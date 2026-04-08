Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜哈利卡尼復出傳射建功　拜仁慕尼黑作客2：1挫皇家馬德里

足球世界
更新時間：05:59 2026-04-08 HKT
發佈時間：05:59 2026-04-08 HKT

拜仁慕尼黑於周三歐聯8強首回合踢出爭氣波，憑傷癒復出的英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）及路易斯迪亞斯（Luis Diaz）各建一功，在班拿貝球場以2：1擊敗皇家馬德里，為球隊殺入4強打好基礎。

開賽初期拜仁反客為主，前利物浦邊鋒路易斯迪亞斯表現活躍。戰至41分鐘，哈利卡尼發動攻勢，迪亞斯禁區內冷靜施射破網，助拜仁半場領先1：0。下半場換邊僅兩分鐘，哈利卡尼再次展現頂級前鋒本色，他在禁區邊緣接應後起右腳勁射直掛死角，皇馬門將盧連（Andriy Lunin）鞭長莫及，拜仁將領先優勢擴大至兩球。

路易斯迪亞斯為拜仁慕尼黑先開紀錄。美聯社
路易斯迪亞斯為拜仁慕尼黑先開紀錄。美聯社
哈利卡尼今場有進帳。美聯社
哈利卡尼今場有進帳。美聯社
麥巴比為皇馬扳回一城。美聯社
麥巴比為皇馬扳回一城。美聯社

紐亞4獻關鍵撲救

眼見形勢告急，皇馬於60分鐘調入祖迪比寧咸（Jude Bellingham）加強進攻。74分鐘，防守表現一般但進攻依舊銳利的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）送出一記精彩底線橫傳，由基利安麥巴比（Kylian Mbappe）門前接應破網追至1：2。隨後皇馬發動瘋狂反撲，但拜仁老將紐亞（Manuel Neuer）全場有4次關鍵撲救，包括3次瓦解麥巴比的必入球，最終助領隊甘賓尼帶領球隊守住勝果。

次回合將於下周三上演，屆時拜仁將會回歸主場安聯球場出戰。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
21小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
22小時前
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
伊朗卡拉季橋樑被炸毀。 美聯社
伊朗局勢｜美軍襲擊哈爾克島軍事目標 特朗普稱「今晚將有整個文明滅亡」
即時國際
8小時前
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
馬圈快訊
10小時前
前TVB「新聞女神」陳嘉倩疑懷孕  低胸貼身裙賞櫻腹部微隆「似有咗喎」  本尊6字回應
前TVB「新聞女神」陳嘉倩疑懷孕  低胸貼身裙賞櫻腹部微隆「似有咗喎」  本尊6字回應
影視圈
8小時前
元朗童黨欺凌｜中一男學生被指勾義嫂 遭勒索兼拳打腳踢 警拘6人最細12歲
突發
7小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
2026-04-06 16:30 HKT
第37期六合彩今晚（4月7日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩｜800萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
8小時前
女子爬上櫻花樹上。大風新聞
缺德女遊客上海爬樹拍照 20年齡櫻花被連根壓斷
即時中國
8小時前