感壓力的年份。另有【六害】星，損害六親關係，六親泛指家人，即父母、伴侶、子女、及其他親朋戚友等。六親不和，普遍指相互關係不夠協調，輕則言語衝突，重則拳來腳往。對應方法，宜先收斂自己的脾氣，好好控制情緒，包容別人之心，可減少磨擦和爭論。伴侶之間，更容易受到考驗，需要學習互諒互讓、多作善意的溝通。

總括而言，本年是肖牛人士的犯太歲年，太歲相害，不利六親關係，姻緣運亦屬一般。受歲煞影響，充滿阻滯，面對不少挑戰，壓力有增。幸得吉星坐陣，利於事業及正財，切勿投機賭博，避免突發的財務破敗。提防天險及與高處有關的危險。

另需注意個人及長輩健康，不宜出席負面磁場的場所，當存好心，行善積德，有需要人士宜盡早為自己及家人進行祈福和攝太歲，同時可選擇配戴梵文種子字守護神吊墜、蛇形或雞形吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

李丞責2026馬年運程｜屬虎三合之年穩守為上 慎防意外與口舌

老虎，是森林中的萬獸之王，獨立性強。肖虎人都擁有着這些特點，勇敢果斷、性格灑脫，時而勇進，時而懈怠。但偏向獨斷獨行，容易以自我為中心，不喜虧欠別人，亦不甘屈就自己，若可稍稍提高合群性，多聆聽別人的意見，整體運程就會更加順暢了。

李丞責指本年是肖虎人士的三合年，是暗合太歲，運氣較見優勢，但因本年命宮受到不少凶煞之干擾，宗教無抵觸者亦可到所屬的宗教場所為自己及家人進行祈福，求取神明庇佑；同時，可選擇配戴豬形或狗形吉祥物、「梵文種子字」守護神吊墜、五行水晶手串及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

事業運程：把握 進修良機 發揮領導才能但需防口舌

肖虎遇上馬年，當以防守為主，不宜進攻。流年凶煞的配合，令肖虎人容易出現逞強、鬥氣和勞勞嘈嘈的局面，加上有【天雄】，此星乃吉凶參半之星曜，從吉而言，是競爭比拼、追求卓越之星，代表有機會發揮天賦的領導才能，尤其前線或從事武職之人更為有利，文職工作者亦可把握時機，進修增值，將易見成果；從凶而言，此星帶有逞強之氣勢，不利人際關係，緊記忍一時風平浪靜，退一步海闊天空之金句。另因見【天符】，代表容易與長輩、上司、老闆之間出現意見分歧，而女性的機會較高，當耐心溝通，好言相對。

財運分析：不利地產投資 警示理財須穩健保守

財運方面有【地煞】星，不利投資土地、地產，容易出現房產及土地問題，或身處環境發生水浸、地台爆裂、地板破爛等事故而需要作出維修，若已有維修計劃者不妨把握本年時間，及早擇日動工。有【空亡】，代表容易出現估計錯誤、情報失準，發生意想不到的漏洞，導致計劃成空或損失金錢，因此，理財及投資宜採取穩健和守護方案為上策。值得一提，寅虎對應流年飛星為東北文昌位，若果肖虎人士可以把握機會參與進修、讀書、增值自己，踏實行事，正正能夠配合流年大運，有利事業、生旺正財、累積財富。同時，可借用遠方地解星的力量，在本年的西北方擺放狗形物品，以風水幫助化解地煞的不利影響。

健康預警：凶星環伺 嚴防交通意外與利器所傷

有【大煞】星，是不利健康的凶曜，因此，不妨做個身體檢查，同時，可請教專家意見，改變飲食的習慣，加上保持良好作息和活動的時間，始終都是預防勝於治療，病向淺中醫。有【飛廉】，代表突發事件引致的損傷，例如意外打破了玻璃門窗而被玻璃碎𠝹傷、進行飛鏢活動而被飛鏢插傷、進行維修工程而被器具所傷等等意外之可能，並提防殃及池魚的事件，需要加強保護，提高安全意識。

