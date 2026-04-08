Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜羅馬尼亞傳奇名帥盧錫斯古逝世 享年80歲

足球世界
更新時間：05:29 2026-04-08 HKT
發佈時間：05:29 2026-04-08 HKT

羅馬尼亞球壇傳來悲痛消息。曾執教羅馬尼亞國家隊出戰上月世界盃附加賽的傳奇領隊盧錫斯古（Mircea Lucescu），於周二離世，享年 80 歲。這名於12天前仍站在一線執教的「戰術大師」，其不懈奮鬥的精神令全球球壇震驚。

盧錫斯古在3月26日仍親自領軍羅馬尼亞在世界盃附加賽作客土耳其（最終負 0：1），但在3天後於布加勒斯特的訓練基地病倒。他在3月31日因健康問題離任，遺憾未能完成第二次執教國家隊的征途。事實上，盧錫斯古在離世前接受《衛報》訪問時曾透露，自去年12月起已3次入院，但他當時堅定地表示：「我不能像懦夫一樣離開」，展現了對足球的極致忠誠。

盧錫斯古於周二離世，享年80歲。美聯社
盧錫斯古於周二離世，享年80歲。美聯社
盧錫斯古在球壇備受尊敬。法新社
盧錫斯古在球壇備受尊敬。法新社
羅馬尼亞於世界盃外圍賽不敵土耳其出局。法新社
羅馬尼亞於世界盃外圍賽不敵土耳其出局。法新社

橫跨45載、督師1544場

盧錫斯古是歐洲球壇最受尊敬的領隊之一，執教生涯長達45年，跨越1544場比賽。他曾執教國際米蘭、薩克達、辛尼特及土耳其國家隊等13支頂尖隊伍。他最輝煌的時期是在烏克蘭薩克達效力的12年，贏得8座聯賽冠軍；他亦創下在烏克蘭、土耳其及羅馬尼亞3個國家，分別帶領兩支不同球隊奪得聯賽冠軍的罕見成就。

羅馬尼亞足總發表聲明悼念：「我們失去的不僅是一位傑出的戰術家，更是一位導師、遠見者及國家象徵。」曾任職的國際米蘭亦致哀，形容他是具備優雅、熱情及專業深度的教練，遺留下了舉足輕重的足球遺產。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
21小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
22小時前
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
伊朗卡拉季橋樑被炸毀。 美聯社
伊朗局勢｜美軍襲擊哈爾克島軍事目標 特朗普稱「今晚將有整個文明滅亡」
即時國際
8小時前
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
馬圈快訊
10小時前
前TVB「新聞女神」陳嘉倩疑懷孕  低胸貼身裙賞櫻腹部微隆「似有咗喎」  本尊6字回應
前TVB「新聞女神」陳嘉倩疑懷孕  低胸貼身裙賞櫻腹部微隆「似有咗喎」  本尊6字回應
影視圈
8小時前
元朗童黨欺凌｜中一男學生被指勾義嫂 遭勒索兼拳打腳踢 警拘6人最細12歲
突發
7小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
2026-04-06 16:30 HKT
第37期六合彩今晚（4月7日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩｜800萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
8小時前
女子爬上櫻花樹上。大風新聞
缺德女遊客上海爬樹拍照 20年齡櫻花被連根壓斷
即時中國
8小時前