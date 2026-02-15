Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲文子2026馬年運程│12生肖運勢即時睇！增運顏色/飾物 化解太歲要戴咩？

生活百科
更新時間：09:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-15 HKT

2026年馬年運程，雲文子師傅以奇門遁甲展望12生肖運勢，還會為大家提供生肖錦囊，解構每個生肖的增運顏色及飾物，亦有化解值/刑太歲的飾物推介！即睇雲文子奇門遁甲2026年馬年生肖運程！

雲文子2026年馬年運程！12生肖運勢+增運顏色/飾物

雲文子師傅以奇門遁甲展望12生肖運勢，以及解構每個生肖的增運顏色及飾物。
雲文子師傅以奇門遁甲展望12生肖運勢，以及解構每個生肖的增運顏色及飾物。

雲文子2026馬年運程│屬馬：本命年犯太歲波折重重？

肖馬朋友2026逢本命年，亦是「值太歲」及「刑太歲」之年，整體運程將徘徊於疲弱狀態。不論環境或人際關係，也諸多阻滯，並會將時間、精力，錯配，而錯失良機。今年有人緣運但未達至貴人級數，朋友能給予精神價值，而一些實質支援實在有心無力。遇上小人，要沉得住氣，處事時有輕重緩急之分。

事業運轉弱，付出與回報不成正比，情緒和自信因而下滑，犯了不少不該犯的低級錯誤，成為辦公室小人攻擊的最佳藉口。能夠學習如何跟討厭的人相處，將可變成你往後在事業闖難關的通行證。若有轉工打算，別抱太大期望，因成功機會不大。很多時，種善因，得善果。若然能夠盡力而為，不望回報，一切也問心無愧的話，轉眼就可安然度過太歲年。

桃花運波折重重，小心遇到「爛桃花」，引致情感受挫，甚至因情傷而令事業運也受牽連。桃花攻略是別急於發展戀情，以免遇上「渣男」、「渣女」，糾纏於不清不楚的關係之中；慎選交友應用程式或婚介公司，以便專業媒人助你尋覓正姻緣。應注意言行舉止，避免沉溺於曖昧之中，害己害人。

財運平滯，有財來財去之象，投資觸覺會變得薄弱，容易對市場走勢，作出錯誤判斷。没有止蝕決定而招至損失。理財攻略: 應將資金投放在多元組合上，並以長線為目標。別將你的財產，押注於一、兩種波動性高的投資工具，必然承擔高風險。

「刑太歲」之年，加上受「驛馬星」，容易有血光之災，外地公幹或旅遊，不宜長途。

肖馬錦囊                    

  • 增運顏色: 黑色、紅色        
  • 增運飾物: 星星形圖案或飾物    
  • 化解值/刑太歲: 羊、虎、狗飾物。

 

雲文子2026馬年運程│屬羊：貴人相助氣勢如虹！

肖羊運程「氣勢如虹」，隨着貴人運勢旺盛，正是展開新局面的好時機，不妨放膽一試，勇敢踏出舒適圈，嘗試不同方向的發展，為自己開拓更多元化的機會與可能性，讓事業與人生都能邁向更豐盛的階段。

事業運銳不可擋，有利的三大王牌：天時、地利、人和皆備，有意開發新客源、新市場的話，這一年機不可失。即使運氣好，也要有真材實料，願意付出努力，才可成就大業。因「天時」（即機遇）來到時，需要「地利」（適當資源）作後盾，方可加強勝算；然後，還要有「人和」往往是成與敗的軸心（即行動力），加以實踐，才可水到渠成。

桃花運神來氣旺，超凡魅力，脫單機會好比天上繁星那樣，數之不盡。好好沈浸於幸福感覺當中。這一年人緣貴人運非常興旺，桃花攻略是，多現身於各類社交活動，增加接觸異性次數，可推高脫單之機率。

