足球｜35歲艾朗藍斯宣佈退役　結束19載傳奇足球生涯

威爾斯球壇一代名將、前阿仙奴及祖雲達斯中場艾朗藍斯（Aaron Ramsey）正式宣佈掛靴。這名35歲的傳奇中場透過社交媒體發表聲明，結束了這段始於2007年、橫跨 19 載的職業球員生涯。

藍斯自去年夏天離開墨西哥球隊普馬斯（Pumas UNAM）後一直賦閒至今。他在聲明中動情表示：「這並非容易的決定，但經過深思熟慮後，我決定正式退役。能穿上威爾斯代表隊戰袍並經歷那麼多令人難以置信的時刻，是我的榮幸。」他亦衷心感謝多年來效力過的球會、教練，以及一直支持他的家人。

艾朗藍斯效力阿仙奴多個球季。法新社

艾朗藍斯曾帶領威爾斯打入2022世界盃決賽周。法新社

墨西哥球會為普馬斯艾朗藍斯最後一間效力的球會。法新社

從卡迪夫神童到阿仙奴傳奇

藍斯的足球故事始於卡迪夫城，他在16歲124天時便首次上陣，成為隊史最年輕登場球員。2008年加盟阿仙奴後，藍斯度過了巔峰的11年，合共上陣369次，貢獻64個入球及60次助攻。儘管職業生涯曾遭遇嚴重斷腳傷患，但他仍憑堅強意志重返巔峰，並在2014及2017年足總盃決賽射入奠勝球，助兵工廠贏得3座足總盃及3座社區盾。

2019年藍斯自由身轉投祖雲達斯，奪得包括意甲在內的3項冠軍，隨後曾效力尼斯、格拉斯哥流浪及普馬斯。國際賽方面，藍斯合共上陣86次，是威爾斯歷史上入球榜列第3。他最輝煌的成就莫過於協助威爾斯入2016年歐國盃4強，並幫助威爾斯闊別多年重返2022年世界盃決賽周。