另有【白虎】，代表容易受到動物所傷，現今社會，未必容易遇上老虎，但可引伸為動物、重型機器或車輛，即照顧寵物或在接觸陌生動物時須提防受傷，故不宜太熱情；而白虎、飛廉加上對宮的驛馬和遠方的歲駕、羊刃，都提醒一些突發性問題容易與交通工具有關，因此，本年坐車、坐船、坐飛機都要注意安全，日常操作重型機器或駕駛車輛時，緊記提起精神和勤加檢查，並關注四周環境的安全，慎防意外發生。

人際關係與感情：有短暫情緣 慎防小人影響關係

愛的路上有【紅艷】，代表紅粉緋緋，追求愛情的人有感情機遇，但略嫌似是而非，走馬看花的狀況；整體未能突破，已婚或有伴侶之人士更需注意個人態度，避免惹上麻煩或捲入緋聞之中。尤其本年有【指背】，即俗語所說的被人篤背脊，有苦自己知；凡事看開一點，不放心上便好了。

總括而言，本年是肖虎人士的防守之年，三合太歲，整體運氣平穩向上，工作上有發揮機會，但不宜逞強，當踏實工作和讀書進修有助生旺正財，累積財富。提防被人篤背脊，另需注意個人態度，提防開罪別人，尤其長輩、上司。姻

緣運略嫌不穩，已婚人士提防捲入麻煩之中。在接觸動物、操作重型機器或駕駛車輛時，須提高警覺，並注意交通安全。當存好心、常做好事；有需要人士可選擇配戴梵文種子字守護神吊墜、豬形或狗形吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

李丞責2026馬年運程｜屬兔破太歲迎轉機 財運桃花雙旺

肖兔人士普遍講求安全感，富有行事謹慎、瞻前顧後的特質，而有耐性、分析力強、擅於聆聽，亦令肖兔人士得到不少朋友緣份，但偶爾也會因辭令問題而造成誤會。經常擁有滿腹的計劃，卻容易因為思前想後的關係而坐失良機，如能稍作改善，加強決斷能力，將能加快達成更多的目標。另一方面，由於先天體質較弱，不應過於消耗，腰椎、筋骨及腳骨亦容易出現毛病，值得留意。

本年是肖兔人士的破太歲年，屬犯太歲之一，如果年青時運勢較差，尤其虛齡十六歲之前，家境較貧困、缺乏家庭溫暖、或生活刻苦，在犯太歲年，影響其實不太大，流年運勢不會太差；相反，年輕時若果非常幸福，遇上犯太歲年，則需多加注意，事事留心。破，有着破壞、破爛、做事遇上難度的意思，與太歲相破，往往需要先破而後成，若有意轉換環境、轉新公司、轉變工作性質等有破舊立新的意思，反而有利。另一方面，犯太歲年份通常不利自身及家中長輩的健康，因此，宜多加關心及避免出席負面磁場的地方；加上本年命宮見【年煞】，不利整體運勢，宗教若沒抵觸，宜盡早前往所屬的宗教地點，誠心進行敬拜、祭祀、化煞、祈福及攝太歲儀式，祈求神明庇佑；日常應多作善舉，都能助化解冥冥之中的負面影響，既利人又利己。同時，可選擇配戴「羊形」、「豬形」吉祥物、「梵文種子字」守護神吊墜、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

特別留意，兔屬破太歲的生肖之外，其對應方位為正東方，亦即易卦中的震位，以此分析，肖兔人當注意與火元素相關的危險，加強防備及預早設計應對方案，緊記小心駛得萬年船。

事業財運：財星高照 把握「破舊立新」轉職良機

幸而本年有不少吉星照耀，能助肖兔人的一臂之力。尤其財運，本年相當之好，有【福德】及【天德】坐陣，代表有德行之人能得到上天的眷顧，逢凶化吉。加上本年流年飛星中之八白財星在東，正是卯兔的方位，故此，肖兔人若可做到緊守德行，規行矩步，多作善舉，即能配合流年大運，是天降財運、掌握機會的行運大點子。吉星方面，還有【天喜】，加上對宮的姻緣大吉星，同為喜事臨門，對於有意成家立室、拉埋天窗、懷上寶寶，增添人口的人來說，本年是個好機會，若未有懷孕準備，就應做好預防工作了。

