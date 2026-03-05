英超│曼聯1:2紐卡素 半場踢多1人被絕殺 11場不敗走勢告終

周三英超快車尾場，曼聯作客紐卡素未能把握半場踢多一人的優勢，於90分鐘被主隊鋒將韋利安奧素拿絕殺，曼聯輸1:2。紅魔連續11輪聯賽不敗的走勢告一段落，看守主教練卡域克亦錄得入主球隊以來首敗，幸賽仍然排積分榜第3位。

曼聯沿用上場攻擊組合

曼聯今場起用與上場贏水晶宮時一樣的進攻組合，狀態大勇的班捷文施斯高踢前鋒，身後有隊長般奴費南迪斯支援，左右兩翼分別是馬菲奧斯根夏和麥比奧莫。這個組合於上半場有不少配合，但威力平平，只有根夏兩次射門較有威脅，中場明奴一記遠射，亦過不了紐卡素門將蘭斯達爾的十指關。

上半場補時階段2入球+1紅牌

上半場補時階段充滿戲劇性，主隊先有黃牌在身的中場積及藍斯，於曼聯禁區內「插水」搏12碼領第二面黃牌出場，但5分鐘後安東尼哥頓被B費侵犯獲得極刑，哥頓親自操刀中鵠，打少一人下先開紀錄。然而喜鵲僅開心了2分鐘，B費將功補過在右路開出罰球，卡斯米路前柱頂入追和1:1，雙方不分高下返回更衣室。

奧素拿個人表演奠勝

下半場紅魔藉踢多一人的優勢，大部份時間圍攻紐卡素，攻勢亦更加到肉，但中堅約羅和中場曼紐爾烏加迪的頭槌分別被撲出和高出，未能反超前。喜鵲10人應戰陣容仍保持緊密，中後場沒有暴露太多空間，到90分鐘更有後備入替的韋利安奧素拿在後場邊線大步推上前場，再從右路切入中路左腳射遠柱破網，再度領先，最終贏2:1。

韋利安奧素拿一人從反場推上前場，再射入世界波。法新社

紐卡素半場踢少一人下贏2:1。法新社

