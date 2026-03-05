英超│祖奧柏度首次英超戴帽 車路士4:1擊敗維拉 距歐聯席位僅剩3分

周三英超快車，車路士憑籍狀態大勇的祖奧柏度上演職業生涯首個英超帽子戲法，以4:1擊敗另一爭奪歐聯席位的對手阿士東維拉，追至只落後排在第4位的後者3分。

兩球員上仗表演不濟坐冷板

今場車路士主帥羅仙尼亞作出大膽調動。他先讓上仗對陣阿仙奴時表現不佳的門將羅拔山齊士和愛將防守中場安達利山度士坐冷板凳，起用今季只在聯賽正選把關一次的二號門將菲臘佐真遜，以及將隊長兼右閘列斯占士移入中間客串防中。另外，兩星期前作客般尼時兩黃一紅被逐的中堅韋斯利科芬拿停賽完畢後今場回歸正選名單，而長居正選的鋒將柏度尼圖上輪對阿仙奴時兩黃一紅被逐而今場需要停賽，取而代之任正選的是阿根廷翼鋒阿歷真度加拿祖。

維拉閃電開紀錄

比賽剛開始不足3分鐘，主隊阿士東維拉已經先開紀錄。車路士一次前場高壓迫搶失敗，導致中場出現大量空位。維拉中場杜格拉斯雷斯嘗試放直線予奧尼屈堅斯失敗後，轉而分球給右翼里安拜尼，拜尼隨即利用速度壓落底線地波傳中，屈堅斯福至心靈於前處將球漏給後上的杜格拉斯雷斯，後者不負所托，將皮球送入網窩，為球隊領先1:0。

打破僵局後，兩隊隨即開始對攻，車路士有上半場表現活躍的阿歷真度加拿祖左路傳中找到伏兵尾處的祖奧柏度，但他的頭鎚被表現專注的維拉門將達米安馬天尼斯救出。

車路士傾力反撲 反超前返更衣室

維拉主帥艾馬利今場用高防線壓迫對手效果甚差，加上車路士在上半場中段開始入局，結果在35分鐘，藍戰士中場核心安素費南迪斯一個過頭波讓隊友馬路古斯圖成功突破越位陷阱，這位22歲年輕翼衛於毫無壓力下地波全中，找到祖奧柏度輕鬆於門前撞入追平。

車路士一直以邊路進攻令維拉後防風聲鶴唳，但41分鐘列斯占士一次右路與高爾彭馬配合失誤，直接將皮球橫傳給對手給予維拉一次反擊機會，雖然屈堅斯單刀射破客隊守門員菲臘佐真遜的十指關，但VAR後來發現這位英格蘭前鋒越位在先，入球被判無效。

雙方繼續拳來拳往，戰至上半場補時6分鐘，車路士一次進攻由阿根廷中場安素費南迪斯放直線予祖奧柏度，後者突破對手防線後乖巧挑射，皮球於右邊網仔入網，令這位巴西籍前鋒於上半場已經梅開二度，幫助球隊反超前2:1返回更衣室。

下半場再入兩球鎖定勝局

易邊後不足10分鐘，維拉中場一次傳球失誤讓客軍得到反擊機會，今場客串防中列斯占士殺落自己熟悉的右路傳中，但太貼門被門將馬天尼斯拍出，但球剛巧跌落於右邊禁區邊的高爾彭馬，這位車路士球星隨即起腳狂抽龍門的左下角，皮球應聲入網，作客的車路士擴大領先優勢至3:1。

車路士隨後更加予取予攜。下半場64分鐘，高爾彭馬於中場發動進攻，用過頭波交給左路的加拿祖，這名阿根廷鋒將雖然已經呈單刀姿態，但仍選擇在門將馬天尼斯出迎時橫傳予後上支援的祖奧柏度，讓這位24歲前鋒輕鬆把球送進空門，讓他完成職業生涯中首個英超帽子戲法。

賽後車路士29賽得48分，爬過今輪敗予包尾大幡狼隊的利物浦進佔聯賽榜第5位，僅落後今場輸波而回的阿士東維拉3分。