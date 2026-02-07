Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

唐碧霞2026馬年運程│12生肖運勢預測！1生肖凶星埋伏需化解 馬/羊/兔吉星高照財源滾滾來

生活百科
更新時間：15:00 2026-02-07 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-07 HKT

2026年馬年運程，唐碧霞分享12生肖運勢！今年除了肖馬因本命年犯太歲外，究竟哪個生肖行大運？哪個生肖今年要小心防犯？如遇上凶星而可如何化解？留意下文，12生肖財運一文看清！ 

唐碧霞2026運程│屬馬：值太歲以沖喜！凶星埋伏需化解

馬年為智慧提升的年份，再加上肖馬者為「值太歲」及「刑太歲」的生肖，值太歲的年份人生會出現不少變化，如能進行傳統喜事沖喜，例如結婚、添丁、置業或創業，則能主動應驗犯太歲的變化以作沖喜之用，減少因犯太歲而造成的影響。

幸而亦有不少吉星高照，吉星方面有「金匱」、「將星」 及「歲駕」，在「金匱」吉星的加持下，意味著財源滾滾而來。同時「將星」代表領導才能，預示著事業發展理想。

然而在本命年及「午午自刑」的影響下，新一年運勢起伏不定，再加上有眾多凶星埋伏，包括：「劍鋒」、「伏屍」及「羊刃」等。「劍鋒」星入主，要小心容易因金屬而受傷。「伏屍」凶星則代表家宅運欠佳，建議可在農曆五月及農曆十一月主動洗牙、捐血以應血光之災。平日可佩戴大勢至菩薩密宗吊墜，有助化解災禍及減少本命年的不利因素。

 

唐碧霞2026運程│屬羊：吉星高照多勞多得

馬年為「午未相合」，而且為多勞多得的年份，並且得到眾多吉星高照，包括「太陽」、「金輿」和「天空」等星曜的進駐。

新一年事業運和財運都相當不錯，特別是在工作上，可以實施已久的計劃，並且能夠得到男性貴人的支持。「太陽」星代表男性貴人，尤其有利於經營或從事與男性相關的行業。自僱或從商的朋友應重點發展男性相關的業務，與此同時，「金輿」吉星的加持，象徵古代帝王或達官貴人所乘坐的車輛，寓意著財源滾滾而來，再加上「天空」吉星的支持下，這顆星代表著創意和靈感，對於從事創作或設計的朋友來說，將會在工作中靈感不斷，有助於創作發展。

儘管新一年與太歲相合，但由於受到「扳鞍」凶星的影響，可能會有工作環境的變換。在考慮轉職或任職新公司之前，建議仔細評估待遇和工作環境，以免得不償失，造成越轉越差的情況。

 

唐碧霞2026運程│屬猴：驛馬主導多出門！留意自身及長輩健康

馬年為貴人年，並受到兩顆吉星「驛馬」和「文昌」的照耀，這意味事業及財運較蛇年有所進步。

首先，「驛馬」吉星主導出門走動，肖猴者需要主動創造出門的機會，透過「動中生財」的方式來增加整年的收入，今年可主動尋找出遠門的機會，例如外地出差或開拓海外市場等。另一方面，「文昌星」的進駐使肖猴者的思維變得靈活，靈感強烈，對學習、考試及升職特別有利。

然而，丙午年也有多顆凶星入主，對人緣、家宅運和健康運影響甚大。受到「孤辰」和「喪門」凶星的影響，「孤辰」的到來可能會導致對伴侶的不滿。建議開心見誠地與伴侶溝通，以增進彼此的理解。

同時，「喪門」凶星的影響則意味著家宅不安及身體欠佳，建議時刻留意自身及家中長輩的健康狀況，若感到不適，應立即尋求醫療幫助。日常亦可佩戴本命佛大日如來的密宗吊墜，能夠提升運勢並減少災禍的影響。

 

唐碧霞2026運程│屬雞：吉星高照財源廣進

馬年為貴人運旺盛的年份，再加上有多顆強而有力的吉星高照，包括「玉堂」、「太陰」和「紅鸞」，因此財運和事業運顯著提升。

「玉堂」吉星象徵著豐收，預示著金玉滿堂，意味著新一年財源廣進，求財得財。對於坐擁「太陰」吉星的肖雞者來說，在女性貴人的支持下迎來更大的機會。

此外，今年為「紅鸞」星動的年份，特別有利於桃花運和人緣，象徵著喜事連連，並具有結婚和添丁的意義。對於單身的朋友來說，將會有機會結識具長遠發展潛力的對象。已婚者則可以將桃花運化作人緣，喜愛小孩的朋友不妨把握機會，成為新手父母。

然而，肖雞者在面對「貫索」及「勾神」凶星的影響時，仍需小心謹慎地處理工作及人際關係，主金錢苛索和是非謠言，因此要謹言慎行，避免隨意作出承諾。

 

