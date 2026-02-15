雲文子2026馬年運程│12生肖運勢即時睇！增運顏色/飾物 化解太歲要戴咩？

2026年馬年運程，雲文子師傅以奇門遁甲展望12生肖運勢，還會為大家提供生肖錦囊，解構每個生肖的增運顏色及飾物，亦有化解值/刑太歲的飾物推介！即睇雲文子奇門遁甲2026年馬年生肖運程！

雲文子2026年馬年運程！12生肖運勢+增運顏色/飾物

雲文子師傅以奇門遁甲展望12生肖運勢，以及解構每個生肖的增運顏色及飾物。

雲文子2026馬年運程│屬馬：本命年犯太歲波折重重？

肖馬朋友2026逢本命年，亦是「值太歲」及「刑太歲」之年，整體運程將徘徊於疲弱狀態。不論環境或人際關係，也諸多阻滯，並會將時間、精力，錯配，而錯失良機。今年有人緣運但未達至貴人級數，朋友能給予精神價值，而一些實質支援實在有心無力。遇上小人，要沉得住氣，處事時有輕重緩急之分。

事業運轉弱，付出與回報不成正比，情緒和自信因而下滑，犯了不少不該犯的低級錯誤，成為辦公室小人攻擊的最佳藉口。能夠學習如何跟討厭的人相處，將可變成你往後在事業闖難關的通行證。若有轉工打算，別抱太大期望，因成功機會不大。很多時，種善因，得善果。若然能夠盡力而為，不望回報，一切也問心無愧的話，轉眼就可安然度過太歲年。

桃花運波折重重，小心遇到「爛桃花」，引致情感受挫，甚至因情傷而令事業運也受牽連。桃花攻略是別急於發展戀情，以免遇上「渣男」、「渣女」，糾纏於不清不楚的關係之中；慎選交友應用程式或婚介公司，以便專業媒人助你尋覓正姻緣。應注意言行舉止，避免沉溺於曖昧之中，害己害人。

財運平滯，有財來財去之象，投資觸覺會變得薄弱，容易對市場走勢，作出錯誤判斷。没有止蝕決定而招至損失。理財攻略: 應將資金投放在多元組合上，並以長線為目標。別將你的財產，押注於一、兩種波動性高的投資工具，必然承擔高風險。

「刑太歲」之年，加上受「驛馬星」，容易有血光之災，外地公幹或旅遊，不宜長途。

肖馬錦囊

增運顏色: 黑色、紅色

增運飾物: 星星形圖案或飾物

化解值/刑太歲: 羊、虎、狗飾物。

雲文子2026馬年運程│屬羊：貴人相助氣勢如虹！

肖羊運程「氣勢如虹」，隨着貴人運勢旺盛，正是展開新局面的好時機，不妨放膽一試，勇敢踏出舒適圈，嘗試不同方向的發展，為自己開拓更多元化的機會與可能性，讓事業與人生都能邁向更豐盛的階段。

事業運銳不可擋，有利的三大王牌：天時、地利、人和皆備，有意開發新客源、新市場的話，這一年機不可失。即使運氣好，也要有真材實料，願意付出努力，才可成就大業。因「天時」（即機遇）來到時，需要「地利」（適當資源）作後盾，方可加強勝算；然後，還要有「人和」往往是成與敗的軸心（即行動力），加以實踐，才可水到渠成。

桃花運神來氣旺，超凡魅力，脫單機會好比天上繁星那樣，數之不盡。好好沈浸於幸福感覺當中。這一年人緣貴人運非常興旺，桃花攻略是，多現身於各類社交活動，增加接觸異性次數，可推高脫單之機率。

財運青雲直上，正財、偏財也有斬獲。加薪幅度比預期理想，自顧或創業東主，善用大數據，以致有更精準的市場及客戶分析，有助明智的商業決策，正財隨之滾滾來。即使財運暢順，投資時，也不宜過於進取，應採取多元化投資策略，來平衡風險。田宅興旺，是置業時機。從事新媒體、動漫遊戲、創意產業，但凡「以人為本」的行業，前景也會向好。

今年除要懂得跟雜物斷捨離，也應貫徹「人際斷捨離」杜絕不必要的社交重擔。肺部較弱，容易有咳嗽、積痰毛病，皮膚、毛髮也易有問題。

肖羊錦囊

增運顏色: 黑色、綠色

增運飾物: 花形圖案或飾物

雲文子2026馬年運程│屬猴： 上半年阻滯多？事業愛情先苦後甜

肖猴者運勢迂迴曲折，但最終依然緩緩向上。注意在上半年，枝節較多，基於人為因素、環境轉變，令計劃延遲，大費周章，才取得些微成果，甚至有可能被迫擱置。難免形成內耗，負面情緒因而逐漸積壓。年中出現一些大變動，運勢明顯有所改善，機遇和商機，可望陸續有來。年運勢翻來覆去之困擾，可以來一招「借地運」，以南方地區外遊郊遊為佳，例如澳洲，有助增加氣場。

