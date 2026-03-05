Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼城主場被森林逼和2:2 阿仙奴1:0挫白禮頓 重建7分榜首優勢

足球世界
更新時間：07:26 2026-03-05 HKT
發佈時間：07:26 2026-03-05 HKT

英超第29輪上演快車，兩隊爭標分子結局迴異。曼城主場兩次領先下被浮沉於降班旋渦的諾定咸森林逼和2:2；阿仙奴就憑一球帶幸運成分的半傳半射入球，1:0小勝白禮頓。踢多一場的兵工廠以67分續居榜首，藍月則以60分排第2，前者再次建立7分的領先優勢。

曼城主場兩度領先

曼城今仗有傷癒復出的主力艾寧夏蘭特復出，雖然這位挪威前鋒狀態麻麻，但先開紀錄的一球就靠他吸引森林整條防線的注意力，令新援安東尼施美安可以在無人看管的情況下接應卓基的傳中球窩利抽入，讓主隊帶著一球優勢半場返回更衣室。

但客隊森林易邊後11分鐘由右閘奧拉艾拿高波傳中，伊戈捷西斯尾處二傳，隊長基比斯韋特門前控定並用後腳射門，殺對手門將基安盧基當拿隆馬一個措手不及，皮球就在這位意大利門神腳邊滾入網窩。6分鐘後，曼城立即還以顏色，一次右路角球森林眾守衛完全走甩洛迪卡斯簡迪，這位西班牙中場輕鬆以頭槌破網，重奪領先優勢。

藍月亮空有控球權未能轉化成入球

曼城雖然手握大量控球權，全場控球比率達7成，但森林勝在把握力夠好，6射4中2入球。其中一球就是艾利洛安達臣於禁區外的冷箭，一記急勁的內彎球令就算身高有1米96的高大門將當拿隆馬亦鞭長莫及。曼城之後傾力反撲，但一直未能打破僵局。最接近的一次要數下半場補時階段最後一擊，一次右路攻勢皮球輾轉落到鋒將謝利美杜古腳下，這位年輕翼鋒妙傳予貝拿度施華攻門不果，補射又被守衛擋出，另一後備入替的翼鋒沙雲奴再嘗試射門，皮球已經越過森林門將索斯，但被後衛梅里路護空門大腳解圍，球證亦隨即鳴笛完場。最終雙方以2:2握手言和，曼城痛失兩分。

阿仙奴早段入球一箭定江山

另一邊廂，阿仙奴作客白禮頓的比賽，開賽兩分鐘就出現驚險鏡頭。門將大衛拉耶一次後場乏力的傳球被對方中場卡路士巴利巴截到，這位22歲喀麥隆國腳隨即笠射，但射門欠力度被趕到的客隊中堅加比爾馬加希斯護空門力保不失。7分鐘後，槍手主力布卡約沙卡於右路發難，到禁區邊拐入中間後一次半傳半射正正省中巴利巴後稍微改變方向，皮球剛好在白禮頓門將華布根雙腿之間穿過入網，而阿仙奴亦憑這個入球一箭定江山全取3分。

爭冠主動權重回阿仙奴手中

阿仙奴雖然於上月分別被中游分子賓福特和聯賽榜敬陪末席的狼隊逼和失分，令他們的榜首優勢由最多一度領先9分收窄至賽前只得5分，兵工廠還多打一場，兩隊仍未進行第二回合對決，意味如果曼城保持不失分，並贏出兩軍於四月中的聯賽對碰就可以反壓阿仙奴上榜首。然而今仗曼城失分後，阿仙奴再一次將領先優勢拉開至7分，換言之爭冠的主動權重返阿仙奴手中，相信將士們都可以暫時舒一口氣。
 