財運青雲直上，正財、偏財也有斬獲。加薪幅度比預期理想，自顧或創業東主，善用大數據，以致有更精準的市場及客戶分析，有助明智的商業決策，正財隨之滾滾來。即使財運暢順，投資時，也不宜過於進取，應採取多元化投資策略，來平衡風險。田宅興旺，是置業時機。從事新媒體、動漫遊戲、創意產業，但凡「以人為本」的行業，前景也會向好。

今年除要懂得跟雜物斷捨離，也應貫徹「人際斷捨離」杜絕不必要的社交重擔。肺部較弱，容易有咳嗽、積痰毛病，皮膚、毛髮也易有問題。

肖羊錦囊            

  • 增運顏色: 黑色、綠色
  • 增運飾物: 花形圖案或飾物

 

雲文子2026馬年運程│屬猴：上半年阻滯多？事業愛情先苦後甜

肖猴者運勢迂迴曲折，但最終依然緩緩向上。注意在上半年，枝節較多，基於人為因素、環境轉變，令計劃延遲，大費周章，才取得些微成果，甚至有可能被迫擱置。難免形成內耗，負面情緒因而逐漸積壓。年中出現一些大變動，運勢明顯有所改善，機遇和商機，可望陸續有來。年運勢翻來覆去之困擾，可以來一招「借地運」，以南方地區外遊郊遊為佳，例如澳洲，有助增加氣場。

事業運此起彼落，明顯積弱，公司政策朝令夕改，或者與直屬上司意見分歧，工作壓力大，不要期望過高，處事時的步伐放緩一點，避免過度追求完美。入秋前，運勢可望轉佳，事業漸見起色，甚至有轉職機會。

桃花運浮沉不定，思緒極為飄忽，以致容易吸引一些短暫、似有還無的霧水情緣，桃花攻略是對心跳加速的對象時，不妨主動一點。宜多留意離婚、喪偶，或年齡跟自己差距七年以上的人，因特別投緣。

財運危機四伏，負面情緒影響投資決策，切勿將資金投放到自己不熟悉的投資產品，以免失利。宜制定一套明確的理財策略，包括投資目標、風險接受程度、止賺及止蝕位等。一切策略以穩健長遠為大前提，勿貪圖更高回報，追逐高風險投資項目。避免親友之間借貸，將一借無回頭。

注意腸胃容易出事，成因除飲食長期不規律，精神狀態，息息相關。

肖猴錦囊            

  • 增運顏色: 黑色、綠色
  • 增運飾物: 菱形圖案或飾物

 

雲文子2026馬年運程│屬雞：迎來人氣之年 事業愛情兩得意

肖雞者運勢否極泰來，人氣急升，不時成為眾人焦點，令旁人既羨且妒。在這「是非之年」，人多口雜，閒言閒語愈多；人氣就愈旺。朋友圈將更闊更廣，多交君子，視野亦有所不同，令生活變得更加精采。將對付是非小人的心力，轉移到更有價值的事情上，例如提升個人價值，使自己變得更好更強。

工作運與交際運俱佳，應在人氣旺盛之年，進一步開拓人脈的黃金時機，有發揮才能空間，宜與擁有共同興趣和目標的人，互相交流，建立更廣的人際網絡製造商機。注意人氣旺容易自我中心強，以致出言不遜，有機會傷害了一些玻璃心的幕僚或生意合作夥伴，在人事利益上有閃失，馬年宜戒掉口不擇言。

桃花運吉凶參半，雖有上升趨勢，異性緣亦增加，但運勢不夠穩定，容易出現「騎牛搵馬」心態，或在曖昧關係之中，糾纏不清。一旦不幸成為「小三」或「做了兵」，也不要因為「戀愛腦」，不果敢了斷關係。只會令正桃花氣場亦會逐漸減弱。
財運穩步上揚，人氣帶動的財氣，當人氣難聚，財氣亦散，優質人際網絡能開拓財路，吸納投資有利資訊，使偏財投資方面，可獲不俗回報。想有長期穩定收益，這一年宜採用中、長線投資策略，減低風險。