事業運此起彼落，明顯積弱，公司政策朝令夕改，或者與直屬上司意見分歧，工作壓力大，不要期望過高，處事時的步伐放緩一點，避免過度追求完美。入秋前，運勢可望轉佳，事業漸見起色，甚至有轉職機會。

桃花運浮沉不定，思緒極為飄忽，以致容易吸引一些短暫、似有還無的霧水情緣，桃花攻略是對心跳加速的對象時，不妨主動一點。宜多留意離婚、喪偶，或年齡跟自己差距七年以上的人，因特別投緣。

財運危機四伏，負面情緒影響投資決策，切勿將資金投放到自己不熟悉的投資產品，以免失利。宜制定一套明確的理財策略，包括投資目標、風險接受程度、止賺及止蝕位等。一切策略以穩健長遠為大前提，勿貪圖更高回報，追逐高風險投資項目。避免親友之間借貸，將一借無回頭。

注意腸胃容易出事，成因除飲食長期不規律，精神狀態，息息相關。

肖猴錦囊

增運顏色: 黑色、綠色

增運飾物: 菱形圖案或飾物

雲文子2026馬年運程│屬雞： 迎來人氣之年 事業愛情兩得意

肖雞者運勢否極泰來，人氣急升，不時成為眾人焦點，令旁人既羨且妒。在這「是非之年」，人多口雜，閒言閒語愈多；人氣就愈旺。朋友圈將更闊更廣，多交君子，視野亦有所不同，令生活變得更加精采。將對付是非小人的心力，轉移到更有價值的事情上，例如提升個人價值，使自己變得更好更強。

工作運與交際運俱佳，應在人氣旺盛之年，進一步開拓人脈的黃金時機，有發揮才能空間，宜與擁有共同興趣和目標的人，互相交流，建立更廣的人際網絡製造商機。注意人氣旺容易自我中心強，以致出言不遜，有機會傷害了一些玻璃心的幕僚或生意合作夥伴，在人事利益上有閃失，馬年宜戒掉口不擇言。

桃花運吉凶參半，雖有上升趨勢，異性緣亦增加，但運勢不夠穩定，容易出現「騎牛搵馬」心態，或在曖昧關係之中，糾纏不清。一旦不幸成為「小三」或「做了兵」，也不要因為「戀愛腦」，不果敢了斷關係。只會令正桃花氣場亦會逐漸減弱。

財運穩步上揚，人氣帶動的財氣，當人氣難聚，財氣亦散，優質人際網絡能開拓財路，吸納投資有利資訊，使偏財投資方面，可獲不俗回報。想有長期穩定收益，這一年宜採用中、長線投資策略，減低風險。

注意脊椎、肝臟、腰背部有機會出問題。

肖雞錦囊

增運顏色:白色、紅色

增運飾物: 波浪形圖案或飾物

雲文子2026馬年運程│屬狗︰ 平穩是福 把握時機進修增值

在市道不景氣的一年，肖狗者運勢平穩、無風無浪，也不會有太大驚喜，應好好享受安枕無憂的境況，細味「平淡是福」處世之道，是一種恩賜。「平淡」，卻不等同於「躺平」，因此，趁著大旺學習、提升自我的「文昌之年」，很適宜去鍛練一些新技能，求學問、進修、考專業牌等，因更易吸收新知識，加快熟習速度。吸納愈多軟、硬新技能，替自己的知識庫增值，運勢就愈強。

事業運進展平穩，不會有太大轉變。需要調節一下期望管理，即使你怎樣投入工作，甚至犧牲私人時間，表現不會特別出眾。但能磨鍊出勝人一籌的技能，增加在職場之競爭力令公司對你留有好印象，可與成就愈拉愈近。

愛情運緩滯不實，小心會因自信不足，一味否定自己，不敢表達真實想法，不用心經營。就算全宇宙的愛神也對你加持，助你脫單，恐怕亦不易事成。讓姻緣溜走。桃花攻略是：多參加興趣、專業培訓班。主動透過「學習」去結識有緣人。

