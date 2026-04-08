歐聯｜哈利卡尼復出傳射建功 拜仁慕尼黑作客2：1挫皇家馬德里
更新時間：05:59 2026-04-08 HKT
發佈時間：05:59 2026-04-08 HKT
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拜仁慕尼黑於周三歐聯8強首回合踢出爭氣波，憑傷癒復出的英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）及路易斯迪亞斯（Luis Diaz）各建一功，在班拿貝球場以2：1擊敗皇家馬德里，為球隊殺入4強打好基礎。
開賽初期拜仁反客為主，前利物浦邊鋒路易斯迪亞斯表現活躍。戰至41分鐘，哈利卡尼發動攻勢，迪亞斯禁區內冷靜施射破網，助拜仁半場領先1：0。下半場換邊僅兩分鐘，哈利卡尼再次展現頂級前鋒本色，他在禁區邊緣接應後起右腳勁射直掛死角，皇馬門將盧連（Andriy Lunin）鞭長莫及，拜仁將領先優勢擴大至兩球。
紐亞4獻關鍵撲救
眼見形勢告急，皇馬於60分鐘調入祖迪比寧咸（Jude Bellingham）加強進攻。74分鐘，防守表現一般但進攻依舊銳利的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）送出一記精彩底線橫傳，由基利安麥巴比（Kylian Mbappe）門前接應破網追至1：2。隨後皇馬發動瘋狂反撲，但拜仁老將紐亞（Manuel Neuer）全場有4次關鍵撲救，包括3次瓦解麥巴比的必入球，最終助領隊甘賓尼帶領球隊守住勝果。
次回合將於下周三上演，屆時拜仁將會回歸主場安聯球場出戰。
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