注意脊椎、肝臟、腰背部有機會出問題。

肖雞錦囊                

  • 增運顏色:白色、紅色    
  • 增運飾物: 波浪形圖案或飾物

 

雲文子2026馬年運程│屬狗︰平穩是福 把握時機進修增值

在市道不景氣的一年，肖狗者運勢平穩、無風無浪，也不會有太大驚喜，應好好享受安枕無憂的境況，細味「平淡是福」處世之道，是一種恩賜。「平淡」，卻不等同於「躺平」，因此，趁著大旺學習、提升自我的「文昌之年」，很適宜去鍛練一些新技能，求學問、進修、考專業牌等，因更易吸收新知識，加快熟習速度。吸納愈多軟、硬新技能，替自己的知識庫增值，運勢就愈強。

事業運進展平穩，不會有太大轉變。需要調節一下期望管理，即使你怎樣投入工作，甚至犧牲私人時間，表現不會特別出眾。但能磨鍊出勝人一籌的技能，增加在職場之競爭力令公司對你留有好印象，可與成就愈拉愈近。

愛情運緩滯不實，小心會因自信不足，一味否定自己，不敢表達真實想法，不用心經營。就算全宇宙的愛神也對你加持，助你脫單，恐怕亦不易事成。讓姻緣溜走。桃花攻略是：多參加興趣、專業培訓班。主動透過「學習」去結識有緣人。
偏財運屬一般，故不宜作任何高風險的投資舉動，以免得不償失。保守型投資有助於資產保值，可減少因市場波動而造成損失。在「文昌之年」，重本投資在自己身上，加強學習，所享的將是終身回報。今年會因而過度消費，出現「財赤」。
腎系統偏弱，不時會腰痠背痛，感覺疲倦，入睡困難。「腎主骨」，也要照顧好牙齒、骨骼。

肖狗錦囊                    

  • 增運顏色: 啡黃色、紅色        
  • 增運飾物: 圓珠、圓形圖案或飾物

 

雲文子2026馬年運程│屬豬︰機遇處處需親力親為

肖豬者運勢有「生機勃勃」之象。處事時，頭腦靈活，創作力强，能迅速從不同角度，分析問題，作出適當判斷。基於以上種種優勢，加上今年人緣非常興旺，所以將會機遇處處。但這一年要將「多勞多得」記掛在心，因馬年的貴人助力只屬一般，抱持刻苦耐勞鬥志，願意親力親為勤奮、致力提升個人能力，才是成功關鍵。

事業運如日方中，人緣運佳，工作團隊的向心力，明顯較以往強，大家也願意為共同目標而努力。應善用這一年在人際關係的好氣場，以創造一個有利合作的工作氛圍。但貴人助力卻偏弱，不親力親為的話，亦難以服眾，有損領導力，令工作進度受到拖延。

桃花運有枯木逢春之象，表示期待已久的男神、女神，會與你結緣。而他/她在年齡上，很有可能跟你差距較大，有機會發展「父女戀」、「母子戀」。在人生規劃、價值觀等差異可能較大，需要時間去磨合，要是真心實意愛對方，互相包容，年齡差距根本不會構成愛情阻礙。

財運吉中帶險，正財方面，加薪有望，雖然升幅並無驚喜。偏財運明顯較弱，宜採取保本為主的投資策略，將資金分配到不同類型的資產，以便控制風險避免招致重大損失。此外，貴人運偏弱，故此投資時，需親力親為制定投資策略時，做足功課。將注意力放在低風險投資產品上，才可令財富穩健成長。

健康運報捷，身體並無大礙。只是人緣運興旺，交際應酬頻繁，小心招惹三高。

肖豬錦囊                

  • 增運顏色: 黑色、啡黃色    
  • 增運飾物: 橢圓形圖案或飾物

 