偏財運屬一般，故不宜作任何高風險的投資舉動，以免得不償失。保守型投資有助於資產保值，可減少因市場波動而造成損失。在「文昌之年」，重本投資在自己身上，加強學習，所享的將是終身回報。今年會因而過度消費，出現「財赤」。

腎系統偏弱，不時會腰痠背痛，感覺疲倦，入睡困難。「腎主骨」，也要照顧好牙齒、骨骼。

肖狗錦囊

增運顏色: 啡黃色、紅色

增運飾物: 圓珠、圓形圖案或飾物

雲文子2026馬年運程│屬豬︰ 機遇處處需親力親為

肖豬者運勢有「生機勃勃」之象。處事時，頭腦靈活，創作力强，能迅速從不同角度，分析問題，作出適當判斷。基於以上種種優勢，加上今年人緣非常興旺，所以將會機遇處處。但這一年要將「多勞多得」記掛在心，因馬年的貴人助力只屬一般，抱持刻苦耐勞鬥志，願意親力親為勤奮、致力提升個人能力，才是成功關鍵。

事業運如日方中，人緣運佳，工作團隊的向心力，明顯較以往強，大家也願意為共同目標而努力。應善用這一年在人際關係的好氣場，以創造一個有利合作的工作氛圍。但貴人助力卻偏弱，不親力親為的話，亦難以服眾，有損領導力，令工作進度受到拖延。

桃花運有枯木逢春之象，表示期待已久的男神、女神，會與你結緣。而他/她在年齡上，很有可能跟你差距較大，有機會發展「父女戀」、「母子戀」。在人生規劃、價值觀等差異可能較大，需要時間去磨合，要是真心實意愛對方，互相包容，年齡差距根本不會構成愛情阻礙。

財運吉中帶險，正財方面，加薪有望，雖然升幅並無驚喜。偏財運明顯較弱，宜採取保本為主的投資策略，將資金分配到不同類型的資產，以便控制風險避免招致重大損失。此外，貴人運偏弱，故此投資時，需親力親為制定投資策略時，做足功課。將注意力放在低風險投資產品上，才可令財富穩健成長。

健康運報捷，身體並無大礙。只是人緣運興旺，交際應酬頻繁，小心招惹三高。

肖豬錦囊

增運顏色: 黑色、啡黃色

增運飾物: 橢圓形圖案或飾物

雲文子2026馬年運程│屬鼠︰ 沖太歲荊棘滿途！事業財運受挫

今年沖犯太歲，運勢荊棘滿途，一些難以估計的衝擊，將對肖鼠之人帶來沉重壓力，容易影響分析能力，不要作出任何重大改變，以免出現差錯。加上馬年身邊缺少貴人，所以是充滿考驗之一年。不過，得「值符」庇佑，令你逢凶化吉，愈戰愈勇，並喚醒了「化危為機」的內在潛能，困境其實不是絕路，反而是令人更強大的一次機緣。

在事業運積弱的一年，努力很容易會付諸流水；對公司所作的貢獻，不單止難以取得認同，甚至會被小人同事，造謠生事，應保持冷靜，今年轉工機會微。想減少太歲激發的負能，可多現身喜慶活動，熱鬧、人氣旺盛的地方例如生日聚會、婚宴、打卡熱點、演唱會等，也有助提升運勢，化解沖犯太歲帶來之衝擊。

愛情運迂迴曲折，情緒容易不穩，不時為了一些小事而不耐煩。約會時注意說話技巧，不要無禮地問一些私隱問題，或好像審問犯人般。因而嚇怕原本對你有好感的人。桃花攻略:出席婚禮、生日壽慶、喬遷派對等喜慶場合，也有助催旺桃花。

財運一蹶不振，正財、偏財、橫財也令人失望，正財運偏弱，瘋狂加班，加薪幅度，也未如理想。「犯太歲」偏財，博彩勝算，也同樣偏低，不宜作巨額投資，以免招致損失。投資理財時，小心判斷「內幕消息」、投資平台、投資專家的真偽。慎防社交媒體進行的投資詐騙，以及虛擬資產騙局。馬年車輛維修保養支出破財增加。

沖犯太歲，小心有「意外之災」，亦要小心，手腳容易受傷。

肖鼠錦囊

增運顏色: 紅色、啡黃色

增運飾物: 心形圖案或飾物

化解沖太歲: 猴、龍飾物

雲文子2026馬年運程│屬牛：犯太歲年暗湧多

肖牛者今年「害太歲」，運勢暗湧頻生，小人當道。意味運程好比一個睡火山，危機一觸即發。雖然有障礙，卻未至於有極大的傷害性，尤其在人緣方面，家宅運、長輩緣不錯，能從旁協助拆解問題。受小人影響，是非較多，情緒易變得波動，宜多靠近「水」，包括大海、河流及溪澗等，所謂「得水為上」，連帶整體運勢也有得益。

