足球｜羅馬尼亞傳奇名帥盧錫斯古逝世 享年80歲

羅馬尼亞球壇傳來悲痛消息。曾執教羅馬尼亞國家隊出戰上月世界盃附加賽的傳奇領隊盧錫斯古（Mircea Lucescu），於周二離世，享年 80 歲。這名於12天前仍站在一線執教的「戰術大師」，其不懈奮鬥的精神令全球球壇震驚。

盧錫斯古在3月26日仍親自領軍羅馬尼亞在世界盃附加賽作客土耳其（最終負 0：1），但在3天後於布加勒斯特的訓練基地病倒。他在3月31日因健康問題離任，遺憾未能完成第二次執教國家隊的征途。事實上，盧錫斯古在離世前接受《衛報》訪問時曾透露，自去年12月起已3次入院，但他當時堅定地表示：「我不能像懦夫一樣離開」，展現了對足球的極致忠誠。

盧錫斯古於周二離世，享年80歲。美聯社

盧錫斯古在球壇備受尊敬。法新社

羅馬尼亞於世界盃外圍賽不敵土耳其出局。法新社

橫跨45載、督師1544場

盧錫斯古是歐洲球壇最受尊敬的領隊之一，執教生涯長達45年，跨越1544場比賽。他曾執教國際米蘭、薩克達、辛尼特及土耳其國家隊等13支頂尖隊伍。他最輝煌的時期是在烏克蘭薩克達效力的12年，贏得8座聯賽冠軍；他亦創下在烏克蘭、土耳其及羅馬尼亞3個國家，分別帶領兩支不同球隊奪得聯賽冠軍的罕見成就。

羅馬尼亞足總發表聲明悼念：「我們失去的不僅是一位傑出的戰術家，更是一位導師、遠見者及國家象徵。」曾任職的國際米蘭亦致哀，形容他是具備優雅、熱情及專業深度的教練，遺留下了舉足輕重的足球遺產。