雲文子2026馬年運程│屬鼠︰沖太歲荊棘滿途！事業財運受挫

今年沖犯太歲，運勢荊棘滿途，一些難以估計的衝擊，將對肖鼠之人帶來沉重壓力，容易影響分析能力，不要作出任何重大改變，以免出現差錯。加上馬年身邊缺少貴人，所以是充滿考驗之一年。不過，得「值符」庇佑，令你逢凶化吉，愈戰愈勇，並喚醒了「化危為機」的內在潛能，困境其實不是絕路，反而是令人更強大的一次機緣。

在事業運積弱的一年，努力很容易會付諸流水；對公司所作的貢獻，不單止難以取得認同，甚至會被小人同事，造謠生事，應保持冷靜，今年轉工機會微。想減少太歲激發的負能，可多現身喜慶活動，熱鬧、人氣旺盛的地方例如生日聚會、婚宴、打卡熱點、演唱會等，也有助提升運勢，化解沖犯太歲帶來之衝擊。

愛情運迂迴曲折，情緒容易不穩，不時為了一些小事而不耐煩。約會時注意說話技巧，不要無禮地問一些私隱問題，或好像審問犯人般。因而嚇怕原本對你有好感的人。桃花攻略:出席婚禮、生日壽慶、喬遷派對等喜慶場合，也有助催旺桃花。

財運一蹶不振，正財、偏財、橫財也令人失望，正財運偏弱，瘋狂加班，加薪幅度，也未如理想。「犯太歲」偏財，博彩勝算，也同樣偏低，不宜作巨額投資，以免招致損失。投資理財時，小心判斷「內幕消息」、投資平台、投資專家的真偽。慎防社交媒體進行的投資詐騙，以及虛擬資產騙局。馬年車輛維修保養支出破財增加。

沖犯太歲，小心有「意外之災」，亦要小心，手腳容易受傷。

肖鼠錦囊            

  • 增運顏色: 紅色、啡黃色 
  • 增運飾物: 心形圖案或飾物
  • 化解沖太歲: 猴、龍飾物

 

雲文子2026馬年運程│屬牛：犯太歲年暗湧多

肖牛者今年「害太歲」，運勢暗湧頻生，小人當道。意味運程好比一個睡火山，危機一觸即發。雖然有障礙，卻未至於有極大的傷害性，尤其在人緣方面，家宅運、長輩緣不錯，能從旁協助拆解問題。受小人影響，是非較多，情緒易變得波動，宜多靠近「水」，包括大海、河流及溪澗等，所謂「得水為上」，連帶整體運勢也有得益。

事業運吉凶參半。不過，工作滯後，拖拖拉拉。整體能量，仍處於旺盛狀態，所以即使事業起波濤，不臨陣退縮，如能夠將情緒智商管理好，將「挫折」、「難題」轉變成「發現機會」。正向思維，有助緩和你不善變通的「牛」脾氣，最終仍可迎難而上，衝出困境，漸入佳景。

愛情運虛浮不實，今年的假桃花旺盛，以為緣分到了，卻原來只是如南柯一夢般虛幻，未能永久。尋找真愛的過程中，以平常心對待。遇到喜歡的人，別不顧一切，完全由對方掌控你，會令情緒產生內耗而屈到病。

財運此起彼落，財來財去。若想聚財，別貪圖享樂，胡亂消費；投資時，先尋求專業財務顧問，或熟悉不同投資工具特性的長輩意見，懂得見好就收。勿妄想可一夜暴富，於是大舉出擊。今年經常塞翁失馬，以為誤了入市的黃金時機，但反而焉知非福，可避免現金流被卡住。

今年可能受情緒問題困擾，免疫力、腸胃，內分泌系統易出問題。

肖牛錦囊            

  • 增運顏色: 紅色、綠色
  • 增運飾物: 鎖鏈形圖案或飾物
  • 化解害太歲: 蛇、雞飾物

 

雲文子2026馬年運程│屬虎：福星高照 迎事業愛情雙豐收

肖虎者福星高照，人緣、人氣、貴人運也同步升級。內在那股強大氣場，能自動吸引一些有實力、有地位的貴人相助，將可拓展出更大的人脈網絡，增強實力，令英雄有用武之地。今年只要虛心聆聽別人意見，有實現目標的決心，做事切勿「三分鐘熱度」。馬年如騰出時間外遊，有更闊的思考空間，進一步認識自己，反思人生的大方向，對運勢將如虎添翼。