唐碧霞2026運程│屬狗：穩定和諧運勢亨通 

馬年肖狗者為「寅午戌」三合的生肖，意味著穩定與和諧。在眾多吉星的加持下，馬年肖狗者的財運和事業運較為順利，工作表現會事半功倍。

今年為多勞多得之年，工作表現理想，獲得周圍人的認同和欣賞。在「三台」、「華蓋」及「地解」等多顆吉星的加持下，運勢更顯亨通。「三台」吉星的進駐，象徵扶搖直上、步步高陞。「華蓋」星代表古時皇帝出巡所用的網傘，象徵藝術與創作才能的發揮，能為創意工作者帶來靈感。此外，「地解」吉星為消災解難之星，有利於化解一些凶星的影響。

惟受到「五鬼」、「官符」及「披頭」三顆凶星的入主，會對運勢造成影響，因此必須特別警惕。「五鬼」會使肖狗者疑神疑鬼，感到精神緊張，心理壓力較大。「官符」凶星的出現，需注意官非及訴訟等問題，在簽署文件或合約時務必小心，切勿做任何違法之事。「披麻」入主則會影響家宅運及健康運。

 

唐碧霞2026運程│屬豬：逢凶化吉！破解兩大凶星

新一年肖豬者得到了兩顆與事業和財運有關的吉星高照，預示著事業發展良好。「月德」貴人星能化解災厄並帶來平安，有助於改善人際關係，對於自僱或從商者特別有利。今年可積極拓展業務，並有望取得顯著成果。打工一族，能獲得客戶的支持和上司的欣賞，有望升職加薪。

「天乙貴人」代表著凡事能夠逢凶化吉，當遇到困難時，身邊的貴人將自動伸出援手，輕鬆化解各種難題。

然而，凶星方面卻也不容忽視。其中包括「死符」、「劫煞」、「晦氣」和「小耗」，這些凶星對健康運及家宅運造成負面影響。「死符」主導著家宅運的不利影響，因此建議肖豬者主動為家居進行小型維修或更換家具，有助於提升家宅運。

隨著「劫煞」凶星的入主，代表容易發生災禍和意外。為此，建議肖豬者佩戴本命佛阿彌陀如來的密宗吊墜，有助化解血光之災。

此外，「小耗」作為破財星，容易導致金錢上的損失。

 

唐碧霞2026運程│屬鼠：一喜擋三災！事業運有利

今年為「沖太歲」的年份，因受到「子午相沖」的影響，整年的運勢變化會較為頻繁。如果能夠「一喜擋三災」，以喜事來迎接沖太歲的年份，則能夠平安順遂。
 
新的一年雖然沒有吉星高照，但馬年卻是工作升遷的好時機，對事業運特別有利。由於與太歲相沖，因此在這一年「宜動不宜靜」，適合進行各種喜事，例如結婚、置業、添丁、創業等，能夠化解沖太歲的變化。
 
若無法進行喜事，新一年的運勢則會起伏不定，易遭遇挫折，保持小心謹慎是至關重要。
 
在吉星欠奉的情況下，受到多個凶星的影響，今年將會是一個辛苦的年份，宜提前做好心理準備，令內心變得更為強大，以迎接各種挑戰。
 
受到「大耗」、「歲破」及「欄干」的影響，運勢平平。「大耗」象徵破財，丙午年不宜進行高風險的投資或投機，以免因投資失誤而遭受損失。「歲破」代表人際關係的平平。「欄干」則暗示做事困難，一波三折。

 

唐碧霞2026運程│屬牛：謹慎言行！保事業順遂、財源廣進

午年為肖牛者的「害太歲」之年，代表今年的人際關係平平。所幸「害太歲」的影響力相對較小，只要謹慎言行，避免因無心的話語而得罪他人，並秉持「少說話、多做事」的處事原則，便能有效減輕犯太歲所帶來的不利影響。馬年為多勞多得的年份，加上有多顆與事業、財運息息相關的吉星高照，整體運勢相較於過去兩年有顯著提升，可謂事業發展順遂、財源廣進的一年。

在「紫微」及「龍德」兩顆強而有力的貴人星拱照之下，新一年事業發展十分順利，容易獲得貴人的提攜與賞識。不妨主動展現自身的工作能力，爭取表現機會，相信能獲得眾人的認可。

馬年還有「國印」吉星加持，這顆吉星主管手執帥印、大權在握，預示著有升職加薪的機會。

惟受到一些凶星的影響下，各方面都務必要謹慎小心。「暴敗」星的入主，代表財運上可能會出現較大的波動。「天厄」凶星主不利出門，意味著出門在外時容易遇到意外或財物損失。

 