財運方面，有【福星】高照，能帶來意外之財和抽獎運氣，雖說是幸運兒，卻不宜整天抱着僥倖之心而胡亂投機賭博。可以把握本年的【八座】星，八座即指南針的八個方向，能作出指引，在面對難題或選擇時，發揮作用，有利事業及人生方向；另有代表來自四面八方的機會，只要貫徹實行，將易見收獲。往外走走，就算是郊外大自然，也助提升運氣。但從另一角度，若要做到面面俱圓，實非易事，須知選擇太多反而令人難以取捨，正要挑戰肖兔人的集中力和恆久性，例如對於肖兔小孩，本年不宜提供太多花巧的學習，反而歸一的選擇可能更為有效；又例如面對感情關係，機會眾多，似乎令事情變得更為複雜。

姻緣桃花：單身者機遇多 已婚者慎防不正桃花

姻緣路上，加上八座，雖說精彩，亦可說半吉半凶。有【咸池】入命，乃偏桃花星，本指古時商紂的酒池肉林，帶有酒色之意，不屬開花結果的正桃花星；又有【桃花】，都屬虛假不實的姻緣。值得一提，此等星煞配合了三方四正的太陽、天空，有如一段若即若離的愛情故事，對於單身的人來說，可能會令愛情生活增添一點短暫色彩，但如果發生在已婚之人或已有穩定關係者，若果處理不當，將會帶來麻煩，嚴重者，甚至有惹上緋聞、破壞原本關係的機會，尤其適逢本年是肖兔人的破太歲年。畢竟，咸池和桃花都有提升人緣的力量，若能發揮在工作上，可以維繫人脈，增強網絡。只要提醒自己避免扯上麻煩的感情瓜葛，總算是一個不錯的星曜。

健康人際：易有口舌是非 注意呼吸道問題

至於凶煞，有【卷舌】星，代表捲入是非、禍從口出的意思，容易與人發生口角，傷了和氣；職場上，可能引致利益受損；親友之間，則破壞了彼此關係。

健康方面受【絞煞】及卷舌星之影響，要注意口腔、氣管、呼吸道、腸胃的問題，鼻敏感人士更要加強保護；對於肖兔小孩或長者，都要提防發生吞嚥或咬傷舌頭等的意外；及早認真做個口腔檢查或洗牙，都有助應驗和化解。另有【披麻】，與長輩健康有關，肖兔人士最好避免出席探病、問喪、拜祭的場所，以免沖犯煞氣及減少受到負面磁場的影響，招來病痛或不幸之事情。若遇上必需出席的情況，則最好隨身佩帶護身符或吉祥物，出席後應盡快淨化個人之氣場，或可以宗教形式除去進行。日常生活，應當緊記，心存善念、行善積德，都有助於冥冥之中增強正面的影響。

總括而言，本年是肖兔人士的破太歲年，含有破壞、改變的意思，幸有吉星高照，有德行者能得上天眷顧，逢凶化吉，當把握轉變的機遇，整體財運和工作運旺盛，機會眾多。有意成家立室、懷上寶寶，本年是好機會。愛情生活相當精彩，但部份人要小心惹上不正桃花，破壞原本的婚姻關係。犯太歲年需注意個人及長輩健康，避免出席負面磁場的場所，當存好心，行善積德，有需要人士宜盡早為自己及家人進行祈福和攝太歲，同時可選擇配戴梵文種子字守護神吊墜、羊形或豬

形吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

李丞責2026馬年運程｜屬龍運勢平穩 化解舊疾迎刃而解

龍，屬神話中的瑞獸，相傳擁有領導和突破環境的能力，是天生的領導者，亦喜歡創造；相對地，其服從性則稍低。肖龍人士亦有着以上特質，但切忌孤芳自賞，否則會影響個人的運勢。

