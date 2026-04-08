體壇早報｜夏維斯補時建功絕殺 拜仁作客挫皇馬 藍斯宣布掛靴

歐聯8強首回合兩場大戰，拜仁慕尼黑憑傷癒復出的卡尼傳射建功，作客2：1擊敗皇家馬德里佔得先機；阿仙奴則憑夏維斯補時絕殺，以1：0險勝士砵亭。至於另一場焦點大戰前夕，利物浦主帥史諾特豪言紅軍無懼衛冕冠軍巴黎聖日耳門，強調球隊具備對抗歐洲最強的實力。

足壇同日傳來哀訊，羅馬尼亞一代宗師、名帥盧錫斯古病逝，享壽80歲，他在帶領國家隊出戰世盃附加賽後僅12天離世。此外，威爾斯傳奇中場艾朗藍斯正式宣佈退役，結束19年輝煌職業生涯，阿仙奴及卡迪夫城等舊東家紛紛發文致敬。

歐聯｜夏維斯補時絕殺 阿仙奴作客1：0險勝士砵亭

歐聯｜哈利卡尼復出傳射建功 拜仁慕尼黑作客2：1挫皇家馬德里

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