事業順水順風，優越感亦愈來愈強，是「風生水起」之年。貴人人緣運佳，所以宜趁此機會，激勵團隊成員建立互信，培育出凝聚力強的合作精神。屬虎打工仔如從事創科、文化、創意產業等講求靈活性的行業，今年的工作將得心應手，並取得不少成就感。隨著工作運如日中天，別過度自信，驕傲自滿，人緣有損。
人緣旺，運勢好，很有機會與合適對象結緣，是桃花運步步攀升之一年。馬年感情事與公事有著微妙關連，與單身同事或工作夥伴，多一點交流。此舉不僅有助提升脫單機率，亦可增加團隊合作精神，所以是一舉兩得。桃花旺之馬年，理想對象較多，「選擇困難症」發作，應當機立斷，別讓真愛溜走。

正財與偏財雙贏之局面。不過，由於欠缺良好的理財習慣，小心容易「財聚即散」」，累積不到財富。投資技巧大為提升，可望穩中求勝。加上有投資經驗豐富的貴人在旁，助你透過穩健投資組合，開拓「錢」路。有創業打算，可從入場成本較低、靈活度較強的網店入手。子女教育及學習使費破財大增。

健康指數有上升趨勢，但會被一些普通的小毛病，例如頭暈、頭痛所困。

肖虎錦囊                    

  • 增運顏色: 綠色、白色        
  • 增運飾物: 格仔、網形圖案或飾物

 

雲文子2026馬年運程│屬兔：破太歲事業財運受阻 唯愛情得意

肖兔者今年「破太歲」，運勢一蹶不振。「破」暗藏著「好事多磨」、「遭破壞」意味，亦預示有缺失、不足、損耗，不少事情也諸多掣肘。馬年將處於心緒不寧、欠缺自信、安全感和方向感的狀態。容易將一些問題無限放大，「未輸人，已輸陣」。想制止情緒及運勢下沉，多與風水氣場好的大自然連結，家居布置宜多用淺色、粉色系，以提升氣場。

事業運荊棘滿途，充滿挑戰和困難。公司發展方向有變，導致人手配置，以至管理層也出現變動。員工士氣低落，每日在充斥著負能的氛圍下工作，加上辦公室小人經常故意挑剔找你毛病，另要承擔額外的工作量，而馬年成功轉職的機會，相當之微，過度勞累，產生內耗。

待夏季來臨，將有「高人」助你走出紛亂的情緒困局，調整新的職涯計劃，找出可為生活帶來生機的路向。

今年情場得意，彌補職場不盡人意，桃花運生機勃勃。社交生活充滿趣味，參加聚會時，宜做回自己，不難與在場人士找到共同話題。舉手投足也展現著魅力，吸引異性目光，所以宜趁勢捉緊緣分。

財運崎嶇險峻，「破太歲」之年小心破財。今年理財能力弱，不時忽略了從客觀角度，分析市況及入市良機，投資採取「宜守不宜攻」策略較為合適。如有新的、不熟悉的，或者一知半解的投資計劃想實踐，最好按兵不動，以防出現損失。「虛象」，小心容易受騙，並要妥善保管財物，慎防盜賊。

健康運疲弱，抵抗力差，容易受細菌、病毒影響，引致傷風、感冒、腸胃炎。

肖兔錦囊                

  • 增運顏色: 白色、啡黃色    
  • 增運飾物: 三角形圖案或飾物
  • 化解破太歲: 狗、豬、羊飾物

 

雲文子2026馬年運程│屬龍：運勢先弱後強！事業財運見青天

屬龍者運勢先弱後強。上半年的積弱狀態，失去自信心，因內心總是害怕「輸不起」，以致不少計劃提不起勁去做，形成惡性循環「拖延症」。下半年的運勢將出現大逆轉，有「撥開雲霧見青天」之象。鼓起勇氣，脫離舒適圈，嘗試學習面對新的轉變，並且從錯誤中學習，踢走缺點，發掘長處，提升各方面之優勢。時機一到時，才可以強勢出擊。