事業財運：理財宜保守增值 慎防恩將仇報

李丞責指本年雖無沖無破，但命宮未見太多的吉曜助力，反而受着不少凶煞的干擾，只可說是平穩的一年。幸得【天解】和【解神】襄助，兩星都是強於解決問題，天解所能解決的，不單可指從天災而來的麻煩，如家居蟲蟻禍害；亦可指累積而來、拖延已久的問題，可以是感情瓜葛、可以是爭議訴訟，本年均有望解決或達成協議，可令人減輕壓力、鬆一口氣。然而，流年命宮未見與大利事業的星曜，唯借三方四正文昌之力，踏實工作，賺取正財，並當趁勢進修，自我增值。文昌乃剛強正直，不喜奉承，但需提防有心人，因有【豹尾】星，此星意思是踩上豹的尾巴，而遭致反過身來噬一口，引伸為遇上恩將仇報、反目成仇、弄德反成怨的事情，因此，本年應盡量避免觸犯別人的禁忌或干涉他人的事情，提防因幫助別人，倒頭來卻惹禍了自己。如有需要加強運勢，當存好心、常做好事；亦可選擇配戴「梵文種子字」守護神吊墜、「雞形」或「猴形」吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

健康預警：凶星來襲 慎防水險、意外與血光之災

本年受多個威脅健康的凶煞干擾，縱使本年不是犯太歲年，也可盡早前往所屬的宗教地點進行敬拜及祈福。有【天狗】，代表突如其來的驚嚇，需提高警惕，防止意外發生，緊記小心駛得萬年船。又有【吊客】，代表容易帶來令人擔心和悲傷的情況，尤其不利親人長輩的健康狀況。傳統觀念上，遇上此等凶煞，不宜接觸帶有不利磁場的地方，如非必要，最好少去探病問喪的場合，避免與負面磁場沖撞，同時，宜多行善德，如扶貧、幫助意外傷亡的人士等，盼能藉以應驗了凶煞之威力，而不會再發生在自己和家人身上。有【月煞】星，不利女性親人的健康，尤其農曆七、八、九月。這個時段，更不利本年的肖龍人進行水上活動或工作，因為有【浮沉】，指水險，若要參與，都應該盡量找個安全的環境，或有足夠保護措施的場地，下水前要做妥熱身，精神不佳時不應下水，亦不應該獨自下水。還有【血刃】，是血光之災。此等令人損傷的組合，似乎與手術、縫針扯上關係，傳統上對應之方法，可以是捐血救人，可積福行善，而進行洗牙、拔牙、鑲牙等，都是見血光的小手術，盼能借此應驗了流年凶煞的影響，從而化解其不利之力量。

姻緣人際：「寡宿」入命女緣較弱 把握喜慶位增強氣場

本年流年命宮沒有直接與姻緣相關之星曜，三方四正似乎亦欠助力，感情路上似乎未能突破，更有【寡宿】，代表孤單寂寞，所謂男怕孤辰女忌寡宿，尤不利女士姻緣；此星出現，當學習如何舒解情緒，多參與群體活動、喜宴，或多做令自己心情愉快的事情，說不定可從中得機會遇上本年的大貴人。另一方面，更需注意個人態度，減少與人衝撞，並要多加關心家人和伴侶，保持良好的關係，否則，容易把自己推往孤獨的處境。幸而龍的對應方位為東南，即本年飛星的九紫位，得到流年方位佈局的配合，能助肖龍人一臂之力，多點接觸和參與吉祥喜慶之活動場合是本年的一大點子，有望提升姻緣運勢及加強天解星和解神星之力量。

總括而言，本年的肖龍人平穩的一年，事業和財運一般，可進修增值，以保守正財為上。慎防發生恩將仇報的事情，應盡量避免觸犯別人的禁忌。留意健康狀況，不論自身和親人長輩；日常當提防水險和血光之災，及突發性事件產生的意外，需提高警惕。姻緣運未能突破，尤不利肖龍女士。幸而本年有天解和解神助陣，能發揮解決困難的影響力。縱使本年不是犯太歲，也可盡早前往所屬的宗教地點進行敬拜及祈福。當存好心、常做好事；有需要人士可選擇配戴梵文種子字守護神吊墜、雞形或猴形吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

