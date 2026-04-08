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歐聯｜夏維斯補時絕殺　阿仙奴作客1：0險勝士砵亭

足球世界
更新時間：06:15 2026-04-08 HKT
發佈時間：06:15 2026-04-08 HKT

阿仙奴走出近期低迷，周三晚於里斯本舉行的歐聯8強首回合，憑藉後備入替的夏維斯（Kai Havertz）在補時階段建功，以1：0絕殺士砵亭，帶著一球領先優勢回到酋長球場。

此前遭遇賽季首度連敗的「兵工廠」，今仗面對士砵亭的反擊顯得相當吃力。上半場主隊差點先開紀錄，麥斯阿拿奧祖（Maxi Araujo）接應妙傳後勁射中楣。阿仙奴隨後回敬攻門，傷癒趕及復出的馬度基（Noni Madueke）處理角球時直接轉向球門，惟皮球同樣被橫楣擋出。雙方半場互無紀錄。

約基利斯面對舊東家表現一般。美聯社
約基利斯面對舊東家表現一般。美聯社
杜沙特錯失入球良機。美聯社
杜沙特錯失入球良機。美聯社
夏維斯於補時建功，為阿仙奴一箭定江山。美聯社
夏維斯於補時建功，為阿仙奴一箭定江山。美聯社

兵工廠食「詐糊」無礙鬥志

下半場戰情依然膠著，阿仙奴中場大將蘇比文迪（Martin Zubimendi）一度於禁區邊緣起腳破網，惟球證經VAR判罰前鋒約基利斯（Viktor Gyokeres）越位在先，入球無效。士砵亭隨後發動猛烈反撲，阿仙奴憑門將大衛拉耶（David Raya）連番神救保住清白之身。

全場僵局直至補時階段才打破，夏維斯於混亂中近門「篤射」破網，憑這個入球，為球隊搶得關鍵客場勝仗。這場勝利不僅終結了阿仙奴的3場不勝，更為領隊阿迪達注入強心針，備戰周末對般尼茅夫的英超爭標關鍵一戰。

次回合將於下周三上演，屆時阿仙奴將會回歸酋長球場再戰。

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