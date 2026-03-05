英超│阿仙奴又贏1:0 本季第10次小勝一球成為奪冠吉兆

周三英超快車，阿仙奴作客白禮頓在初段取得入球後，再在餘下時間拚命防守堅守城池，最終贏1:0。連同今仗，槍手本季聯賽已10次以一球之差小勝對手，是2003至04球季以來最多，當年共有12次。而球隊於該季最終贏得英超冠軍，亦是他們對上一個聯賽錦標，今季重拾這個方程式成為奪冠吉兆。

今季10次小勝一球成吉兆

阿仙奴今仗憑翼鋒布卡約沙卡於9分鐘一記帶有幸運成份的入球先開紀錄，之後拚命防守，整場比賽僅7次射門，2次命中目標，比白禮頓11射3中目標少，在只得0.46的預期入球值(xG)下全取3分。而今場是槍手本季英超第5次贏1:0；以2:1取勝就有4次；贏3:2就1次，合共10次以一球之差取勝，是2003至04球季以來最多。他們於03至04球季共12次小勝一球，最終順利取得聯賽冠軍，亦是球隊對上一個英超錦標，如今再次取得這樣的趨勢，成為重奪聯賽冠軍的吉兆。

大衛拉衛第14次保持不失球

而門將大衛拉耶又再保持清白身，這名30歲西班牙國門今季英超踢足30場，14場沒有失球，合共僅失22球，是球隊高踞榜首的功臣之一。

相關報導：英超│曼城主場被森林逼和2:2 阿仙奴1:0挫白禮頓 重建7分榜首優勢