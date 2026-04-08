歐聯｜利物浦作客挑戰衛冕PSG 史諾特：我們足以與歐洲最強抗衡

利物浦將於周三歐聯8強首回合出征法國，出戰衛冕的巴黎聖日耳門。儘管「紅軍」剛在足總盃慘負曼城0：4，但領隊史諾特賽前展現出強大信心，強調利物浦本季已多次證明，他們具備與歐洲頂尖球隊一較高下的實力。

面對這場硬仗，史諾特要求球員迅速從敗仗中反彈。雖然聖日耳門被外界一致看好，但史諾特提醒大眾，利物浦今季在歐聯賽場表現強勁，已先後擊敗皇家馬德里、馬德里體育會及國際米蘭。史諾特表示：「確實我們本季表現不夠穩定，但這間球會總能在艱難時刻站起來。除了作客曼城的兩場比賽外，我們在其他大戰都證明了自己能與最強球隊競爭。」

史諾特對利物浦充滿信心。美聯社

利物浦上場大敗予曼城0：4，今場誓必取勝重回正軌。美聯社

阿歷山大伊沙克已復出。美聯社

伊沙克傷癒可待命

利物浦今仗迎來好消息，去年12月因對陣熱刺時斷腳休戰至今的前鋒阿歷沙大伊沙克（Alexander Isak），已隨隊飛抵巴黎並將先列後備。史諾特證實伊沙克已參與全隊訓練近一周，具備上陣條件。

3將面臨停賽危機

然而，利物浦仍需面對主力停賽風險。隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）、中場賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）及居迪斯鍾斯（Curtis Jones）目前有黃牌在身，若今仗再領牌，將無緣下周二在晏菲路球場舉行的次回合生死戰。