唐碧霞2026運程│屬虎：凶星潛伏！小心意外受傷

新一年為「寅午戌」三合的生肖之一，代表與太歲關係友好，代表運勢平穩向上，人際關係理想，可得到貴人扶持及有望與他人一起合作取得顯著成果。

惟馬年吉星欠奉，卻有眾多凶星潛伏，但好在今年是財運年，正財收入較為理想，整體運勢還算不錯，可主動爭取機會，只有不斷努力和自我提升，才能在競爭激烈的社會中立足。

凶星方面，有「白虎」、「指背」、「飛廉」及「大煞」入主。「白虎」代表容易遇到性格強勢、野蠻無理的女性。

「指背」凶星則代表背後易遭人指指點點，徒生事端，故須時刻謹記「事不關己，己不勞心」，盡量避免捲入他人紛爭與麻煩之中，以免容易造成事端。畢竟，人生發生的事情本質只佔百分之十，其餘的百分九十是視乎自身的心態及處理方法，讓自己變得強大，才是一生都需要學習的事情。

此外，受到凶星「大煞」及「飛廉」影響健康運，主意外受傷。

 

唐碧霞2026運程│屬兔：吉星拱照 財運滾滾

新一年受到地支「卯午相破」的影響，肖兔者成為了犯太歲的生肖之一。幸好馬年整體運勢不錯，可以減輕「破太歲」的影響。

今年是財運滾滾的一年，只要付出便能有所回報。再加上在多顆力量強勁的吉星拱照下，包括「天喜」、「天德」及「福星」，令肖兔者在事業和財運方面均有顯著進步。

「天喜」正桃花星的進駐，預示著喜事連連，很可能會有結婚、添丁等喜慶之事發生。「天乙貴人」的出現，代表著凡事都能逢凶化吉，遇難呈祥。「天德」則象徵著上天之德，意味著能得到貴人的鼎力相助。與此同時，「福星」則代表著福氣臨門。

儘管有眾多吉星的加持，但今年始終為犯太歲的生肖，再加上「捲舌」、「披麻」和「咸池」等凶星的影響，可能會導致人際關係和家宅運勢有所欠佳。「捲舌」凶星主口舌之爭和官非訴訟，因此要盡量避免與他人發生正面衝突。「披麻」凶星入主則會衝擊家宅運和健康運。

 

唐碧霞2026運程│屬龍：多勞多得！逢凶化吉 貴人相助

今年為肖龍者多勞多得之年，只要努力就能得到相應回報，再加上馬年在「八座」及「天解」吉星的幫助下，事業能取得良好進展。打工一族，能大權在握、扶搖直上，獲得期待已久的升職加薪機會，為事業發展順利的一年。自僱及從商者，事業打拼多年，今年能取得重大成果，實在可喜可賀。

「天解」吉星的到來，具有逢凶化吉之意，能夠化解災禍、官司、是非以及疾病。「八座」吉星則象徵貴人相助。

然而，馬年也有不少凶星入駐，對於財運、人緣、家宅運和健康運等方面特別不利。受到「吊客」、「天狗」、「血刃」、「浮沉」以及「寡宿」等凶星的影響，需要格外留意。

「吊客」星代表生病、損傷、車禍、開刀等災禍。「天狗」星則代表容易有金錢上的損失。此外，「血刃」和「浮沉」兩顆凶星也暗藏危機，代表容易發生小意外或血光之災，因此不宜進行任何高危險性的活動。

 

唐碧霞2026運程│屬蛇：職場大放異彩！關心長輩健康

今年為思維拓展之年，有利進修及提升自我。再加上「祿勛」吉星高照，新一年財運、事業運及人際關係均會有明顯改善。「祿勛」吉星象徵著朝廷俸祿和正財運，代表事業發展順利。自僱及從商者，工作表現將受到客戶讚賞，能在職場上大放異彩。打工一族，可主動展示自身能力，有望獲得升職加薪的機會。若有轉工或尋求變化的打算，也可以找到更好的薪資待遇。

儘管運勢向好，仍需注意凶星的影響。「病符」凶星代表容易生病，因此要時刻關心家中長輩的健康情況，若有不適應及時就醫，以免延誤。「陌越」則提示需要適應新的環境，今年可能會出現新的工作機會，建議以輕鬆的心態面對。

此外，「亡神」凶星入主，代表經常忘記事情，易遺失小物品，出門時要特別留意。旅行前也應預先購買旅遊保險，以備不時之需。

馬年運程較去年穩定，工作發展順利，務必要把握良機，迎接新的挑戰和機會。


----------------------------------------------------------

唐碧霞師傅簡介：

從十多歲起便醉心研究玄學命理，擅長各派風水、子平八字、易經占卜、三世相書、紫微斗數、面相、掌相、改名、擇吉選日、流年運程等。

網站：按此

facebook：https://bit.ly/4adC7Ql

同場加映︰蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT