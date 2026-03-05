Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│卡域克錄曼聯執教生涯首敗 承認紅魔踢得差 球員鬥志無問題

足球世界
更新時間：08:21 2026-03-05 HKT
發佈時間：08:21 2026-03-05 HKT

曼聯在周三英超快車作客1:2不敵紐卡素，聯賽11場不敗走勢告終之餘，看守主教練卡域克亦錄得入主球會以來首敗。這名44歲少帥賽後總結表現時坦言，球隊今場踢得不好，半場10人應戰的喜鵲值得袋走3分，但他同時指球員的鬥志和求勝欲沒有問題，只要繼續努力訓練，球隊有能力重返勝軌。

卡域克2度執教曼聯首次落敗

由去年12底起，曼聯於英超不敗並保持了11場，在今場不敵紐卡素後正式告終。而看守主教練卡域克1月中帶領球隊後，原本取得6勝1和的佳績，加上2021年尾短暫帶隊3場得2勝1和，在任紅魔教頭的不敗日子亦告一段落，現時改寫成8勝2和1負。

卡域克錄得曼聯執教生涯首敗。路透社
卡域克錄得曼聯執教生涯首敗。路透社
卡域克錄得曼聯執教生涯首敗。路透社
卡域克錄得曼聯執教生涯首敗。路透社
卡域克去手接手曼聯後，成績為6勝1和1負。路透社
卡域克去手接手曼聯後，成績為6勝1和1負。路透社
卡域克去手接手曼聯後，成績為6勝1和1負。路透社
卡域克去手接手曼聯後，成績為6勝1和1負。路透社

卡域克：比賽質量不好 鬥志無問題

這名44歲少帥指自己十分失望，但同時認為球隊踢得差：「我們此刻極度失望，最後時刻凡失球方式，更令人痛苦。我們對今場的表現很不滿意，比賽原本在我們掌握之中，但就是踢得不好，所有人都要承擔責任。說實話，紐卡素雖然只有10人應戰，但他們配得上這場勝利。」卡域克續指只是比賽質量不好，球員的鬥志和求勝欲無問題，有信心回勝軌，「我們必須從今場比賽吸取教訓，變得更出色。我們會努力訓練，找回之前贏波的狀態和做法，球隊有這個能力，因為我們是一支優秀的球隊，只是今晚不屬於我們。」

相關報導：英超│曼聯1:2紐卡素 半場踢多1人被絕殺 11場不敗走勢告終

相關報導：英超│曼聯後衛哈利馬古尼希臘鬥毆案罪成 判緩刑15個月免受牢獄之災

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:07
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
1小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
18小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
17小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新
即時國際
2小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
13小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
19小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
17小時前
啟德AIRSIDE「浪谷」低調結業！全港首個室內衝浪餐廳 網民嘆可惜：幾有噱頭
全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜
飲食
20小時前
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
影視圈
21小時前
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
時事熱話
19小時前