英超│卡域克錄曼聯執教生涯首敗 承認紅魔踢得差 球員鬥志無問題

曼聯在周三英超快車作客1:2不敵紐卡素，聯賽11場不敗走勢告終之餘，看守主教練卡域克亦錄得入主球會以來首敗。這名44歲少帥賽後總結表現時坦言，球隊今場踢得不好，半場10人應戰的喜鵲值得袋走3分，但他同時指球員的鬥志和求勝欲沒有問題，只要繼續努力訓練，球隊有能力重返勝軌。

卡域克2度執教曼聯首次落敗

由去年12底起，曼聯於英超不敗並保持了11場，在今場不敵紐卡素後正式告終。而看守主教練卡域克1月中帶領球隊後，原本取得6勝1和的佳績，加上2021年尾短暫帶隊3場得2勝1和，在任紅魔教頭的不敗日子亦告一段落，現時改寫成8勝2和1負。

卡域克錄得曼聯執教生涯首敗。路透社

卡域克去手接手曼聯後，成績為6勝1和1負。路透社

卡域克：比賽質量不好 鬥志無問題

這名44歲少帥指自己十分失望，但同時認為球隊踢得差：「我們此刻極度失望，最後時刻凡失球方式，更令人痛苦。我們對今場的表現很不滿意，比賽原本在我們掌握之中，但就是踢得不好，所有人都要承擔責任。說實話，紐卡素雖然只有10人應戰，但他們配得上這場勝利。」卡域克續指只是比賽質量不好，球員的鬥志和求勝欲無問題，有信心回勝軌，「我們必須從今場比賽吸取教訓，變得更出色。我們會努力訓練，找回之前贏波的狀態和做法，球隊有這個能力，因為我們是一支優秀的球隊，只是今晚不屬於我們。」