事業運吉凶參半。不過，工作滯後，拖拖拉拉。整體能量，仍處於旺盛狀態，所以即使事業起波濤，不臨陣退縮，如能夠將情緒智商管理好，將「挫折」、「難題」轉變成「發現機會」。正向思維，有助緩和你不善變通的「牛」脾氣，最終仍可迎難而上，衝出困境，漸入佳景。

愛情運虛浮不實，今年的假桃花旺盛，以為緣分到了，卻原來只是如南柯一夢般虛幻，未能永久。尋找真愛的過程中，以平常心對待。遇到喜歡的人，別不顧一切，完全由對方掌控你，會令情緒產生內耗而屈到病。

財運此起彼落，財來財去。若想聚財，別貪圖享樂，胡亂消費；投資時，先尋求專業財務顧問，或熟悉不同投資工具特性的長輩意見，懂得見好就收。勿妄想可一夜暴富，於是大舉出擊。今年經常塞翁失馬，以為誤了入市的黃金時機，但反而焉知非福，可避免現金流被卡住。

今年可能受情緒問題困擾，免疫力、腸胃，內分泌系統易出問題。

肖牛錦囊

增運顏色: 紅色、綠色

增運飾物: 鎖鏈形圖案或飾物

化解害太歲: 蛇、雞飾物

雲文子2026馬年運程│屬虎：福星高照 迎事業愛情雙豐收

肖虎者福星高照，人緣、人氣、貴人運也同步升級。內在那股強大氣場，能自動吸引一些有實力、有地位的貴人相助，將可拓展出更大的人脈網絡，增強實力，令英雄有用武之地。今年只要虛心聆聽別人意見，有實現目標的決心，做事切勿「三分鐘熱度」。馬年如騰出時間外遊，有更闊的思考空間，進一步認識自己，反思人生的大方向，對運勢將如虎添翼。

事業順水順風，優越感亦愈來愈強，是「風生水起」之年。貴人人緣運佳，所以宜趁此機會，激勵團隊成員建立互信，培育出凝聚力強的合作精神。屬虎打工仔如從事創科、文化、創意產業等講求靈活性的行業，今年的工作將得心應手，並取得不少成就感。隨著工作運如日中天，別過度自信，驕傲自滿，人緣有損。

人緣旺，運勢好，很有機會與合適對象結緣，是桃花運步步攀升之一年。馬年感情事與公事有著微妙關連，與單身同事或工作夥伴，多一點交流。此舉不僅有助提升脫單機率，亦可增加團隊合作精神，所以是一舉兩得。桃花旺之馬年，理想對象較多，「選擇困難症」發作，應當機立斷，別讓真愛溜走。

正財與偏財雙贏之局面。不過，由於欠缺良好的理財習慣，小心容易「財聚即散」」，累積不到財富。投資技巧大為提升，可望穩中求勝。加上有投資經驗豐富的貴人在旁，助你透過穩健投資組合，開拓「錢」路。有創業打算，可從入場成本較低、靈活度較強的網店入手。子女教育及學習使費破財大增。

健康指數有上升趨勢，但會被一些普通的小毛病，例如頭暈、頭痛所困。

肖虎錦囊

增運顏色: 綠色、白色

增運飾物: 格仔、網形圖案或飾物

雲文子2026馬年運程│屬兔：破太歲事業財運受阻 唯愛情得意

肖兔者今年「破太歲」，運勢一蹶不振。「破」暗藏著「好事多磨」、「遭破壞」意味，亦預示有缺失、不足、損耗，不少事情也諸多掣肘。馬年將處於心緒不寧、欠缺自信、安全感和方向感的狀態。容易將一些問題無限放大，「未輸人，已輸陣」。想制止情緒及運勢下沉，多與風水氣場好的大自然連結，家居布置宜多用淺色、粉色系，以提升氣場。

事業運荊棘滿途，充滿挑戰和困難。公司發展方向有變，導致人手配置，以至管理層也出現變動。員工士氣低落，每日在充斥著負能的氛圍下工作，加上辦公室小人經常故意挑剔找你毛病，另要承擔額外的工作量，而馬年成功轉職的機會，相當之微，過度勞累，產生內耗。

