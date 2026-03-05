Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯後衛哈利馬古尼希臘鬥毆案罪成 判緩刑15個月免受牢獄之災

足球世界
更新時間：03:03 2026-03-05 HKT
發佈時間：03:03 2026-03-05 HKT

據英國媒體報道，英格蘭國家隊兼曼聯後衛哈利馬古尼（Harry Maguire）因2020年在希臘度假勝地米科諾斯島（Mykonos）發生的一宗鬥毆事件，被當地法院判處15個月的緩期徒刑。

該事件發生於2020年，馬古尼在一次爭執中被捕，過程中兩名當地警員報稱遇襲。這位32歲後衛當時被拘留了兩天，並大喊冤枉。最初，他被裁定重複向他人施襲、企圖賄賂及暴力對待公職人員等罪名成立，被判處21個月零10天的緩刑。

此外，當時與馬古尼同行的兄弟和朋友亦因與該事件相關的罪行被判有罪並獲緩刑，他們同樣否認作出違法行為。

上訴重審因多項原因延期6年至今

馬古尼隨後對多項指控提出上訴。根據希臘的司法程序，提出上訴會使原來的定罪失效，案件需在更高級的法院進行全面重審，而該重審曾多次延期至今天。另因希臘司法規則無需被告親自出庭應訊，所以馬古尼並沒有到庭，而是由律師代表答辯。

在最新的審判中，馬古尼最終被裁定非嚴重傷人、拒捕及企圖賄賂三項罪名成立，緩刑15個月，意味他將無需入獄服刑。英媒報導稱，其法律團隊將會再次對有罪判決提出上訴。
 