事業運發展停滯不前，工作處於樽頸位置，令人感到無能為力，或因害怕失敗，對工作產生厭倦。上司嚴謹要求達成循規蹈矩按照的指令，工作缺乏動力，「拖延症」的發作次數變得頻密，愈難以投入工作。待下半年運勢出現轉機時，解決了「社交恐懼症」問題，別再跟他人去比較。便能走出樽頸位，並可重拾對工作之熱情。

桃花運暗湧，對愛情過分完美化，加上擇偶要求高，於是在感情路上，諸多不順。要增強桃花，脫離單身行列，調節心態很重要，也可留意「海歸」，以及外籍單身男女，較易發展出異地戀。

財運逐步平穩。正財方面，一分付出自有一分回報，銀行存款數字可望增加。偏財亦有進帳，但投資時，宜將目光放在長線投資，並要有計劃、有紀律地，以多元化投資方法，減低風險，達致長期獲利目標。同時，不可忽略規劃醫療保險，以便有穩定的財務預算。行商者設法「開源節流」，減少不必要的開支，加強控制成本管理的策略。

健康運並無大礙，但較易受鼻過敏影響。

肖龍錦囊            

  • 增運顏色: 白色、啡黃色
  • 增運飾物: 方形圖案或飾物

 

雲文子2026馬年運程│屬蛇：運勢如虹 獲幸運之神眷顧

肖蛇者馬年「幸運之神愛上你」，運勢運籌帷幄，新的機遇陸續有來，一些計劃了好一段時間的項目，因得貴人幫助，方向更加清晰，有可能取得突破性成果，令人喜出望外。幸福指數，將節節上升，做事時亦特別有幹勁和積極。加上身邊的貴人，特别是女性，對你鼎力支持，助你開拓更廣人脈，所以這一年不論前景與「錢」景，也發展路向相當樂觀。

事業運勢如破竹，工作表現將獲公司肯定，職級及薪資也有提升空間，是喜訊頻傳之一年。從事以女性消費者為主的行業，將迎來令人鼓舞的回報。全賴貴人幫助，一些意想不到的人脈網絡，迅即得以連結。有助打算發展副業，或者嘗試創業者，事業鋪路更加順利。謹記持開放態度，聆聽不同聲音，千萬別預設立場，自以為是。

愛情運穩步上揚，個人魅力飆升之一年，樂觀正面的態度，使你容易與他人建立良好關係，人緣運大增。滿滿的正能量，也令人感到充滿安全感，想與你多接近。應把握時機，告別單身狀態。善用女性貴人的龐大人脈網絡，助你認識更多新朋友，從中找到終極合適對象。

財運緩緩上升。部署已久的理財計劃，在馬年終可落實，並有理想回報。制定理財策略時，入市前，一定要做足功課，宜多聽取投資經驗豐富的女性前輩意見，有助加深了解本身的財務目標及風險取態，從而定立一個切適合你的投資組合。宜將理財焦點，放在中、長線項目；醫療保健支出，將會大增。

馬年較易受泌尿生殖系統問題困擾。

肖蛇錦囊            

  • 增運顏色: 黑色、白色
  • 增運飾物: 直條圖案或飾物

----------------------------------------------------------

IG: master_cloud
Facbook：https://www.facebook.com/yunwenzi
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
19小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員勿「主動」索取利益
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
11小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
14小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
14小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
13小時前
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
4小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
21小時前
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 笑稱世事無絕對或開迷你騷
07:23
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 預告突擊入戲院謝票或開迷你騷
影視圈
15小時前
寶福山骨灰被盜丨翁靜晶證已尋回劉家良骨灰：好激動 稍後將安排撒灰
突發
11小時前
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
生活百科
22小時前