待夏季來臨，將有「高人」助你走出紛亂的情緒困局，調整新的職涯計劃，找出可為生活帶來生機的路向。

今年情場得意，彌補職場不盡人意，桃花運生機勃勃。社交生活充滿趣味，參加聚會時，宜做回自己，不難與在場人士找到共同話題。舉手投足也展現著魅力，吸引異性目光，所以宜趁勢捉緊緣分。

財運崎嶇險峻，「破太歲」之年小心破財。今年理財能力弱，不時忽略了從客觀角度，分析市況及入市良機，投資採取「宜守不宜攻」策略較為合適。如有新的、不熟悉的，或者一知半解的投資計劃想實踐，最好按兵不動，以防出現損失。「虛象」，小心容易受騙，並要妥善保管財物，慎防盜賊。

健康運疲弱，抵抗力差，容易受細菌、病毒影響，引致傷風、感冒、腸胃炎。

肖兔錦囊

增運顏色: 白色、啡黃色

增運飾物: 三角形圖案或飾物

化解破太歲: 狗、豬、羊飾物

雲文子2026馬年運程│屬龍： 運勢先弱後強！事業財運見青天

屬龍者運勢先弱後強。上半年的積弱狀態，失去自信心，因內心總是害怕「輸不起」，以致不少計劃提不起勁去做，形成惡性循環「拖延症」。下半年的運勢將出現大逆轉，有「撥開雲霧見青天」之象。鼓起勇氣，脫離舒適圈，嘗試學習面對新的轉變，並且從錯誤中學習，踢走缺點，發掘長處，提升各方面之優勢。時機一到時，才可以強勢出擊。

事業運發展停滯不前，工作處於樽頸位置，令人感到無能為力，或因害怕失敗，對工作產生厭倦。上司嚴謹要求達成循規蹈矩按照的指令，工作缺乏動力，「拖延症」的發作次數變得頻密，愈難以投入工作。待下半年運勢出現轉機時，解決了「社交恐懼症」問題，別再跟他人去比較。便能走出樽頸位，並可重拾對工作之熱情。

桃花運暗湧，對愛情過分完美化，加上擇偶要求高，於是在感情路上，諸多不順。要增強桃花，脫離單身行列，調節心態很重要，也可留意「海歸」，以及外籍單身男女，較易發展出異地戀。

財運逐步平穩。正財方面，一分付出自有一分回報，銀行存款數字可望增加。偏財亦有進帳，但投資時，宜將目光放在長線投資，並要有計劃、有紀律地，以多元化投資方法，減低風險，達致長期獲利目標。同時，不可忽略規劃醫療保險，以便有穩定的財務預算。行商者設法「開源節流」，減少不必要的開支，加強控制成本管理的策略。

健康運並無大礙，但較易受鼻過敏影響。

肖龍錦囊

增運顏色: 白色、啡黃色

增運飾物: 方形圖案或飾物

雲文子2026馬年運程│屬蛇： 運勢如虹 獲幸運之神眷顧

肖蛇者馬年「幸運之神愛上你」，運勢運籌帷幄，新的機遇陸續有來，一些計劃了好一段時間的項目，因得貴人幫助，方向更加清晰，有可能取得突破性成果，令人喜出望外。幸福指數，將節節上升，做事時亦特別有幹勁和積極。加上身邊的貴人，特别是女性，對你鼎力支持，助你開拓更廣人脈，所以這一年不論前景與「錢」景，也發展路向相當樂觀。

事業運勢如破竹，工作表現將獲公司肯定，職級及薪資也有提升空間，是喜訊頻傳之一年。從事以女性消費者為主的行業，將迎來令人鼓舞的回報。全賴貴人幫助，一些意想不到的人脈網絡，迅即得以連結。有助打算發展副業，或者嘗試創業者，事業鋪路更加順利。謹記持開放態度，聆聽不同聲音，千萬別預設立場，自以為是。

愛情運穩步上揚，個人魅力飆升之一年，樂觀正面的態度，使你容易與他人建立良好關係，人緣運大增。滿滿的正能量，也令人感到充滿安全感，想與你多接近。應把握時機，告別單身狀態。善用女性貴人的龐大人脈網絡，助你認識更多新朋友，從中找到終極合適對象。

財運緩緩上升。部署已久的理財計劃，在馬年終可落實，並有理想回報。制定理財策略時，入市前，一定要做足功課，宜多聽取投資經驗豐富的女性前輩意見，有助加深了解本身的財務目標及風險取態，從而定立一個切適合你的投資組合。宜將理財焦點，放在中、長線項目；醫療保健支出，將會大增。

馬年較易受泌尿生殖系統問題困擾。

肖蛇錦囊

增運顏色: 黑色、白色

增運飾物: 直條圖案或飾物

