體壇早報│曼聯被10人紐卡素絕殺 曼城和、阿仙奴贏 重建7分榜首優勢

足球世界
更新時間：08:41 2026-03-05 HKT
發佈時間：08:34 2026-03-05 HKT

英超周三進行快車，4支豪門齊出場。曼城主場兩次領先下被浮沉於降班旋渦的諾定咸森林逼和2:2；阿仙奴就憑一球帶幸運成分的半傳半射入球，1:0小勝白禮頓。踢多一場的兵工廠以67分續居榜首，藍月則以60分排第2，前者再次建立7分的領先優勢。

而曼聯作客紐卡素未能把握半場踢多一人的優勢，於90分鐘被主隊鋒將韋利安奧素拿絕殺，曼聯輸1:2。紅魔連續11輪聯賽不敗的走勢告一段落，看守主教練卡域克亦錄得入主球隊以來首敗，幸賽仍然排積分榜第3位。此外，該隊中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）因2020年在希臘度假勝地米科諾斯島（Mykonos）發生的一宗鬥毆事件，被當地法院判處15個月的緩期徒刑。

另外，車路士憑籍狀態大勇的祖奧柏度上演職業生涯首個英超帽子戲法，以4:1擊敗另一爭奪歐聯席位的對手阿士東維拉，追至只落後排在第4位的後者3分。

英超│曼聯後衛哈利馬古尼希臘鬥毆案罪成 判緩刑15個月免受牢獄之災

英超│曼聯1:2紐卡素 半場踢多1人被絕殺 11場不敗走勢告終

英超│祖奧柏度首次英超戴帽 車路士4:1擊敗維拉 距歐聯席位僅剩3分

英超│曼城主場被森林逼和2:2 阿仙奴1:0挫白禮頓 重建7分榜首優勢

英超│阿仙奴又贏1:0 本季第10次小勝一球成為奪冠吉兆

英超│卡域克錄曼聯執教生涯首敗 承認紅魔踢得差 球員鬥志無問題