李丞責2026馬年運程｜屬蛇運勢回升上揚 事業順遂展拳腳

蛇，在十二生肖中，是最能屈能伸，適應力強。而屬蛇的人，都有著這些特質，在四季之中，亦知分寸，懂計劃。生活中，愛獨斷獨行，不喜合群生活，其外表大多給人冷酷的感覺，不喜表現出親切溫情的一面，如能改善一點，就更好了。部份的肖蛇人，不太擅於辭令，所以，如果可以加強說話和表達的技巧，成功的機會便會更高。另一方面，手和腳相對地較為脆弱，要習慣加強保護。

事業藍圖：吉星入命 文武職皆利

擺脫去年運氣之不濟，本年運氣普遍上揚。有【祿勳】，是指古代的朝廷俸祿，現今可代表任職政府或賺取穩定收入的職位，以及文職工作，祿勳入命，代表正財順利，有望收入增加；此星坐陣，有利工作運勢，爭取工作表現，更有機會成為焦點人物。另有【擎天】，即向天敲打、挑戰上天的意思，是一鼓作氣、充滿衝勁，有利前線或從事武職人士；但應避免衝動、魯莽、逞強、自傲的態度，須知槍打出頭鳥的道理，故宜多收斂性格，做到寬容及包容。換言之，文職武職都受到吉星的正面影響，宜把握時機。

姻緣機遇：命宮桃花平淡 善用「九紫」方位催旺人緣

本年流年命宮沒有直接與姻緣相關之星曜，幸而蛇的對應方位為東南，即本年飛星的九紫位，得到流年方位佈局的配合，能助肖蛇人一臂之力，多點接觸和參與吉祥喜慶之活動場合是本年的一大點子，有望提升姻緣運勢及加強祿勳星的力量。有需要人士可選配「猴形」、「雞形」吉祥物，以助提升工作和姻緣的運勢；另外，可選「梵文種子字」守護神吊墜、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。

健康運勢：身體需要調養 注意情緒、睡眠問題

凶煞方面，有不利健康的【病符】星，代表身體需要調養，與疾病有關，或要處理情緒、睡眠問題。從風水角度，睡眠位置不宜在二黑病位，尤其床頭；另外，可預早從健康上做些功夫，例如做個身體檢查，到陌生的調理身體場所做些預防和保健，總比前往治療院舍為佳。另有【亡神】，帶有生離死別的意味，不宜進行高危或追求速度的活動，免生危險；而離別可以是遷居外地、海外升學、年邁老逝等，對象也有機會涉及家中寵物、六親關係。有【的煞】，指細微位置出現的痛症及問題，如骨刺、神經痛、微絲血管爆裂、需要注射或需要注意其風險等。有【陌越】，代表接觸陌生的環境、工作、人事關係等，有意轉工之人士，宜多加留意及把握市場上的機會，另方面，新的治療場所或休養身體的院舍也可以是一個陌生的地方，注重健康的人也應留意。對應以上不利的凶煞，當存好心、做好事、多行善積德，盼能助化解冥冥中不利之氣場。

總括而言，本年無沖無破，並得祿勳坐陣，是肖蛇人事業向上、正財平穩的一年。卻有機會面對陌生的人物事，可以是工作，可以是醫療，因為本年有病符，代表身體需要調養，亦容易於細微位置發生的痛症問題，日常更不宜冒險及追求速度的高危活動。姻緣運未能突破，可借助遠方及風水的力量；但需注意待人接物的態度，明白槍打出頭鳥的道理。當存好心，行善積德，有需要人士可選擇配戴梵文種子字守護神吊墜、猴形或雞形吉祥物、五行水晶手串，及運用風水之力量等，以助趨吉避凶，提升整體運勢。